За набирающей силу шумихой вокруг коронавируса, тихо и почти незаметно Илон Маск забросил на орбиту очередную горсть своих спутников. 15 марта с мыса Канаверал компания SpaceX запустила носитель Falcon 9 с шестью десятками спутников для орбитальной группировки Starlink. Это уже шестая партия аппаратов для проекта спутникового интернета, являющегося идеей американского инноватора.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский беспилотник

На этом новость можно было закончить, если бы не ряд важных нюансов, всплывших в связи со Starlink в течение последнего времени. При официальном позиционировании как сугубо гражданского проекта для обеспечения массового доступа к широкополосному интернету в любой точке мира, в особенности при отсутствии наземной инфраструктуры, он всё больше проявляется как система связи двойного назначения, позволяющая уверенно маскировать военные объекты под прикрытием гражданской связи.

Последнее особенно актуально по итогам турецкого вторжения в Северную Сирию, ставшего бенефисом тактических дронов. Некоторые могут вспомнить, что первое боевое применение беспилотников официально произошло во время операции «Союзная сила» в 2003 году, когда Джордж Буш осуществил вторжение в Ирак.

Afspc.af.mil Американский БПЛА MQ-9 Reaper

Но тогда всего задействовалось только 12 беспилотников, или почти 90% имеющего у США парка, сведенного в одно централизованное командование, тогда как турецкий парк насчитывает уже 1 тысячу машин разных классов, в том числе в передовых частях пехоты и артиллерии. Сколько точно дронов Анкара бросила в бой в Идлибе, пока достоверно не известно, однако свыше 30 из них она точно потеряла.

Как показала практика, БПЛА существенно меняют тактику всего общевойскового боя и решают главную задачу — преодоление страха несения потерь. Дрон, конечно, жалко, но если противник его собьет, это просто железо. Даже не очень дорогое.

В отличие от американских монстров, вроде RQ-4 Global Hawk Block2 (215 млн долл. на 2011 год), турецкие БЛА Bayraktar TB2 стоят гораздо дешевле. В ноябре 2018 года Украина приобрела у Турции комплект дронов (6 БЛА, 2 наземные станции управления и 200 УР Roketsan MAM-L) всего за 69 млн долларов.

Единственным, но ключевым, уязвимым местом дронов оказывается связь. Применение беспилотников ограничивается ее радиусом и степенью устойчивости к противодействию. Именно противодействию, а не только к помехам.

Потому что противник может, и непременно при возможности будет стараться выключать связь в прямом смысле физически — просто разбомбив центры управления или насильно заземлив летающие ретрансляторы сигнала. Как говорится, нет ретранслятора — нет проблемы. Так вот, очень похоже на то, что Маск сумел найти и реализовать решение этой задачи.

CeeGee Турецкий БПЛА Bayraktar TB2

Нет, по официальным пресс-релизам, орбитальная группировка Starlink предназначена только для предоставления гражданам быстрого, до 10 мегабит, широкополосного интернета, позволяющего наслаждаться роликами с Youtube в абсолютно любой точке географии. Хоть среди барханов Сахары, хоть на Эвересте, хоть в самых глухих джунглях Амазонки, хоть посреди Большого мусорного пятна.

Но при этом еще в декабре 2018 Пентагон провел несколько экспериментов в рамках Defense Experimentation Using the Commercial Space Internet. Так сказать, в качестве тестирования возможностей «интернета вещей» американские военные попробовали осуществить через Starlink связь и управление летающей батареей огневой поддержки пехоты AC-130 Spectre.

Весной 2020 года планируется проверить совместимость Starlink с системой управления военно-транспортным самолетом-заправщиком KC-135 Stratotanker. Еще через орбитальную интернет-сеть F-22 Raptor и F-35 Lightning II смогут обмениваться информацией с многоразовым беспилотным космическим кораблем X-37B Orbital Test Vehicle (OTV).

На первый взгляд, ничего необычного. Связь с воздушной и наземной техникой через спутники была вполне массовым явлением еще в начале 80-х годов прошлого века. Как и способы борьбы с ней на основе того факта, что группировка таких спутников обычно не превышала полутора десятков аппаратов, которые можно было сбить.

Например, с помощью спутников-перехватчиков (скажем, в рамках противоспутниковой оборонительной системы «Крона») или чем-нибудь вроде китайской противоспутниковой ракеты Dong Neng-3 (DN-3).

Запуск ракеты

С сетью Starlink такое не сработает. Во-первых, потому что она основана на очень дешевых и малоразмерных аппаратах, собранных практически на массовой коммерческой элементной базе. Суммарная стоимость одного аппарата, включая доставку к заданной точке на орбите, составляет примерно 1,1 млн долларов, из которых расходы на логистику занимают миллион.

По мере совершенствования носителей эту часть издержек к 2030 году планируется уменьшить вдвое. Тогда как противоракета обходится где-то в 50−60 млн. Уже одно это делает традиционный подход к решению задачи слишком затратным.

Во-вторых, вместо пары десятков больших и дорогих спутников связи система Starlink будет насчитывать от 10 до 12 тысяч аппаратов, распределенных в три слоя на орбитах с высотой от 200 до 450 (по другим источникам, до 900−1100) километров. И хотя теперь уже Маск «осетра урезал» до 1200 спутников к 2025 году (сегодня на орбите находится уже 460 аппаратов), для традиционной тактики перехвата это всё равно слишком дорого.

В-третьих, при заранее понятном коротком сроке жизни отдельного агрегата (не более 2,5−3 года) в систему сразу заложено штатное пополнение группировки по 40−50 единиц в год, что в любом случае с большим запасом превышает возможности любой системы классического противодействия.

Но самым важным является в-четвертых. Позиционирование сети Starlink как изначально полностью гражданского интернета позволяет надежно отделить ее от военных. Тем самым подымая планку принятия решения на уничтожение сети на большую высоту серьезных политических последствий со стороны не только страны-агрессора, но и прочих стран, формально в конфликте не участвующих, однако гарантированно оказывающихся пострадавшими из-за пропадания интернет-связи, завязанной на сеть Starlink.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Соответственно, уже сейчас необходимо вести массовую информационную работу как внутри страны, так и вне ее относительно того, что Starlink является сугубо военным проектом под прикрытием гражданского. Соответственно, подпадает под категорию объектов, по которым удар будет наноситься в первую очередь.

Таким образом, под прикрытием чисто гражданского частного коммерческого сервиса США разворачивают систем дистанционного управления всякими «устройствами», не только чрезвычайно устойчивую к противодействию противника, но и высоко защищенную в смысле маскировки.

Сегодня о боевом применении дронов можно узнать по косвенным признакам, важнейшим из которых является появление в эфире радиосигнала станции дистанционного управления. Радиоразведка может не знать, где дроны и сколько их, но она точно понимает, что дроны противника тут точно есть.

В случае работы через спутниковую систему интернета этот момент исчезает. Потому что в норме излучающий фон спутников сети Starlink станет существовать всегда. Организовать его даже в районе, где абоненты отсутствуют, технически не сложно.

Mil.ru РЛС

Существенному повышению скрытности также будет способствовать возможность работы связи только узким направленным лучом вверх, что также затрудняет обнаружение передатчика по паразитным излучениям.

Это существенно, даже кардинально изменяет характер современного общевойскового боя. Как в части применяющихся систем оружия, так и тактических приемов их использования. Еще совсем недавно всё это описывалось как фантастическое будущее. Так вот, оно уже наступило. Настала пора думать, как нам в этом новом мире жить и как обнулить военный аспект Starlink.