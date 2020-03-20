Сайт Северо-Западного следственного управления сообщил, что «17 марта 2020 года, вертолет МИ-8 следовал по маршруту Емва (Республика Коми) — Шиес (Архангельская область) для выгрузки горюче-смазочных материалов. Во время следования в районе Республики Коми неизвестные лица произвели не менее 6 выстрелов, по предварительным данным — картечью, в борт вертолета. Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту находилось 4 члена экипажа, которые не пострадали. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Молодые люди, жители Архангельской губернии, не представляли, что Гражданская война 1918-1920 гг. сожжет их жизни. Фото 1910-х годов из экспозиции Шенкурского краеведческого музея

Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту обстрела вертолета в Республике Коми возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство из хулиганских побуждений») и ст. 267.1 («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»)» (1).

Версий много, в том числе — действия людей, борющихся против строительства мусорного полигона в Шиесе.

Информационное агентство «Регион 29», сообщая об обстреле вертолета, связывает события с Шиесом и напоминает, что «все работы по строительству мусорного полигона на Шиесе приостановлены. В проект московской территориальной схемы обращения с ТКО объект также не включён. Арбитражный суд Архангельской области потребовал снести все постройки ООО «Технопарк», возведённые в ходе подготовительных работ. Инвестор строительства полигона оспаривает это решение. Добавим, что эко-активисты продолжают дежурить на станции Шиес в Ленском районе. Требования о полном прекращении строительства полигона и восстановлении нанесённого природе ущерба звучали также на протестной акции, которая прошла 15 марта в Архангельске» (2).

По теме Шиеса в соцсетях давно идут разговоры «о борьбе с врагом», «новом Сталинграде». Русские люди называют других русских людей, одетых в форму, «фашистами». С такими настроениями недалеко до применения оружия и первой крови, которая может стать прологом к вооруженному конфликту, гражданской войне.

Надеюсь, выстрелы по вертолету не связаны с ситуацией в Шиесе. Но даже малая вероятность связи выстрелов с Шиесом требует от лидеров экологического протеста осудить это преступление, чтобы подобное не повторилось и ситуация не пошла в опасном направлении. Надо призвать своих сторонников к мирному решению проблемы в рамках закона. На такой шаг экологическому протесту следует пойти, чтобы мы все, Россия, на шаг отступила от пропасти, какой бы далекой она ни казалась. Даже слова отдельных лидеров будут услышаны, а уважение к движению вырастет. Молчание может быть понято «горячими головами» как одобрение. Никакая свалка не стоит пролития крови, за которым могут последовать действия в логике «око за око». И объяснять, кто был прав с мусором, кто виноват, в прошлой, мирной, жизни будет уже поздно.

Кто не знает какой была Гражданская война 1918−1920 гг. на Русском Севере:

Галина Данилова, пинежский краевед: «Жестокости были с обеих сторон… «Матвеева поставили к проруби… Обреченный просил чтобы его расстреляли, но Куликов закричал на нас: «Колите!» Мы вынуждены были пустить в ход штыки. Он не был связан, сильно кричал. Упал на снег. Ковалевский и Аристов схватили его и бросили в прорубь. Аристов взял кол и стал заталкивать Матвеева под лед. Тот кричал», — из показаний Злокина… Д. С. Вехорева: «Егора Дмитриевича Ермолина белые в прорубь спустили. Он хотел вылезти, за лед зацепился. Ему пальцы-то топором и оттюкнули. Он утонул» (3).

Антонина Гагарина, архангельский краевед: «Майор британской медицинской службы Холл об «испанке», занесенной американцами на одном из военных транспортов: «Эпидемия болезни нарастала. Люди гибнут сотнями в соседних деревнях… В одном крестьянском доме шестеро в семье, все больные, с ребенком восьми лет. Его лихорадит, но пытается заботиться о других… Они сообщили мне, что не готовили… в течение трех дней. Тот ребенок восьми лет пытался заварить чай…» (4).

Владимир Васев, архангельский историк: «…из доклада председателя губисполкома С. Попова от 17 декабря 1918: «Заморозок в июле убил урожай… Очень часто у деревенской церкви выставлено 10−15 гробов с умершими от испанки. Белогвардейский поп убежал, а население ждет, когда придет батюшка, и отпоет покойника… В Пинежском уезде в Почанской волости за 18 дней заболели 468, умерло 68 за октябрь-ноябрь» (5).

Примечания: