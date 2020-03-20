С предложениями «исключить Шикотан из состава федерального заказника «Малые Курилы» и разрешить добычу ламинарии в заказнике» правительство Сахалинской области вышло в Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике в конце февраля этого года.

Андрей Маталин

В связи с этим, по поручению Минприроды России в середине марта состоялось расширенное заседание научно-технического совета заповедника «Курильский». Рассматривался вопрос по выработке позиции о возможности осуществления промышленного рыболовства на территории (акватории) государственного природного заказника федерального значения «Малые Курилы» по добыче (вылову) морского ежа серого, приморского гребешка и морской капусты хозяйствующими субъектами.

Научно-технический совет заповедника «Курильский» выступил против возможности осуществления промышленного рыболовства на территории заказника «Малые Курилы» по добыче (вылову) морского ежа, приморского гребешка и ламинариевых водорослей.

Александр Тихонов

Промышленная добыча водорослей в заказнике запрещена в соответствии с его действующим Положением. При этом с 2012 года (Приказ МПР России от 20.01.2012, №8) в морской акватории заказника допускается промышленная добыча (вылов) морского ежа и приморского гребешка при условии соблюдения режима охраны заказника и согласования объемов, способов и районов добычи указанных водных биоресурсов с Минприроды России. Промысел данных биоресурсов на 2020 год до настоящего времени Министерством природных ресурсов и экологии не согласован.

В акватории Южных Курил (Кунашир, Итуруп, Малая Курильская гряда, включая Шикотан) оценка запасов морских биоресурсов регулярно проводится Сахалинским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («СахНИРО», г. Южно-Сахалинск). В рамках договоров о сотрудничестве по научно-исследовательской деятельности СахНИРО для Летописи природы заповедника предоставляет «Отчёт о научно-исследовательской работе». Дополнительно к проведению научно-технического совета СахНИРО предоставил информацию за 2010, 2014 и 2019 годы по оценке промысловых запасов морского ежа и приморского гребешка в акватории Малой Курильской гряды (без о. Шикотан), а также данные по запасам ламинариевых водорослей.

Дмитрий Якубович

Сотрудники заповедника проанализировали полученные материалы. По последним данным СахНИРО (информационное письмо от 28.02.2020), запасы ламинариевых водорослей в районе Шикотана составляют 19,2 тысячи тонн. При этом значительная часть запасов водорослей в акватории острова Шикотан сосредоточена за пределами заказника «Малые Курилы». На Кунашире, по данным обследования акватории Кунаширского пролива с охотоморской стороны острова, вне особо охраняемых природных территорий (ООПТ) — запасы оценены в 3 тысячи тонн. Это данные без обследования акваторий Кунашира со стороны Южно-Курильского пролива, где запасы ламинариевых значительно выше (запасы ламинариевых водорослей располагаются в основном с тихоокеанской стороны Курильских островов).

По другим имеющимся данным сотрудников СахНИРО (Евсеева Н. В., УДК 582.272: 639.294.053.7), в акватории Кунашира имеются запасы ламинариевых водорослей около 30 тысяч тонн. Таким образом, запасы ламинариевых на Кунашире и Шикотане могут составлять более 49 тысяч тонн, из которых не менее 50% находятся вне ООПТ.

Ирина Неведомская

По информации Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства, в Южно-Курильской промзоне в 2019 году добыто всего 0,2 тысячи тонн ламинарии, что составляет менее 1% от доступных к промыслу запасов, и нет необходимости вмешательства в экосистемы охраняемых территорий.

Если ламинариевые водоросли (морская капуста) в районе практически не добываются, производственные мощности не простаивают, непонятно, зачем предлагается вводить новые изменения в Положение о заказнике для разрешения на его территории (акватории) сбора и добычи морской капусты. Вне территорий ООПТ Южно-Курильского района находится достаточное количество ламинариевых водорослей для ведения промысла, которые ещё не освоены.

Игорь Самарин

Что касается ситуации по приморскому гребешку и морскому ежу серому: по данным СахНИРО, за период с 2010 по 2019 год произошло значительное снижение удельной численности морского ежа с 40,1 экз\м² (в 2010 г., в допромысловый период) до 6,4 экз\м² (в 2019 г.); приморского гребешка с 1,5 экз\м² до 0,18 экз\м² соответственно. Процентное соотношение удельной численности и удельной биомассы 2019 года ниже допромысловых показателей на 78−89%. Это говорит о том, что в акватории Малых Курил (в границах ООПТ) происходит значительное сокращение запасов морского ежа серого и приморского гребешка, основных объектов кормовой базы калана, вида, занесенного в Красную книгу РФ, численность которого только начала восстанавливаться в этом регионе.

В то же время данные СахНИРО (2019 г.) позволяют говорить о показателях промысловых запасов вне ООПТ. В районе Южно-Курильского пролива удельная численность приморского гребешка составила 0,79 экз/м², в то время как в акватории ООПТ на Малой Курильской гряде — всего 0,18 экз\м². На острове Итуруп, вне ООПТ, удельная численность и биомасса морского ежа серого — 10,9 экз\м², это более чем в пять раз превышает аналогичные показатели в акватории ООПТ на Малой Курильской гряде — 2,17 экз\м².

Игорь Самарин

Возникают вопросы к правительству Сахалинской области и промышленникам: почему именно в заказнике «Малые Курилы» нужно добывать морскую капусту (ламинариевые водоросли), несмотря на то, что ее количество достаточно для промысловых работ в прилежащих к заказнику акваториях? Почему, несмотря на значительное уменьшение показателей запасов гидробионтов на территории заказника, промысел приморского гребешка и морского ежа должен продолжаться на его территории? Промысловых запасов морских биоресурсов за пределами ООПТ в Южно-Курильской промысловой зоне достаточно, и поэтому непонятно, каким образом заказник «Малые Курилы» в нынешних границах мешает «развитию бизнеса» в регионе.

Заказник «Малые Курилы» образован в 1983 г. В соответствии с действующим Положением на него возложено выполнение следующих задач: сохранение природных комплексов (ландшафтов) островов Малой Курильской гряды и прилегающей к ним морской акватории; сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе водных биологических ресурсов; сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира. Заказник находится в административном ведении заповедника «Курильский».

Юрий Сундуков