Демократическая гонка в США закончилась. Теоретически еще все возможно, но победа Джо Байдена в борьбе за номинацию «кандидата в президенты от Демократической партии» уже фактически предрешена. 17 марта на праймериз в трех штатах — Аризоне, Флориде и Иллинойсе — Байден одержал убедительную победу. Экс-вице-президент выиграл 249 голосов «заявленных делегатов», которые будут в числе тех, кто формально определит и утвердит демократического кандидата на июльской Национальной конвенции в Милуоки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Берни Сандерс собрал 116 голосов и теперь соотношение «Байден — Сандерс» (1147 на 861) стало приговором для Берни. Чудо, конечно, может еще произойти 28 апреля, когда будут разыгрываться пять штатов, из них два крупных — Нью-Йорк (274 голоса) и Пенсильвания (184 голосов). Но в 2016 году в этих штатах Сандерс «уверенно проиграл» Хиллари Клинтон, политическим наследником которой является Байден. И ожидать «смены лидера» не приходится, потому что пока Сандерс проигрывает даже те штаты, на праймериз которых четыре года назад лидером был он сам (Миннесоту, например).

Так что у Байдена есть основания уже сейчас обращаться к избирателям Сандерса и призвать их сплотиться в его кампании: «Я знаю, что поставлено на карту. Я знаю, что мы должны сделать. Наша цель как кампании и моя цель как кандидата впрезиденты — объединить эту партию, а затем объединить нацию».

Что означает для Украины утверждение Байдена в роли, считай уже единственного, конкурента Трампа? Только то, что она утверждается в роли ведущего «скандал-мейкера» для внутреннего потребления Соединенных Штатов. Во время импичмента даже видные республиканцы (Митт Ромни, например) признали, что им неудобно то, как президент Дональд Трамп «создал параллельную внешнеполитическую структуру внегосударственного департамента, чтобы иметь дело с Украиной». Дипломатичнее всего было бы называть эту структуру «миссией Джулиани», она работает и работает успешно.

И, учитывая внушительные победы Байдена на праймериз, деятельность этой «миссии», хотя она и изо всех сил дискредитировалась во время процедуры импичмента, приобрела новую актуальность. И вряд ли стоит сомневаться, что она станет характерной чертой президентской кампании 2020 года. Особенно если учесть, что в феврале генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что оставит «открытую дверь» для Джулиани, что повышает вероятность того, что федеральные прокуроры могут начать расследование предполагаемой Демократической кандидатуры. И у Джулиани есть что предоставить Барру.

А ставки в новом тайме игры значительно повысились. Это уже не просто поиск коррупционных грешков сына Байдена с его зарплатой в 50 000 долларов в кресле члена совета директоров украинской компании «Бурисма». Джулиани пытается доказать, что речь идет о куда более широком случае: о том, что группа демократов, которая включает Билла и Хиллари Клинтон и Джорджа Сороса, многие годы доили Украину, чтобы обогатить себя и финансировать свои политические операции. О том, что зловредное влияние демократов распространяется через конспиративную сеть на Нафтогаз, государственную нефтегазовую компанию Украины. О том, что речь идет не о каких-то 50000 в месяц, а о миллиардах долларов.

В своей нынешней деятельности Джулиани «уцепился» за двух свидетелей — 28-летнего Андрея Телиженко, работавшего в посольстве Украины в Вашингтоне с декабря 2015 года по июнь 2016 года, и 51-летнего Андрея Артеменко, народного депутата в 2014—2017 годах.

Телиженко в январе 2017 года обвинил украинское посольство во вмешательстве в американские выборы 2017 года, что привело к отставке, а затем и аресту Пола Манафорта, главного политтехнолога Дональда Трампа.

Артеменко же известен передачей бывшему советнику Трампа Майклу Флинну плана нормализации отношений между Украиной и Россией с сопутствующей отменой санкций.

Принесут ли пользу Джулиани два его новых сотрудника — покажет будущее. Сам Руди считает, что если информация Телиженко будет расследована должным образом, то «вУкраине утонет много людей, также как и высокопоставленных представителей демократов в Вашингтоне». Чутье Джулиани, пожалуй, следует учитывать, поскольку это именно тот человек, который в свое время сумел обуздать нью-йоркскую мафию.

Хотя украинские эксперты отзываются более критично: «Если мистер Джулиани действительно общается с этими людьми, это подчеркивает, что он готов связаться с кем-либо, чтобы поддержать его рассказы» (Алексей Гарань, профессор). И так думает не он один.

Однако «думающие», похоже, сами не понимают сложившуюся ситуацию:

Во-первых, Джулиани (=Трампу) нужно не «общение с этими людьми», ему нужен импульс, документированные факты, которые позволят экс-мэру Нью-Йорка войти в «открытое окно» к генпрокурору Барру и позволят начать полноценное расследование.

Во-вторых, если этот импульс будет иметь место, то в Киеве найдется достаточно персон, готовых расследовать события или дать информацию. Достаточно вспомнить серию пресс-конференций, в которых народные депутаты Александр Дубинский и Андрей Деркач вывалили массу интересующей Трампа информации: и о «Бурисме», и о Байдене-сыне, и о Байдене-отце. Так что «скандал-мейкеров» будет в избытке.

В-третьих, Украина уже «сдает» Байдена, открыв против него уголовное дело по части 2 статьи 343 Уголовного кодекса «Вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа», и вряд ли такое могло произойти без ведома президента страны.

В-четвертых, Трампу, по большому счету, даже уголовного дела не надо. Ему необходимо предвыборное «шоу справедливости», украинский сценарий которого ему и представит Джулиани со своими киевскими источниками. А уж шоу многолетний владелец конкурса красоты «Мисс Вселенная» организовывать умеет.

А киевской власти, если она откажется быть участником, останется только занять места на галерке и глазеть на это шоу. Столь дружную защиту украинских интересов, которую организовали демократы в начале года, повторить не удастся. Поскольку место Украины в центре любопытства американцев давно занимает коронавирус.