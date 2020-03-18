Когда в январе нынешнего года Китай и США подписывали тарифное соглашение, приостановившее разгоревшуюся между этими странами торгово-экономическую войну, очень многие политологи и эксперты рассуждали об этом событии через призму того, как «отскочил» Пекин в ситуации, когда у него дома быстрыми темпами разворачивалась эпидемия вирусной пневмонии. И утверждали, что именно Китай от этого соглашения выиграл, ибо неизвестно, какие бы он потери понес в условиях наслоения на инфекционную вспышку еще и противостояния с США, то есть по сути войны на два фронта — внутренний и внешний. Особенно усердствовал в этом сам американский официоз, выдавая состояние крайнего возбуждения. Так, министр торговли Уилбур Росс бестактно заговорил о «пользе вируса для США» в том смысле, что он ослабит Китай, а один из республиканских сенаторов Том Коттон еще и принялся спекулировать на происхождении инфекции, связав это с некоей «секретной лабораторией» в Ухане. Но как бы позабыв при этом, что она функционирует в структуре Института вирусологии, который, в свою очередь, является частью Уханьского университета и действует вполне открыто и прозрачно, обладая высшей степенью допуска по международной сертификации. Заодно напомним и «первоисточник» сенаторского фейка. Это израильский специалист по биологической безопасности Дени Шохам, распустивший в свое время этот слух в интервью американскому изданию The Washington Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Прошло всего два месяца, и о торговом соглашении сегодня уже никто не вспоминает. И что-то подсказывает, что происходит это не только потому, что на фоне разрастания эпидемии с ее распространением на остальной мир, причем прежде всего на страны Запада, в том числе США, данная новость ушла на второй план. Но и в силу того, что, как выясняется, главным бенефициаром того документа стали отнюдь не китайцы, а именно американцы. Как тут не вспомнить, что под соглашением, которое с китайской стороны подписывал главный переговорщик, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, со стороны Вашингтона подпись поставил собственноручно президент Дональд Трамп. А когда немало удивленные таким раскладом журналисты спросили на брифинге в американской столице у китайского чиновника, как так получилось, тот уклончиво объяснил, что каждая из сторон вправе сама определять уровень подписания. Это, конечно же, было чистой правдой, но не ответило на вопрос о том, почему Трамп так нуждался в этом соглашении. С одной стороны, конечно же, вмешивался актуальный на тот момент фактор импичмента и предстоящих выборов, который американского президента нервировал. И хотя по раскладу в Сенате Конгресса было понятно, что никакое отстранение ему грозит, всё равно в предвыборную борьбу легче вступать без «хвостов», чтобы не гадать, где и как они могут потом аукнуться. Но с другой стороны, поскольку кашу с антикитайскими тарифными санкциями заварил именно сам Трамп, то деятельное, «впереди паровоза», участие в его урегулировании очень походило на сдачу позиций. И в американских СМИ подобные комментарии проскакивали: дескать, «назвался груздем, но в кузов не полез». Точнее, быстренько из него ретировался.

Сегодня всё встает на свои места. Это мы могли гадать на кофейной гуще. А президент США, у которого хоть и не очень гладкие отношения с разведсообществом, но информацию от него он получает регулярно и качественную, видимо, был в курсе того, что его страна находится вслед за Китаем в очереди на эпидемию, предотвратить которую система здравоохранения не в силах. Или уже проспала «точку невозврата». Или, что тоже не исключено, если взять за основу версию об американском происхождении вируса, высказанную недавно официальным представителем МИД КНР Чжао Лицзянем, стала жертвой собственной авантюры, получив «обратку» естественным бумерангом. Живущий в стеклянном доме не должен бросаться камнями, особенно в тех, с кем связан теснейшими узами взаимной зависимости. А также тысячами нитей деловых связей, контрактов, студенческих и культурных обменов и крупной китайской диаспорой в США.

Лаборатория Бактериологическое оружие

Что получилось? Китай уже преодолел основные последствия охватившей его беды и семимильными шагами выходит из эпидемиологической «комы». В большинстве регионов новые случаи заражения не фиксируются уже неделями и даже месяцами. В массовом порядке и повсеместно, за исключением Уханя и в какой-то мере остального Хубэя, возобновляют работу предприятия. На выходе эффективная вакцина от вируса, на случай, если правы скептики и грядет вторая волна эпидемии, которая, впрочем, не ожидается такой интенсивной. Китайские власти с чувством исполненного долга уже сами предостерегают своих сограждан от посещения «опасных» стран, из числа которых Китай вот-вот будет полностью исключен. Зато в нём оказался весь блок НАТО в полном составе, за исключением разве что его восточноевропейских неофитов. Более того, Пекин оказывает европейцам, например, той же Италии, помощь, направляя специалистов. Которые профессионально, со знанием дела указывают на ошибки принимающей стороне, с которой вмиг слетела европейская спесь. Объясняют, обучают и консультируют итальянский персонал, а также своим примером показывают, как это делается. По мере разрастания эпидемии, которая, в отличие от Китая, в Европе на подъеме, к китайской помощи наверняка вынуждены будут прибегнуть и другие страны, не справляющиеся с вирусом своими силами. При этом Китай не ставит никаких условий; казалось бы, что проще, напомнить Европе о проблеме сетей 5G, развитие которых в кооперации с Поднебесной власти ЕС тормозят в угоду американским амбициям, и добиться своего. Нет, в понимании Пекина это разные вопросы: нужно остановить пандемию и спасти людей; а со спорами разберемся потом. Парадокс в том, что дождавшись помощи от Пекина, европейские власти получили от ворот поворот от тех же американцев, наиболее резонансным решением которых в отношении Старого Света оказалось закрытие собственных границ от «понаехавших» главных союзников.

И всё же почему так разволновался Трамп, хотя еще совсем недавно, по завершении эпопеи с несостоявшимся импичментом, он разве что фонариком не светился от ощущения своей «победоносной» важности, являя собой образчик респектабельной самоуверенности? Один из факторов ответа на этот вопрос проявил себя в неожиданной плоскости переноса праймериз, который из-за вирусной эпидемии уже официально объявлен в четырех штатах — Кентукки, Луизиане, Джорджии и Огайо. При том, что в других штатах праймериз проходят по графику. Казалось бы, в чём проблема? Не проведут сегодня — проведут завтра. Или послезавтра. Но не всё так просто. Во-первых, перенос праймериз представляет собой экстраординарную ситуацию, особо чувствительную для США из-за привычки к неизменности процедур. Во-вторых, никто не скажет, сколько продлится эпидемия, и если она затянется, то партийные голосования придется проводить «на флажке», ибо национальный конвент (съезд) по выдвижению кандидатов в президенты и вице-президенты у демократов назначен на 13−16 июля. И как он пройдет с точки зрения легитимности полученного результата — большой вопрос. Можно, конечно, сроки конвента сорвать, и его перенести, и это будет по демократам и их главному кандидату несомненным ударом. Но обратным концом ударит и по Трампу как по действующей власти, которая не смогла остановить эпидемию, то есть проявила профнепригодность, создав предпосылки для срыва выборов. Куда выведет такая логическая цепочка рассуждений — догадаться нетрудно.

Республиканцам в этом плане проще: у них и кандидат давно определился, и национальный конвент этой партии состоится только через полтора месяца после демократов — 24−27 августа. И что здесь главное, то это такая дилемма. Одно дело, если с неизбежными шероховатостями все согласятся и по умолчанию их примут. Другое, если вмешаются «параллельные» сценарии, и эти шероховатости будут использованы для нагнетания напряженности и (!) постановки под сомнение итогов ноябрьского голосования. Или вообще его срыва. Уточним: если глобалисты из штаба Джозефа Байдена, которого с помощью ухищрений со снятием в его пользу остальных кандидатов, что мы наблюдали на днях, скорее всего, проведут в главные кандидаты, бортанув «внесистемного» Берни Сандерса, решат, что дело швах, и их ставка проигрывает, на что они готовы пойти? Будут дожидаться неминуемого поражения и честно его признают? Или рискнут сыграть ва-банк, применив прием, именуемый «ход конем по голове»? Каким именно будет этот ход? Варианты есть, и разные, об этом лучше спросить специалистов по США, но на выходе при любом из них — делегитимация власти и следующий за этим раскол общества. Со всеми вытекающими последствиями в виде отрыва от него власти. Мы разве забыли, что такое «парад суверенитетов»? До каких масштабов он может дойти в ядерной стране? А если к этому приложится катастрофический масштаб эпидемии, которую не удастся обуздать? Ведь в приоткрытых исследователями секретных документах Госдепа открытым текстом фигурирует формулировка «США или любое последующее политическое объединение». Содержится в них и упоминание о том, что в экстремальных условиях политической дестабилизации функции центра управления страной переходят к FEMA — американскому МЧС.

Kelly Kline Джо Байден

С одной стороны, вероятность чисто гипотетическая, умозрительная. С другой, глядя на то, с какой ненавистью Трампа проклинает тот же Джордж Сорос, например, во врезавшемся в память выступлении в Давосе, то возникают сомнения не в том, до какой точки они готовы дойти, а где смогут остановиться. Или их остановят. В стране, которая, несмотря на внешний лоск и показную респектабельность, всего сто лет назад еще жила лозунгом «Бог создал всех людей разными, а полковник Кольт уравнял их в правах», последствия непредсказуемы. И можно понять озабоченность Трампа, признавшегося аккредитованным при Белом доме представителям СМИ, что он, конечно, оставляет вопрос о дате праймериз «на усмотрение штатов». Но считает перенос выборов «серьезным» и «тяжелым делом».

И надо понимать, что за последние два десятилетия уже дважды — на выборах 2000 и 2016 годов — будущий президент, побеждавший в Коллегии выборщиков, уступал своему конкуренту по количеству проголосовавших за них американцев. И оба раза такими победителями оказывались республиканцы — Буш-младший и Трамп. И поскольку среди проигравших Гор и Хиллари Клинтон — знаковые фигуры демократического, то есть глобалистского, истеблишмента, зуб демократы на республиканцев держат большой, а особенно на Трампа, которого воспринимают не иначе как катастрофическим зигзагом, подрывающим «генеральную линию» на глобализацию.

Уже приходилось называть нынешнюю эпидемию «черным лебедем», который выступает внешним фактором по отношению к противостоянию глобальных элит. Но поскольку созданная им мизансцена всё более оказывает решающее влияние на их интересы, понятно, что обе стороны будут использовать и уже используют его друг против друга. И это резко увеличивает количество неизвестных в глобальном геополитическом уравнении. Но для начала следует осознать простую вещь. Если раньше, не считая средневековых эпидемий чумы, основные пандемии происходили на периферии мир-системы глобального капитализма, а «цивилизованные» свысока посматривали на страдания «аборигенов», не забывая использовать ситуацию для продвижения своих неоколониальных интересов, то сегодня в роли такой периферии оказался сам Запад. В этом смысле ситуация уникальная, не имеющая в Новейшей истории ни аналогов, ни прецедентов. И главный вопрос, вытекающий из нее, состоит в том, означает ли это, что новая, параллельная и альтернативная мир-система с другим глобальным центром, по отношению к которому периферией является уже сам Запад, уже сформирована и заявляет о себе? Или маятник событий пока лишь движется в этом направлении, но крайней точки не достиг? И каким станет мир, когда это, наконец, произойдет?