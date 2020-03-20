Ежедневно публикуются сводки о том, сколько человек в мире заразилось новым типом короновируса COVID-19, сколько умерло и сколько выздоровело. И пока одни думают, как минимизировать риски, разрабатывают лекарство, вводят превентивные меры, другие ищут как заработать? УФАС Удмуртии обнаружило признаки ценового сговора среди продавцов медицинских масок, что привело к существенному росту цен. За период пандемии в России выявлено уже три подобных случая. В некоторых населённых пунктах торговая надбавка превышала 600%. ИА REGNUM проанализировало сложившуюся ситуацию.

Люди в масках на улице

Лаборатория

Одновременно с этим федеральные власти ввели целый пакет поддерживающих экономику мер, включая создание антикризисного фонда на 300 млрд рублей.

19 марта 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства поставил задачу перед промышленностью — «увеличить объёмы производства и ускорить выпуск медицинских изделий, на которые сейчас есть повышенный спрос». Так, Минпромторг должен передать правительству график «ежедневных объёмов производства масок и других средств индивидуальной защиты с учётом ввода новых мощностей».

"Мы будем в режиме онлайн контролировать ситуацию с их наличием. И для этого создаём единый информационный центр, где будут собираться все сведения по каждому региону», — добавил Мишустин.

За день до этого ФАС России сообщила, что в Удмуртии обнаружены признаки третьего выявленного в стране за время пандемии картеля между продавцами медицинских масок.

Случай в Удмуртии

Работа по мониторингу цен на медицинские маски проводится на основании поручения ФАС от 3 февраля 2020 года, которое выдано для исполнения протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

По данным мониторинга ФАС на 10 марта 2020 года, в разных регионах цена на медицинские маски колебалась от трёх рублей за штуку в Ингушетии до 20 рублей в Санкт-Петербурге. На сегодня уже выявлено три случая завышения цен.

В марте 2020 года УФАС Удмуртии проанализировало ситуацию с ценами на маски в тех организациях, что работают под одним брендом — «Планета здоровья», в их числе ООО «Леск» и «группа лиц в составе ООО «РЕТ» и ООО «Нытва-Фарм». Ведомство сообщило, что, когда в регионе выросло число заболевших ОРВИ и гриппом и во время распространения коронавирусной инфекции, компании «установили и поддерживают стоимость на маски медицинские». На 11 марта 2020 года за маску в них просили 22 рубля, что было максимальной ценой в регионе. Для справки: средняя цена в Удмуртии на эту дату была около 15 рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Трехслойные маски

В действиях компаний антимонопольное ведомство обнаружило «признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции». На сегодня возбуждено дело за нарушение антимонопольного закона. ФАС РФ уточнила, что фирмам грозят штрафы, а «должностным лицам — уголовное преследование», если будет доказано, что «такое экономическое поведение вызвано желанием нажиться на ситуации и реализацией картельного сговора».

По данным ЕГРЮЛ, единственное ООО «Нытва-Фарм» зарегистрировано в России в декабре 2012 года для розничной торговли лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). Базируется компания в Пермском крае. Её уставный капитал — 10 тыс. рублей, число работников — чуть более 100 человек. Директор и владелец — Лариса Кислицына. Последняя также является единственным владельцем ООО «Рет», также базирующегося в Пермском крае, но имеющего аптеки не только в одном регионе. Компания создана в ноябре 1997 года также для розничной торговли в аптеках. У Кислицыной в активе — доли в десяти пермских компаниях.

К слову, в апреле 2019 года управление Роспотребнадзора по Удмуртии при проверке некоторых аптек «Нытва-Фарм» при осмотре личных медкнижек лиц, непосредственно контактирующих с пищевыми продуктами (в том числе с продукцией детского питания, БАД к пище), обнаружило нарушение порядка «прохождения гигиенического обучения и аттестации на знание санитарно-эпидемиологических требований при приеме на работу и в дальнейшем ежегодного периодического обучения» у четырёх человек. Также по двум адресам в Ижевске было выявлено, что «сотрудники аптек не проходят предварительные медицинские смотры при поступлении на работу», «отсутствует ежегодный медицинский осмотр у сотрудников за 2018 год» и так далее.

Единственное ООО «Леск», работающее в сфере розничной торговли фармпродукцией, также зарегистрировано в Пермском крае. Оно создано в октябре 2008 года, владелец — Александр Броварец, директор — Галина Давыдова. Броварец в активе имеет доли в свыше 20 компаниях Перми и Москвы, в том числе 100% в ООО «Полифарм» (аптеки), фармацевтической компании «Опека» (100% доли, оптовая торговля фармацевтической продукцией).

Алексей Яковлев ИА REGNUM Аптека

Дело в Красноярске

Также в марте 2020 года Красноярское УФАС сообщило, что поставщики в пять раз завышали цену на маски, поставляемые в Туву и Хакасию.

Цены были проанализированы у четырёх дистрибьюторов-поставщиков, которые продавали маски оптом. Проверка сделала вывод «о повышении в краткосрочный период времени цен на различные виды масок медицинских от 30% до 200%, а в некоторых случаях торговая надбавка составила более 600%». Выводы о антиконкуретном соглашении УФАС сделало на основании того, что объективные причины повышать цены отсутствовали.

Дело было возбуждено «в отношении ООО «ФК Гранд Капитал Красноярск», ООО «Медико-техническая фирма «Мединстал», ООО «Пульс Красноярск» и ЗАО «Центр внедрения «Протек» по признакам нарушения п. 1 части 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции — картель с целью поддержания цен на товарном рынке». При этом уточнялось, что для Красноярского края оптовики «устанавливали экономически обоснованные цены».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ФК Гранд Капитал Красноярск» учреждено в июне 2016 года с уставным капиталом 11 млн рублей компанией «ФК Гранд Капитал» для оптовой торговли фармацевтической продукцией. Директор — Наталья Фоминых. ООО «ФК Гранд Капитал» учреждено в Москве в той же сфере, что и «дочка». Владельцы — компания с Кипра «Облада Энтерпрайзес Лимитед» (99,8%, создано в 2012 году) и директор Денис Ременяко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски для детей

ООО «Медико-техническая фирма «Мединстал» создано в Красноярске в сентябре 1994 года. Владельцы с 2002 года — три физлица: директор с долей 33,33% Сергей Прокошин,Алексей Агапонов — 33,33% и Эльвира Громова — 33,33%. Этим же составом физлица владеют компанией «Медико-техническая фирма «Этик-м» (оптовая торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях).

ООО «Пульс Красноярск» существует с марта 2013 года, уставный капитал — 1 млн рублей. Директор — Роман Нагибин, владелец — Эдуард Нетылько, который имеет доли в более 20 компаниях, в том числе аптечных, в Красноярском, Хабаровском, Краснодарском краях, Москве, Подмосковье, Татарии, Оренбургской, Брянской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской, Волгоградской, Иркутской, Свердловской областях и Санкт-Петербурге.

ЗАО «Центр внедрения «Протек» создано в 1994 году, базируется в Москве. Директор — Дмитрий Погребинский, учредитель — ПАО «Протек». У компании как минимум четыре аптечных «дочки» в разных регионах. Учредителями ПАО «Протек» числятся Вадим Якунин и компания с Кипра «Кантри уолк трейдинг лимитед».

На официальном сайте центра внедрения «Протек» отмечается, что он, по данным аналитической компании IQVIA за полугодие 2019 года, на российском рынке занимал долю 12,6% рынка.

Случай в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург стал первой точкой на карте ФАС, где возбудили дело о завышении цен на медицинские маски. Это произошло ещё в середине февраля 2020 года. Фигурантами дела стали четыре ООО — «Медицина Санкт-Петербург», «НПКФ» «Эклиф», «Профитмед СПб» и «Новамед СПб», поставляющие маски в аптеки оптом.

Дарья Драй ИА REGNUM Средства защиты

Ведомство выявило, что они «практически одновременно и более чем в 1,5 раза подняли отпускные цены на медицинские маски для розничных предприятий», в итоге маски резко подскочили в цене и для конечного потребителя.

И тогда же в первый раз участникам рынка напомнили о возможной уголовной ответственности. Глава управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев предупредил производителей и продавцов медицинских масок, что ведомство будет «принимать жесткие меры в отношении нарушителей», а сами цены находятся на контроле. А замруководителя ФАС России Андрей Цариковский в свою очередь заявил, что «завышение цен на маски имеет все признаки «экономического мародерства» в условиях повышенного спроса».

Похоже, что предупреждения не сработали, раз после этого было возбуждено ещё два крупных дела.