Даже в самом страшном сне не мог предположить, что 150-й сонет Шекспира вспомнится в связи с тем, что называют «украинским олигархатом». Называют, кстати, неправильно: с древнегреческого «олигархия» — это «власть немногих». Поэтому любая представительская власть является олигархатом. В Украине сейчас, например, «олигархат 95-го Квартала». Тех же «столпов экономики», которых так отчаянно клянут и которым так отчаянно завидуют массы украинцев, правильнее было бы называть «олигополистами», игроками на рынке с абсолютным доминированием (монополией) малого количества участников. Традиционно признаком монополизма на рынке считается контроль тридцати пяти его процентов. Но это теория.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Власть

На практике же Украина за три десятка лет своей суверенности растеряла качества социального государства УССР и превратилась в Украину финансово-промышленных групп. А поскольку бизнес украинских ФПГ в общественном сознании воспринимается как «продолжение» его создателя или бенефициара, полностью зависимое от его решений и желаний, то Украина и приобрела образ «страны олигополитов». Или, традиционно говоря, «олигархов». В самом «сжатом» формате на 2019 год — семи долларовых миллиардеров: Рината Ахметова, Константина Жеваго, Юрия Косюка, Виктора Пинчука, Геннадия Боголюбова, Игоря Коломойского и Вадима Новинского.

Традиционно считается, что образ «олигарха» вызывает резко-негативную общественную реакцию. На самом деле это не так. В 2015 году, в разгар антиолигархических революционных настроений на Украине было проведено исследование тональности обсуждения олигархата в соцсетях, и оказалось, что общественный резонанс — преимущественно нейтральный, а позитив и негатив присутствуют примерно в равных долях. К примеру — богатейший человек Украины и создатель ФПГ «СКМ» Ринат Ахметов: нейтральных 100 967 упоминаний, позитива — 64 010, негатива — 63 670. И следует признать, что основная часть негатива связана не с профессиональной деятельностью олигархов, а с поведенческим срезом его образа. Например, покупка Ахметовым «хатынки» на Французской Ривьере (Вилла де Седрес в городе Сен-Жан-Кап-Ферра) за 200 миллионов евро не могла не вызвать негативной реакции. Поскольку, «когда в стране справедливость, стыдно быть бедным и ничтожным; когда справедливости нет, стыдно быть богатым и знатным» — эта мысль Конфуция не только для китайцев, она находит отклик у всего человечества. Разве что, кроме самих богатых в нищей стране.

Хотя и там от них бывает польза. На Украине, стране, которая в первый месяц года недополучила четверть бюджетных доходов, в условиях пандемической истерии коронавируса президент был вынужден напрямую обратиться к 15 крупнейшим «олигархам» с традиционной просьбой — «дайте денег». «Я говорил с ними очень откровенно. Я сказал, что эта страна вас кормила долгое время. Пришло время вам помочь стране. Мы делаем отдельный фонд. Нам понадобится где-то 12−13 миллиардов гривен» (Владимир Зеленский).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

Деньги олигархи, безусловно, дадут — у них нет другого выхода. И не только потому, что национализацию и конфискацию еще никто не отменял, а и потому, что олигархат сейчас является последним бастионом реальной суверенности страны. Реальной, а не с балаклавами, факелами и мантрой «Помни, чужинец, здесь хозяин украинец». Тем более, что в жилах этой стаи товарищей украинской крови совсем немного.

И суверенность они будут хранить совсем не из патриотизма, а из совершенно меркантильных соображений. Ведь это у нас семь миллиардеров с суммарным состоянием в 13,6 миллиарда — это ого-го! Но для, к примеру, 607 миллиардеров США (суммарное состояние — 3,111 триллиона долларов (ФОРБС, 2019) — это так, «мелочь пузатая». А наш «богатейший» Ахметов — это только $6 миллиардов и 272-е место в списке ФОРБСа. Но что это по сравнению с Джеффом Безосом, чьё состояние в 2019 году выросло на «шесть ахметовых», до 131 миллиарда долларов?

Поэтому, если в Украину придет СЕРЬЕЗНЫЙ КАПИТАЛ, то украинский олигархат превратится в банальных «среднесостоятельных мужчин». И воспрепятствовать тому может только суверенность и, в случае чего, изоляционизм. Который и позволит «банки в Техасе грабить только техасцам».

Поэтому украинские олигархи и обеспечивают существование украинской экономики. Финансово-промышленные группы Украины в 2018 году уплатили в сводный бюджет 269,4 млрд грн, что составляет 67,4% общих налоговых поступлений на Украине. Или 23,3% налоговых поступлений в сводный государственный бюджет. И именно поэтому они всегда будут делегировать своих представителей в верховную власть, как Ринат Ахметов делегировал своего Дениса Шмигаля в правительство Украины. На должность премьера. Ничего личного, только защита капитала…

Anastasiya Fedorenko Ринат Ахметов

Все это, конечно, не повод для шекспировской «любви к греху». Олигополиты являются вынужденными «хранителями суверенности», поскольку это их шанс на экономическое выживание. И на встречу с президентом они были приглашены, а не пришли сразу. Поэтому куда более теплые чувства вызывает китаец Джек Ма (№21 в списке ФОРБС), который «издалека и без просьб» профинансировал Украину на 80 миллионов долларов.

А что до тех миллиардов, которые Зеленский выдавливает из олигархов отечественного разлива, то следует вспомнить, что по результатам расследования Руди Джулиани режим «настоящего олигарха» (олигополита на кондитерском рынке, ушедшего в политику) Петра Порошенко вкупе с покровителями из США за пять лет вывел из Украины 100 миллиардов долларов. 12−13 миллиардов гривен — это только полмиллиарда долларов. Иными словами, государство просит только полпроцента суммы, выведенной через олигархические схемы. Совсем небольшой процент и совсем не повод для любви. Но, с другой стороны, без них еще хуже было бы.