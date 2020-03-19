За нарушение условий карантина введена уголовная и административная ответственность — гигантские штрафы и до 8 лет тюрьмы, передает «Редпост» (Харьков). Верховная рада Украины внесла изменения в Уголовный кодекс Украины и Кодекс об административных правонарушениях. Тех, кто не соблюдает условия карантина, будут штрафовать на сумму от 17 до 34 тысяч гривен. Штрафы будут накладывать на лиц, которые могут быть инфицированы коронавирусом и самовольно оставляют места обсервации (карантина). Если нарушение санитарных норм привело к инфицированию или смерти, то виновным грозит уголовная ответственность. К административной ответственности будут привлекать только иностранцев и лиц без гражданства, которые после введения карантина не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в территориальные органы государственной миграционной службы с заявлением о продлении срока пребывания на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Укоаины

Полиция привлекла к административной ответственности жительницу Никополя за распространение неправдивой информации, сообщает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Во время мониторинга Facebook работники полиции обнаружили публикацию местной жительницы, в котором говорилось о запрете прогулок с детьми по улицам под угрозой административной и уголовной ответственности. Полицейским женщина пояснила, что видела подобную информацию раньше и решила предупредить горожан. В ее отношении составлен административный протокол по ст.173−1 КУоАП (распространению ложных слухов). Это предусматривает наложение штрафа или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка. Протокол направлен на рассмотрение в суд. Полиция обращается к гражданам с просьбой не распространять ложную информацию и использовать только официальные сообщения органов власти.

Киберполиция просит граждан не реагировать на панические фейки и сообщать об их появлении по телефону, информирует «Полтавщина» (Полтава). Не успели в соцсетях утихнуть страсти по поводу фейков о вертолетах, которые по ночам дезинфицируют города, как в родительских чатах начали распространять информацию, что гуляние детей на улицах запрещено, а родителей-нарушителей привлекут к ответственности. К распространению вбросов присоединились даже отдельные учителя. Например, Стасивськой СОШ им. Марии Башкирцевой и полтавской начальной школы №42. Слухи и неправдивую информацию в связи с введением в стране режима карантина фиксирует департамент киберполиции.

Cyberpolice.gov.ua Сотрудники киберполиции Украины проводят задержание

В Житомирской области в связи с коронавирусом приостановлен весенний призыв на срочную военную службу, пишет «Перший житомирський інформаційний» (Житомир). В заявлении Житомирского областного военного комиссариата говорится следующее: «Во исполнение требований постановления кабинета министров Украины от 11.03.2020 года №211 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19», генеральным штабом Вооруженных сил Украины прорабатываются предложения о переносе сроков призыва на срочную военную службу весной 2020 году на май-июнь. С целью сохранения жизни и здоровья лиц призывного возраста приостанавливается меры по призыву граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников на призывные участки и в областные пункты сборов с 18.03.2020 года до отдельного распоряжения».

Член Луцкого городского исполкома Игорь Муковоз обратился к властям с просьбой обратить внимание на цены таксистов, рассказывают «Волинські Новини» (Луцк). Ввиду прекращения движения общественного транспорта прогнозируется повышение тарифов на услуги такси. «У нас кому война, а кому мать родная, — сказал Муковоз. — Как только плохо работает общественный транспорт, растут цены на услуги такси. Я понимаю, что, к сожалению, не все таксисты у нас честно и легально работают и платят налоги. Я не хотел бы, чтобы власть объявляла войну таксистам, но хотел бы понимания от служб такси, работающих на территории города». Он обратился к луцким таксистам с просьбой не поднимать цены до космических высот на перевозку людей, которые едут на работу. В свою очередь представители служб пообещали, что автомобили будут обработаны, а водители будут иметь дезинфицирующие средства и маски.

Междугородные перевозки запретили, констатирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). И как добираться врачам, санитаркам и медсестрам на работу, которые живут в пригородной зоне? Говорит главный врач Ровенской областной детский больницы Виталий Бойко: «То, как наш персонал сейчас добирается на работу — это катастрофа. Конечно, опаздывают, выбираясь из близлежащих городов и сел. Но не буду я стоять «на воротах в красных сапогах», потому что понимаю ситуацию. Я не считаю, что проблему поможет решить автобус, который будет курсировать и обеспечит прибытие медицинского персонала. Не нужно вводить запрет, а надо просто ограничить количество пассажиров, обязать их носить маски и постоянно дезинфицировать транспорт. Этих мер безопасности было бы достаточно». В Ровенской областной государственной администрации предлагают руководителям медицинских учреждений и промышленных предприятий области, которые работают в условиях карантина, заключить договор с перевозчиками на специальные перевозки.

Leonid Andronov Трасса Киев-Одесса

Мэр Николаева Александр Сенкевич, комментируя ситуацию с общественным транспортом, обратил внимание на то, что несмотря на объявленный карантин, пенсионеры с самого утра «куда-то» едут на троллейбусах и трамваях, передают «НикВести» (Николаев). Городской голова напомнил, что именно пенсионеры наиболее уязвимы к коронавирусному заболеванию, и призвал их оставаться дома. «В общем-то пассажиропоток уменьшился, нормальные люди адекватные услышали, что нужно никуда не передвигаться и сидеть дома, — заявил Сенкевич. — Сегодня с утра я ехал, специально на машине объехал город, вижу, что огромное количество людей пенсионного возраста, люди, которые в первую очередь подвержены… 85% умерших людей в мире — это люди за 65. И вот мы им говорим: будьте внимательными, вы больше всего подвержены вирусу, посидите чуть-чуть дома, не работают сегодня учреждения, всё закрыто. Нет, все прутся, идут туда, лезут в эти трамваи и троллейбусы, чтобы поехать… Остановитесь! Вы же потом заболеете, вас никакие деньги не спасут, ничего не спасет вас от этого. Чисто по-человечески, говорю не как городской голова, да успокойтесь, подождите чуть-чуть, это же ваша жизнь! Что может быть дороже человеческой жизни? Останьтесь дома! Нет, бегут, пытаются, с 7 утра стоят на остановках, в толпах, собираются куда-то ехать. Не знаю, куда они едут. Зайдите в ближайший магазин, купите еды немного и сидите дома. Не работают ни «Николаевоблтеплоэнерго», ни «ТЭЦ», ни «Николаевводоканал», ни «Николаевгаз». Все места, где могут быть скопления людей, закрыты до 3 апреля. Находитесь дома, некуда ехать. Всё равно идут».

Около половины водителей маршрутных такси не вышли на работу 18 марта, сообщает «Таймер» (Одесса). Об этом рассказал директор департамента транспортного комплекса Сергей Щербань. Примерно 40% из тех, кто не вышел на рейсы — иногородние, поэтому они уехали домой, опасаясь, что потом не смогут этого сделать до конца карантина. Другие же опасаются штрафных санкций (17 тысяч гривен) за перевозку более 10 пассажиров в салоне, поскольку у водителей нет реальной возможности ограничить число входящих. Щербань рассказал, что дезинфекцию маршруток на конечных остановках контролируют все городские парковочные инспекторы, которые раньше следили за автомобилями.

«Думская» (Одесса) пишет о том, что забытым в Израиле одесситам в посольстве предлагают билеты в два раза дороже. Несколько десятков украинцев уже несколько дней не могут вылететь из аэропорта Бен-Гурион, что в Тель-Авиве. Ранее их не взяли на борт самолета авиакомпании Air Moldova рейса Тель-Авив — Кишинёв. Предлогом стало заявление представителя компании о том, что украинцев якобы не пропустит паспортный контроль в молдавской столице. Одесситка Юлия Сущенко, которая является одной из пассажиров злополучного рейса, говорит, что из посольства Украины поступил звонок с предложением «решить вопрос» с перелетом домой всего по 500 долларов с человека. «При том, что регулярная цена порядка 200. Как там у нас говорят, страна у нас хороша, а вот люди во главе авиакомпаний могли бы быть и получше», — отметила Сущенко.

llee_wu Аэропорт Бен-Гурион

С 19 марта в Черкассах может перестать ходить общественный транспорт, информирует «Провінція» (Черкассы). С такой инициативой выступил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Проект решения о приостановке движения общественного транспорта в городе будут рассматривать 19 марта, на заседании исполнительного комитета. В качестве альтернативы предлагается ввести спецрейсы, которые будут подвозить работников на работу. Такое предложение связано с тем, что перевозчики хотят 200 тысяч гривен компенсации в день на топливо за то, что они будут возить в салоне не более 10 пассажиров. Кроме того, в троллейбусы, несмотря на карантин, сейчас в основном заходят пенсионеры, которые являются наиболее уязвимыми перед коронавирусом.

«Новини Закарпаття» (Ужгород): «Началась эвакуация украинцев из Словакии через Ужгород. Был открыт пункт пропуска Ужгород — Вишне Немецке, чтобы украинцы могли попасть домой. На границе собрались около сотни работников. Они простояли всю ночь, но пешеходный переход так и не был открыт, потому что это технически невозможно. После украинцев начали перевозить микроавтобусами со словацкой стороны в Ужгород. Кроме паспортного оформления, на украинском пункте пропуска ждала еще проверка медиков. Также все прибывшие заполняли специальную анкету, в которой давали обязательство самоизолироваться и обещали обратиться к врачу. На оформление одного человека уходило около 20 минут. Возможность пересечь границу таким образом продлится до 18:00 22 марта».

Mukachevo.net (Мукачево): «Ряд предприятий Венгрии, где работали закарпатские работники, временно прекратили свою работу, из-за чего значительное количество граждан возвращаются на Украину. В Мукачевском пограничном отряде рассказывают, что руководители венгерских предприятий доставили украинцев к пунктам пропуска, однако те не смогли пройти через КПП в пешем порядке. В посольстве Украины в Венгрии и в консульстве в Ниредьгазе отмечают, что дипломаты продолжают работать над возвращением наших граждан на Украину».

Запорожцы поделились своими наблюдениями после посещения супермаркетов, пишет «Новый день» (Запорожье). Оказалось, что в отличии от киевлян, жители города менее подвержены панике и гречку с полок не сметают. 12 марта правительство ввело трехнедельный карантин по всей Украине, который касается работы учебных заведений и массовых мероприятий. После чего в Киеве опустели полки магазинов с крупой, солью, консервами и туалетной бумагой. Как оказалось, в Запорожье ситуация иная и дефицита продуктов в супермаркетах нет.

Покупка продуктов

На тернопольских рынках идет торговля, несмотря на карантин, рассказывает «За Збручем» (Тернополь). С 17 марта работа торговых заведений в Тернополе запрещена. Впрочем, прислушались к этому требованию не все предприниматели. Не остановилась в областном центре и стихийная торговля. «Проходил мимо рынка по другим вопросам. А тут вам и курочка, яйца, молоко, мясо почти на земле, и еще много всего и разного. В масках мало кто. Очереди за мясом, ну, такие на 6−8 человек», — поделился в соцсети тернопольчанин Святослав Абрамюк. Стихийная торговля продолжает действовать и в центре города.

Крупные промышленные компании, которые работают на Львовщине, не будут останавливать производства из-за объявленного правительством карантина, передает Zaxid.net (Львов). В то же время на заводах ввели ограничительные меры в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения. О потенциальных убытках большой бизнес пока не говорит. К слову, компания «Энзим» и родственная с ней компания «Кормотех» приобретут медикаменты и оборудование для больниц Львова на сумму в четыре миллиона гривен для борьбы с коронавирусом COVID-2019.

Под шумок карантина бюджетников на Херсонщине «выгоняют» в отпуска за свой счет, сообщает «Новий день» (Херсон). Отправлять чиновников и бюджетных работников в отпуска за свой счет начали в Каховке. Поэтому уже в ближайшие дни в управлении труда и соцзащиты населения и других отделах горсовета планируют существенно ограничить предоставление услуг местным жителям. Как рассказал первый заместитель городского головы Каховки Олег Кожемякин, с предложением пойти «погулять за свой счет» к своим подчиненным обратился городской голова Андрей Дяченко. С 16 марта в Каховке также запретили доступ жителей города к административному зданию городского совета. Распечатанный листок с сообщением об ограничении разместили на входной двери «белой избы». На каких основаниях запретили вход в здание, не сообщается. Также в Каховке появилась информация об отправке в отпуска за свой счет педагогов.