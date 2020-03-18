На следующей неделе в Нижнем Новгороде будет представлен скорректированный проект реконструкции парка «Швейцария». Предыдущую версию раскритиковали недовольные нововведениями местные жители и активисты. После вмешательства губернатора Глеба Никитина проект был доработан. На встрече, проводимой под эгидой ОНФ, предполагается обсудить новый вариант документа, а также начать формировать общественный совета парка. На кону будущее не только самого крупного парка в Поволжье, но и 4 000 000 рублей, выделяемых на его реконструкцию.

Алексей Белобородов Южный вход в парк и памятник участникам проходивших здесь первых маёвок

Представитель уже действующего попечительского совета парка «Швейцария», градозащитница Мария Попова рассказала ИА REGNUM о взгляде городских активистов на сложившуюся ситуацию.

Adushkina Панорама «Швейцарии»

ИА REGNUM: Чего горожане ждут от встречи с властями?

Мы не понимаем, что на самом деле происходит с подготовкой проекта реконструкции парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Мы считаем, что хорошие слова только тогда чего-то стоят, когда подкреплены документально… юридически.

Ранее первые лица Нижегородской области говорили, что при реконструкции парка «Швейцария» надо отказаться от капитальной застройки, от вырубки деревьев. Прошел месяц, но соответствующих нормативных документов по-прежнему нет.

ИА REGNUM: Что именно вы хотите увидеть в этих документах?

Мы ожидаем документов, которые зададут вектор развития парка как природно-рекреационной территории со спортивными функциями, а не как развлекательного центра.

Действия городских властей показывают, что они намерены развивать парк как развлекательную территорию со зданиями и площадками-активностями. Судя по той информации, которая просачивается в СМИ, никаких радикальных изменений к лучшему ни в ТЗ, ни в проект не вносится.

Происходят странные процессы: мы протестуем против строительства капитальных объектов — им меняют статус на некапитальный, мы выступаем против появления коворкингов — их переименовывают в «читальни».

Поймите, мы ждем не переименований, а реального отказа от строительства объектов, которые не выполняют рекреационную функцию.

В первую очередь мы ждем принятия нормативных документов, возвращения 35 000 квадратных метров, изъятых из территории парка под капитальную застройку.

Депутаты городской думы нам обещают, что в ближайшее время вернут в парк изъятые территории. Чуть позже приходит официальный ответ, где говорится, что у депутатов нет никаких оснований для внесения подобных изменений. И в тот же день выходит пресс-релиз, где утверждается, что депутаты готовы вернуть землю, но нужно, чтобы с этой инициативой обратилась мэрия. А в мэрии нам ни слова не говорят — будут ли они инициировать возвращение в парк земли, неясно. Информация, поступающая от властей, так скудна и противоречива!

Мы ждем, что обновленные техздание и проект реконструкции парка «Швейцария» будут заранее опубликованы. Чтобы нас не ставили перед фактом, а у нас было время изучить документы и дать им оценку. Причем заранее нам нужны не только «картинки», но и все остальное содержимое.

Mnnbus Дорожки в парке

ИА REGNUM: Почему люди так активно протестуют?

Нам есть за что бороться. Уникальность территории парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде заключается в том, что туда долгие годы не ступала нога благоустроителей, благодаря чему территория парка сохранилась как природно-рекреационная. Да, с одной стороны, там разрушены дорожки и ограды, но там и нет такой масштабной застройки, которая наносит вред территории.