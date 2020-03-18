Крупнейший парк в Поволжье: «Информация от властей скудна и противоречива»
На следующей неделе в Нижнем Новгороде будет представлен скорректированный проект реконструкции парка «Швейцария». Предыдущую версию раскритиковали недовольные нововведениями местные жители и активисты. После вмешательства губернатора Глеба Никитина проект был доработан. На встрече, проводимой под эгидой ОНФ, предполагается обсудить новый вариант документа, а также начать формировать общественный совета парка. На кону будущее не только самого крупного парка в Поволжье, но и 4 000 000 рублей, выделяемых на его реконструкцию.
Представитель уже действующего попечительского совета парка «Швейцария», градозащитница Мария Попова рассказала ИА REGNUM о взгляде городских активистов на сложившуюся ситуацию.
ИА REGNUM: Чего горожане ждут от встречи с властями?
Мы не понимаем, что на самом деле происходит с подготовкой проекта реконструкции парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Мы считаем, что хорошие слова только тогда чего-то стоят, когда подкреплены документально… юридически.
Ранее первые лица Нижегородской области говорили, что при реконструкции парка «Швейцария» надо отказаться от капитальной застройки, от вырубки деревьев. Прошел месяц, но соответствующих нормативных документов по-прежнему нет.
ИА REGNUM: Что именно вы хотите увидеть в этих документах?
Мы ожидаем документов, которые зададут вектор развития парка как природно-рекреационной территории со спортивными функциями, а не как развлекательного центра.
Действия городских властей показывают, что они намерены развивать парк как развлекательную территорию со зданиями и площадками-активностями. Судя по той информации, которая просачивается в СМИ, никаких радикальных изменений к лучшему ни в ТЗ, ни в проект не вносится.
Происходят странные процессы: мы протестуем против строительства капитальных объектов — им меняют статус на некапитальный, мы выступаем против появления коворкингов — их переименовывают в «читальни».
Поймите, мы ждем не переименований, а реального отказа от строительства объектов, которые не выполняют рекреационную функцию.
В первую очередь мы ждем принятия нормативных документов, возвращения 35 000 квадратных метров, изъятых из территории парка под капитальную застройку.
Депутаты городской думы нам обещают, что в ближайшее время вернут в парк изъятые территории. Чуть позже приходит официальный ответ, где говорится, что у депутатов нет никаких оснований для внесения подобных изменений. И в тот же день выходит пресс-релиз, где утверждается, что депутаты готовы вернуть землю, но нужно, чтобы с этой инициативой обратилась мэрия. А в мэрии нам ни слова не говорят — будут ли они инициировать возвращение в парк земли, неясно. Информация, поступающая от властей, так скудна и противоречива!
Мы ждем, что обновленные техздание и проект реконструкции парка «Швейцария» будут заранее опубликованы. Чтобы нас не ставили перед фактом, а у нас было время изучить документы и дать им оценку. Причем заранее нам нужны не только «картинки», но и все остальное содержимое.
ИА REGNUM: Почему люди так активно протестуют?
Нам есть за что бороться. Уникальность территории парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде заключается в том, что туда долгие годы не ступала нога благоустроителей, благодаря чему территория парка сохранилась как природно-рекреационная. Да, с одной стороны, там разрушены дорожки и ограды, но там и нет такой масштабной застройки, которая наносит вред территории.
Справка ИА REGNUM. Парк «Швейцария» находится на территории Нижнего Новгорода на правом берегу Оки, его территория, включающая и особо охраняемые природные территории (памятник природы «Урочище Слуда»), составляет около 170 га.
Подготовленная по заказу мэрии города проектно-сметная документация благоустройства «Швейцарии» вызвала протесты среди местных активистов. В парке планировали изменить режим землепользования, разрешив на его территории строительство капитальных объектов. Также предполагалось насытить территорию коворкингами, социальными центрами, культурно-досуговыми учреждениями, площадками для массовых гуляний, предприятиями общественного питания, яхт-клубом, проложить дорожки и лыжные трассы.
19 февраля 2020 года в конфликт вмешался губернатор Глеб Никитин, заявивший, что «ни в коем случае нельзя менять статус зеленых насаждений в парке». «Какие-то парковки, сомнительный бизнес, капитальные строения — ничего этого не будет, мы этого не допустим ни в коем случае! Решений относительно наличия объектов капитального строительства, их количества, решения о вырубке зеленых насаждения я лично не принимал и не приму», — пообещал глава области.
В рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода на реконструкцию парка «Швейцария» предполагается потратить не менее 4 млрд рублей, из них 3 млрд — из федерального бюджета.