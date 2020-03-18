



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трам

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа заявил о создании движения «Католики за Трампа». Его презентация должна была состояться в четверг, 19 марта, в Милуоки (штат Висконсин). Планировалось, что в мероприятии примут участие католики из всех частей Соединенных Штатов, которые участвуют в кампании за переизбрание президента Трампа. И хотя позже было сообщено, что из-за эпидемии коронавируса оно будет отложено, слова «отменено» не прозвучало.

Возможно, на решение создать движение «Католики за Трампа» могла повлиять объявленная в январе сего года инициатива группы «Голосуй за общее благо» (VCG), которая начала автобусный тур по американским штатам, чтобы остановить переизбрание президента. Как говорил представитель группы Патрик Кэролэн, «наша цель — достучаться до умеренных католиков, которые в прошлом голосовали за демократов, но потом поменяли свое мнение и помогли избрать Трампа». В свою очередь исполнительный директор VCG Даг Пагитт рассказал, что «мы не просим республиканцев перестать быть республиканцами. Мы просто просим их не голосовать за этого человека». Основную ставку активисты предполагали делать на так называемых «религиозных левых» евангелистов и католиков.

В католическом храме США

В отличие от белых протестантов, которых штабу Трампа обрабатывать не надо, они и так в массе своей поддерживают действующего главу государства, необходимость активизации работы с католическим меньшинством очевидна. По данным февральского опроса, проведенного христианским вещателем EWTN News и компанией RealClear Opinion Research, одобрение деятельности Трампа со стороны католиков по сравнению с декабрем прошлого года выросло на 3%, составив 47%, но он всё еще уступает кандидатам от демократов. Что интересно, действующий президент больше всего стал завоевывать симпатии среди «набожных католиков» и латиноамериканцев. 54% избирателей-католиков заявили, что могут проголосовать за Трампа в 2020 году, 34% обязательно сделают это. Среди симпатизантов 67% составляют «набожные католики» и 52% латиноамериканцы. По словам представителей RealClear Opinion Research, «наш второй опрос еще более убедительно подтверждает то, что мы узнали в первом — голосование католиков, безусловно, не является монолитным». А исполнительный редактор EWTN News Мэтью Бансон добавляет: «Ни один избирательный штаб не может игнорировать католиков, особенно президент Трамп».

И без «набожных католиков» и евангелистов «он не сможет победить в 2020 году». Но открытое вовлечение католиков в избирательную кампанию Трампа создает серьезные вызовы для католической иерархии. Конечно, у епископов есть свои любимые политики, которых они поддерживают, но стараются такое тщательно маскировать. Движение «Католики за Трампа» — публичное. Возникает ситуация, когда на низовом уровне американские католики будут сплачиваться в группе, которую иерархия не сможет проконтролировать. И кто знает, разойдутся ли они по своим приходам после голосования на выборах или решат формализовать свои социальные связи, перевести их в постоянный формат, перестанут слушаться священников и епископов. Поэтому неудивительно, что от инициативы «Католики за Трампа» мгновенно дистанцировался архиепископ Милуоки Джером Листецкий. Он заявил, что ни Католическая церковь, ни епархия не имеют никакого отношения к создаваемому движению и не одобряют его.

Tarapacaonline.cl Трамп и Папа Франциск

Однако кто может гарантировать, что паства послушает своего пастыря? Как напоминают американские издания, религия играет исключительно важную роль в США, несмотря на то, что с момента основания страны Церковь была отделена от государства. Все 45 американских президентов являлись христианами. Правда, католиком был только один, Джон Кеннеди, да и того убили. Политикам католической ориентации исторически было труднее пробиться наверх, чем протестантам. Тому же Кеннеди приходилось в ходе избирательной кампании доказывать, что он не является «агентом Ватикана», а указания папы Римского могут влиять на него как на верующего, но не как на главу государства. С избранием Трампа католические аналитики, сторонники папы Франциска, стали фиксировать тенденцию появления «опасной смычки» между определенными группировками американских католиков и протестантов, которые солидаризируются друг с другом по вопросам противодействия абортам и однополым бракам, поддержке религиозного образования в школах, характеризуются «ксенофобским и исламофобским видением».

Иными словами, для таких католиков Трамп будет большим католиком, чем папа Римский. А поддержка американским президентом движений в защиту жизни и борьбы с абортами важнее, чем социальное учение и послания Святого престола. При этом нельзя исключать того, что на президента во время его второго срока, если он переизберется, движение «Католики за Трампа» будет иметь серьезное влияние. Ведь ему нужно завоевать их симпатии, то есть идти на определенные уступки, предпринимать соответствующие шаги. Может случится так, что в итоге Трамп станет вторым в истории США «католическим» президентом. Но это будет версия католицизма, которая заставит вздрогнуть американскую католическую иерархию и Ватикан.