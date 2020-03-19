Отсутствие достоверной информации рождает мифы, а всевозможные теории заговора накручивают панику, если не включать критическое мышление. Как самостоятельно фильтровать информацию и включить психологическую защиту от коронавируса, рассказала в интервью ИА REGNUM клинический психолог Елена Ковальчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

ИА REGNUM Повышенная тревожность по поводу коронавируса в нашей стране, где заболевших — один на миллион, становится очевидной. Как вы считаете, это просто понятное беспокойство — или имеет место массовая паника?

Я бы не сказала, что наш народ массово паникует из-за коронавируса. Пока еще я не вижу такой паники. Есть общая тревога у населения, она понятна, и да, она постепенно нарастает. И люди пытаются избавиться от тревоги разными способами. К примеру, массовая закупка определенных продуктов (гречка и туалетная бумага, насколько мне известно, наиболее востребованы сейчас) служит для нашего населения способом снять часть своей тревоги, подготовиться к возможной беде.

ИА REGNUM Как в такой ситуации относится к ограничениям и карантинам? Чтобы не воспринять их как раз как признак надвигающейся беды?

Важно осознать, что школьные и студенческие карантины, перевод части населения на дистанционные виды работ — это способы профилактики и вообще адекватные действия государства по защите своего населения. И реагировать на них следует спокойно и рассудительно, а не по принципу «все пропало, покупаем тонну гречки и пару тысяч рулонов туалетной бумаги, иначе нам конец». Другое дело, что, действуя в ситуации неопределенности, любой человек испытывает тревогу и растерянность, пытаясь найти оптимальный способ защиты от возможной угрозы. И здесь как раз важно максимально избавиться от ситуации неопределенности — получать своевременную проверенную информацию о происходящем. Не верить и не вестись на всевозможные сплетни и желтые заголовки в СМИ, и вообще сплетни и слухи в интернете или по телевидению. Я понимаю, насколько это сложно сделать в условиях информационного общества. Но тем не менее сделать это необходимо. Важно самостоятельно регулировать поток информации, который вы получаете ежедневно.

Health.mil Коронавирус

ИА REGNUM Как это можно сделать?

Насколько мне известно, уже появились телефоны горячей линии по вопросам, связанным с коронавирусом (Роспотребнадзор и Минздрав), по которым можно узнать достоверную информацию о коронавирусе, получить все необходимые рекомендации. Кроме того, всегда можно позвонить на телефон психологической службы МЧС — опять же с целью получить оперативную адекватную информацию о ситуации вместо того, чтобы читать страшилки в сети. Если человек чувствует сильную тревогу, беспокойство и растерянность, то, получив конкретные проверенные сведения о происходящем, он почувствует почву под ногами и поймет, что и как ему делать дальше. Если требуется именно эмоциональная поддержка — то можно обратиться в службы психологической помощи по телефону. Во многих городах страны они есть, действуют по всей России, и они бесплатны. Там также можно получить и информацию, и моральную поддержку.

ИА REGNUM К сожалению, распространители фейков не дремлют и рассылают слухи о якобы переполненных в Москве больницах, где уже некуда класть заболевших — мол, сами видели. Мне приходилось читать такие россказни, что врачи «в ужасе», люди «мрут, как мухи», «правительство скрывает правду»…

Теории заговора — они такие, что только ни болтают. Такое может вызывать панику у отдельных людей, да. Хотя в Москве больницы всегда переполнены. И бывает, что людей некуда класть. Вирус тут вообще ни при чем. Все ли больницы проверил распространитель этих сведений? Не готов ли уточнить, отчего «мрут как мухи», сколько конкретно умерло? Какие врачи в ужасе? Ну и прочее. Начинаешь разбираться — никаких фактов нет. Услышали подобное — задаете вопросы, включаете критическое мышление и мешаете мифу формироваться. Это полезно. Могу сказать, что у нас в Санкт-Петербурге среди врачей никакой паники нет. Не стоит забывать, что еще идет обычная заболеваемость по вирусам, инфекциям и т. д. (как раз сезон).

Помимо оперативного получения достоверной информации полезно составить и соблюдать собственный график ежедневных дел. Это касается и детей, и взрослых. Важно не зацикливаться на обсуждении и обдумывании одной темы коронавируса, а вместо этого заниматься своими обычными делами, поддерживать близкий круг общения (опять же, контролируя информацию, которая циркулирует в этом кругу). Совет: хотите избавиться от тревоги — помогайте близким, станьте для них опорой.

Люди на улице в масках

Полезны также будут регулярные занятия спортом, ежедневные прогулки. Движение снимает мышечное напряжение и уменьшает тревогу.

Унынию — бой. Не следует недооценивать важность положительных эмоций. Они помогут вам расслабиться, переключиться с тревожащей вас темы на более приятные мысли. Позволят вашему мозгу отдохнуть и, как следствие, более адекватно и критично воспринимать происходящее вокруг. Когда адекватное восприятие тонет в море мракобесия, начинается паника, и этого нам нужно избежать. Держите себя в тонусе, получайте оперативную достоверную информацию о происходящем. Не концентрируйтесь на единственной теме, которая сузит ваше сознание и помешает критически воспринимать происходящее. Станьте скептиком. Но не превращайтесь в параноика.