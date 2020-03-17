



Мустафа Барзани времен Мехабадской республики

В Москве отметили день рождения курдского лидера Мустафы Барзани. Представители курдской диаспоры и студенчества, научного сообщества собрались на улице Новослободская, у мемориальной доски, установленной на доме, где с 1954 по 1958 годы жил Барзани, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения лидеру курдского освободительного движения. Действительно, он является выдающимся политическим деятелем середины ХХ века, ключевой фигурой в истории курдского национально-освободительного движения в Ираке, да и, вообще, на всем Ближнем Востоке. Курдские историки отмечают его особый вклад в создание «Федерального Курдистана в Ираке», называют «основоположником современной иракско-курдской федеральной государственности».

Но дело не только и не столько в историко-познавательном интересе к Барзани. Сегодня курды вновь стали серьезным геополитическим актором ближневосточного региона. США и их европейские партнеры считают курдов чуть ли не главными союзниками в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В этой связи известный французский эксперт Тьерри Мейсан пишет, что «Франция и США поддерживают проект создания Курдистана», но он, по его словам, «не имеет ничего общего с проектом, одобренным этими странами на Севрской конференции (1920 год»), «да и создается он совсем не на той территории». Мейсан задается вопросом: не случится ли так, как это случилось «более 70 лет назад с Израилем и Палестиной»? Есть и другие примеры, напрямую связанные с деятельностью Барзани. О них стоит вспомнить, так как они воссоздают определенную интригующую историческую матрицу региона.

Курды

Начнем с того, что 16 июля 1923 года указом президиума Центрального исполнительного комитета (ЦИК) Азербайджанской ССР (председатель — Сергей Киров) был образован Курдистанский уезд или, как его тогда его называли, «Красный Курдистан». Он располагался между Нагорным Карабахом и Арменией и включал в себя бывшие Кельбаджарский, Лачинский и Кубатлинский районы. Обсуждался вопрос о создании Курдистанской республики. Это был единственный уезд Азербайджанской ССР, название которого указывало на национальную принадлежность. Проект просуществовал до 8 апреля 1929 года, когда был упразднен решением VI Всеазербайджанского съезда советов. В тот момент Лондон на основе данных специальной комиссии в Мосульском вилайете (современный Ирак) отмечал: «Если учитывать только этнический аспект, необходимо сделать вывод, что следует создать независимое курдское государство, ибо курды составляют здесь большую часть населения».

Могли ли тогда большевики еще раз запустить в приграничную зону между Закавказьем и Турцией геополитический шар? По нашей версии, нет, поскольку Дерсим находился в удалении от советских границ в Закавказье и ему не могли оказывать ожидаемую восставшими военную и другую поддержку. К тому же бакинские большевики выражали опасения, понимая, что от Азербайджана фактически отчуждается часть территории, и что геополитическая комбинация, начатая с подписанием Карского договора в 1921 году, в котором «Нахичеванская область образует автономную территорию под покровительством Азербайджана», может иметь продолжение. Этот вопрос лежал в плоскости геополитики и отношений не только между Москвой и Анкарой. Так оно получилось, когда в Иране рухнула образованная 22 января 1946 года Мехабадская республика (второй после «Красного Курдистана» в Закавказье поддерживаемый СССР курдский проект). Мустафе Барзани, который возглавлял военное ведомство в правительстве, и его соратникам удалось пробиться к Араксу и оказаться в Нахичевани (Азербайджанская ССР).

Мустафа Барзани (второй справа)

Из воспоминаний известного разведчика генерал-лейтенант Павла Судоплатова: «Прорвавшиеся через границу боевые отряды Барзани насчитывали до двух тысяч бойцов, с ними находилось столько же членов их семей». Правда, его пребывание в СССР не афишировалось, но с момента своего появления в Нахичевани он настойчиво добивался встречи со Сталиным. У Барзани был проект. Как пишет доктор исторических наук, профессор Николай Федорович Бугай, автор книги «Курдский мир России» (СПб., 2012), Барзани предлагал также «создать и Курдский автономный округ на севере Нахичеванской АССР Азербайджана — Норашенском районе, на границе с Арменией и Турцией».Однако это предложение сразу же вызвало обеспокоенность в Баку. Секретарь компартии Азербайджана Мир-Джафар Багиров поставил перед Москвой вопрос о том, чтобы перевести отряд курдов с территории Азербайджанской ССР. Что, кстати, потом и было сделано по личному поручению Сталина, когда отряд Барзани отправили в Узбекистан.

Опасения Багирова были связаны с тем, что Нахичевань при определенном раскладе региональных сил могла быть выведена из-под юрисдикции Азербайджана, ведь курдов в Кремле считали «диверсионным резервом Ближнего Востока». Правда, после смерти Сталина Москва на долгое время утеряла «геополитическую чувствительность» в отношении курдов, хотя сотрудничество с ними на разных уровнях поддерживалось и продолжалось. Сейчас, в связи с актуализацией курдской проблемы на Ближнем Востоке, события, которые во многом инициируют США и их партнеры, стали развиваться «по сталинскому сценарию». Не случайно, как свидетельствуют многие косвенные признаки, в американских «исследовательских центрах» резко возрос интерес к изучению политики Сталина в отношении курдов в целом и Барзани в частности. Они в свое время готовы были разыгрывать самые немыслимые геополитические комбинации.

В контексте американо-иранского противостояния повышенное внимание уделяется изучению перспектив объединения «двух Азербайджанов» в единое государство, возможности создания Курдистана с включением в него части территории Ирана, Турции, Ирака и Сирии в духе того, как Сталин разыграл карту южных арабских территорий вкупе с поддержкой создания в 1948 году государства Израиль. Конечно, период, когда курды попытались с опорой на СССР создать свое государство не только на Ближнем Востоке, оставил отпечаток в их национальной памяти. История не приемлет сослагательного наклонения, но события имеют свойства своеобразно повторяться на ином историческом витке.