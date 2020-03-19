В СМИ заговорили эксперты, о существовании которых россияне уже давно забыли, а новые поколения, скорее всего, о них даже и не слышали, так как, когда эти эксперты были у руля — строили в 90-е годы новую страну с новой экономикой, молодые поколения только зарождались, отметим, в малочисленном количестве.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кстати, вы заметили, каким удивительным образом стали складываться удивительные события к моменту накопления Россией сил для экономического рывка, именно в то время, когда страна уже по большому счету ничего не должна своим западным «друзьям», когда Фонд национального благосостояния (ФНБ) пополнился настолько, что можно не просто помечтать о расцвете России, но и воплотить эти планы в жизнь? Но тут пришел коронавирус. А до вируса, еще в прошлом году, различные западные эксперты рекомендовали не тратить деньги ФНБ на собственное развитие, а вкладывать их в иностранные активы. Тут еще и Саудовская Аравия решила «завалить» мир своей нефтью, изменив тем самым ценовую политику. Вырос доллар. Рубль подешевел. И в целом как-то стало не до нацпроектов. Теперь бы выжить!

Вопросы выживания стали более других проблем беспокоить экспертов. Отдельных из них особенно заботят деньги ФНБ. За ними, как отмечают некоторые СМИ, выстраивается очередь, хотя на самом деле чёткого представления об убытках еще нет! Не так давно на мировой информационной сцене загорелась и снова погасла «звезда» перестроечного периода России — Михаил Горбачев. Теперь вот в ряде отдельных СМИ, рассчитанных на российскую аудиторию, появились комментарии давно забытых всеми людей. Среди них, например, Яков Уринсон. Он заявил Независимой Газете, что растущий оптимизм нынешних министров связан с особым инструктажем чиновников в условиях кризиса, мол, от действующих чиновников все чаще можно будет слышать заявления о «новой нормальности» происходящего.

Чем был известен в прошлом эксперт Яков Уринсон? Он заслуженный профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», советник Председателя Правления АО «Роснано», член Правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ, в 1997—1998 годах был министром экономики Российской Федерации и в правительстве Черномырдина, и в правительстве Сергея Кириенко, но с приходом на должность главы правительства Евгения Примакова был отправлен в отставку. Ранее, с 1991 по 1994 годы, — был директором Центра экономической конъюнктуры и прогнозирования при Министерстве экономики России (с 1993 года — Центра экономической конъюнктуры при Совете Министров — Правительстве России).

Roscongress.org Яков Уринсон

То есть было у Уринсона время продемонстрировать свои знания и умения в деле. Но, увы, успехов ни в 97-м, ни в 98-м годах в экономике России так и не достигнуто. Более того, в 98-м году разразился самый тяжелый экономический кризис в истории страны. Как сообщается в открытых информационных источниках, тогдашние правительственные реформаторы, в числе которых был и Уринсон, осуществляли большие внешние и внутренние займы. В результате в стране возник огромный государственный внешний долг в размере более 150 миллиардов долларов, тогда как международные (золотовалютные) резервы Российской Федерации составляли на конец августа 1998 года лишь 12,459 миллиарда долларов. Внутренний долг России по курсу июля 1998 года достиг 200 миллиардов долларов.

Провалившуюся в долговую яму страну одновременно настиг наплыв беженцев со всего постсоветского пространства, потому как в национальных республиках стали подниматься национальные вопросы, возникшие не без участия Михаила Горбачева, который тогда первым и заговорил о национальных особенностях республик! И был тогда голод и полное отсутствие возможности приобрести свое жилье! Причем пострадали и те страны, в которых поднимались национальные вопросы, откуда стал бежать народ, и те, куда бежал народ. Устроить всех, дать кров, еду и деньги, когда в стране нет денег, стране, погрязшей в долгах перед зарубежными институтами, было просто напросто невозможно! Не было тогда ни ипотеки, ни материнского капитала, кстати, было пособие по уходу за детьми до 3 лет в размере 50 рублей, брать которое не имело никакого смысла. При той экономической ситуации оно нисколько не выручало. К слову, доллар тогда стоил от 6 до 20 рублей по официальному курсу.

Поколению родившихся в 90-е годы не то чтобы «повезло» оказаться свидетелями выживания их родителей, повезло в принципе оказаться родившимися. И вот сейчас Михаил Горбачев снова решил напомнить о себе. Напомнил о себе и Яков Уринсон! Появился в СМИ и самый первый в истории новой России — России 1992—1993 годов — министр экономики Андрей Нечаев, который позднее — в 2013—2018 годах был председателем партии «Гражданская Инициатива», от которой в 2018 году на выборах Президента РФ баллотировалась Ксения Собчак.

Государственный исторический музей Южного Урала Митинг медицинских работников у Главпочтампа Челябинска. В 1990-е годы самая низкая заработная плата была у работников социальной сферы — врачей, педагогов, работников культуры

Нечаев также осудил оптимизм сегодняшнего правительства, сказав, что он не понимает, откуда он берется, предположив, что «в правительстве пока используется чисто бухгалтерский подход — столько валютных доходов потеряли, столько дополнительных средств получили за счет девальвации. Сколько получаем за счет ослабления рубля». По оценке Нечаева, который на сегодняшний момент входит в Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина, средств ФНБ хватит лишь на год-полтора. А дальше бюджет будет балансироваться «за счет карманов населения», чему граждане явно не обрадуются.

Радуются ли граждане комментариям людей, которые в 90-е годы были у руля экономики страны, сказать сложно. Все только помнят тот голодомор и собственную нищету. В эти самые 90-е годы в России вымерло столько населения, сколько весь СССР потерял во время войны с фашистами. А сейчас страна изо всех сил пытается остановить естественную убыль населения и повысить рождаемость, закрыть мигрантами на предприятиях кадровые дыры, образовавшиеся из-за демографической ямы, возникшей, опять же, по причине того, что народ выживал — не до рождения детей было!

Дает оценку деятельности сегодняшней власти и другой эксперт — Игорь Николаев. Судя по его биографии, ничего общего с реальной работой в реальной экономике он не имеет. За его плечами множество научных трудов, в том числе достаточно спорная научная работа — изданные в 2004 году исследования «Сколько стоит Россия». Для кого и зачем эксперт оценивал страну? Готовились к продаже? Сегодня Николаев является директором Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton, а в прошлом — в 1997—1998 годах — будучи советником в Аппарате правительства РФ, участвовал в разработке правительственной антикризисной программы.

Странно, но среди экспертов из 90-х почему-то нет председателя Госбанка СССР, должность которого с 1989 года занимал Виктор Геращенко. То ли ему слова не дали, то ли не просили высказаться, а может, сам не хочет вспоминать те дни. Однако есть, что вспомнить.

Russiainphoto.ru Блошиный рынок. Из цикла «Калининград. На краю». 1990-е

С 1992 по 1994 годы Геращенко был еще и председателем Центробанка. Уйдя с этой должности, он еще два года оставался научным консультантом ЦБ, вплоть до 1996 года. За время отсутствия Геращенко, в мае 1998 года, когда правительство возглавлял Сергей Кириенко, случилась коллизия. Ставка рефинансирования для коммерческих банков с 50% подскочила до 150% годовых. Доходность государственных ценных бумаг поднялась до 80% годовых. Вот такой доход в те годы предоставлялся желающим, по сути, скупить страну. Понятное дело — разразился кризис. В августе 1998 года Борис Ельцин подписал указ об отставке Сергея Кириенко и возложил исполнение обязанностей председателя правительства вновь на Виктора Черномырдина. Через месяц правительство возглавил Евгений Примаков. Снова позвали в Центробанк и Виктора Геращенко, очевидно — разгребать сложившуюся ситуацию. И тогда он во второй раз занял должность председателя ЦБ. В декабре 99-го года на эти руины пришел и Владимир Путин.

А сейчас эксперт Николаев заявляет Независимой Газете, что «кризис — это всегда огромные непредвиденные расходы. Все пойдут просить помощи. И эта помощь будет выделяться».

Да, вероятно, помощь будет выделяться предприятиям, а как иначе — пустить их по миру, послать за милостыней за рубеж? Как иначе пополнять бюджет налогами, сохранять и создавать рабочие места? Как наполнить рынок товарами, которые сегодня благодаря панике, раздуваемой экспертами, раскупаются с невероятной скоростью и не поступят к нам из-за рубежа, в том числе по причине закрытия границ? Может, нужно брать деньги из народного кармана? А кто их туда положит, если предприятия придут в упадок и распустят кадры?

Получается один эксперт, восставший из 90-х, говорит, что нынешняя власть залезет в карман народа, другой эксперт — научный советник из 90-х пугает, что деньги раздадут бизнесу. Может, экспертам определиться, какая страшилка страшнее для народа — то, что «к народу залезут в карман», или то, что «деньги раздадут предприятиям»?

DonSimon Андрей Нечаев (в центре)

Всем всё очевидно, вероятно, кроме экспертов. Невозможно взять и раздать деньги народу, мы их в панике, благодаря негативным прогнозам экспертов из 90-х, бросим на поддержку международных торговых сетей, сметая с полок все товары — нужные и ненужные. А ведь именно международные торговые сети пришли в Россию с правилами, по которым российский малый бизнес работать не смог, тем самым выбив почву из-под ног МСП, в том числе и фермеров. Ну проедим мы эти деньги, а дальше-то что будем делать?! Народу нужна работа, предприятиям нужны деньги для развития и создания рабочих мест. Что тут непонятного и страшного? Все страны, по которым ударил коронавирус, рассматривают возможность поддержки своих предприятий. А как иначе?

По расчетам Игоря Николаева, средств ФНБ хватит максимум на полтора-два года. Он призывает критически относиться к успокоительным заявлениям чиновников, мол «еще одно обрушение рынков, и они начнут говорить, что средств ФНБ хватит уже на 15−20 лет».

Возникают вопросы: а что же эти эксперты не поставили экономику на ноги, когда у них в руках была на то власть и возможность? Как же был допущен в стране голодомор? Как умудрились сформировать долги России, из которых страна выкарабкалась только недавно? Планировалось продать страну? А людей куда, в рабство?

Можно долго и нудно приводить факты на основе экономических показателей, чтобы показать новым поколениям ситуацию в стране, как говорится, «при экспертах» и «после их ухода», да вот только эти поколения выросли в том хаосе и знают, как было тяжело их родителям, и сами видят «две большие разницы» — экономику 90-х и экономику сегодня.

Russiainphoto.ru Ждут привоза. Ярославль, 1991 — 1994

Да, возник коронавирус, а чего он вдруг возник в тот период, когда в России созрела возможность пустить в свое развитие огромные денежные вливания? И с чего бы вдруг при этих обстоятельствах возникли эксперты из 90-х? Совпадение? Не много ли совпадений сошлось в одной точке сразу? Разве так бывает? Удивительно, но даже творческие люди, пережившие трудные для России годы не с народом, а за рубежом, вдруг стали возвращаться и «петь» тут о чем-то своем. Некоторые уехавшие тоже «поют» свои песни оттуда, из-за рубежа, в соцсетях и в СМИ.

Отчего вдруг вернулись эксперты из прошлого? Кто-нибудь отчетливо представляет себе свое будущее при власти экспертов, оставивших в стране руины, разгрести которые только вот-вот удалось. Вот только поднабрали сил, подготовились к экономическую рывку, как вдруг ворвался вирус, паника. И тут эксперты подтянулись. Случайно ли?

В народе поговаривают: «не учите меня жизни, лучше помогите материально». Ну вот и помогли бы нам эксперты не своими советами, а своими личными деньгами, не украденными из казны, не полученными от заинтересованных в скупке России иностранных институтов, а именно личными на безвозмездной основе, так сказать, ради будущего России и ее народа, раз уж так сильно они вновь обеспокоились нашей судьбой. Или их волнует только судьба средств ФНБ?

В общем, мойте руки и уши заодно, чтобы экспертная лапша не прилипала.