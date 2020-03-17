Четвертый фильм франшизы «Иван Царевич и Серый волк» хорошо иллюстрирует ту несложную истину, что сценарий даже в откровенно развлекательном коммерческом кино решает если не всё, то очень многое. Вроде бы в предыдущем фильме состав сценаристов был почти тем же, но, вероятно, для правильной реакции ингредиенты должны были подобраться чуть иначе, или у трех сценаристов фильм без изюминки, хоть и с повидлом. Оставшись вдвоем, Леонид Барац и Ростислав Хаит смогли выстроить вполне сбалансированную конструкцию, которая интересна сама по себе, а не только за счет вынутой из кармана смачной политической фиги.

Марина Александрова ИА REGNUM Цитата из фильма «Иван Царевич и Серый Волк 4»

Политика в четвертом фильме тоже присутствует, точнее, даже не политика, а уже сильно надоевшая дежурная тема унылой и убогой условной «Раши», в которой всё бывает или плохо, или еще хуже. К счастью, от злой карикатуры предыдущего фильма осталось именно что дежурное отбывание номера, и сюжет на эту гнилую палку уже не надет. Неизвестно, что должно случиться, чтобы национальные сказочные мотивы перестали уже традиционно использоваться для глума разной степени тяжести над страной, ее прошлым и настоящим, но это отдельный и весьма непростой вопрос.

Марина Александрова ИА REGNUM Цитата из фильма «Иван Царевич и Серый Волк 4»

На сей раз тема была выбрана максимально далекая от дворцовых интриг и переворотов и при этом вечнозеленая — сказочный аналог «Евровидения», куда из Тридевятого царства послали выступать Кота Ученого, распевшегося по весне. Правда, сказочности очередному номерному царству, в котором происходит это веселое безобразие, авторы как раз недодали, населив его совершенно обычными среднестатистическими обывателями наших дней. Впрочем, может быть, это намек на обезличивающую глобализацию?

Марина Александрова ИА REGNUM Цитата из фильма «Иван Царевич и Серый Волк 4»

Сюжет, опять же, в отличие от предыдущего фильма, изобилует детективными поворотами и множеством интересных второстепенных персонажей, всё не сводится к формуле «наша чудо-команда vs один злодей с его блеклыми подручными». Здесь есть и интрига, и, что немаловажно, логика. Конечно, для взрослого зрителя личность злодея с первого частичного появления не является загадкой, но всё же карты выкладываются на стол не сразу и зловещие цели не лежат на поверхности, как и способы, которыми он — точнее, она — осуществляет свои аферы.

По сюжету «блеснуть» удается практически каждому члену команды. И даже Царь-батюшка, на сей раз больше напоминающий мебель, в финале играет — в прямом смысле слова — решающую психотерапевтическую роль. А еще в фильме есть сюжетное ответвление, амбивалентный герой второго плана, оказывающийся в итоге хорошим парнем, и даже дополнительная любовная линия. Есть и великолепный персонаж, воплощающий в себе ушлую торгашескую сторону Интернета, который, при всей своей безликости, не может не запомниться — как и цапля с лягушачьим оркестром, не способная не «сцапать» в самый неподходящий момент лягушку, поющую ноту «ля».

Цитата из м/ф «Иван Царевич и Серый Волк 4». Реж. Дарина Шмидт. 2019. Россия Цапля с лягушачьим оркестром

Занятно, что угроза на сей раз исходит не с условного Запада (зловещее пугало с тыквенной головой, во фраке и при цилиндре напоминало о Хэллоуине), а со столь же условного Востока. Некоторый провис в логике — бобры-подручные, которые с восточными сказками вяжутся плохо. Хотя, возможно, это намек на присказку «бобры добры», ее декомпозиция, ибо эти бобры злы и брутальны, хотя и не могут устоять перед хорошей сочной кучей бревен.

Марина Александрова ИА REGNUM Цитата из фильма «Иван Царевич и Серый Волк 4»

Впрочем, что именно имели авторы в виду, понять трудно, а может быть, и не особо нужно пытаться расшифровывать каждый момент и искать в нем закодированное послание, словно на новогодней обложке The Economist, в конце концов, это же просто семейный мультфильм. И всё же: сказка ложь, но в ней намек.

Шутки шутками — а они в фильме вполне на уровне, причем не только визуальные гэги, но и остроумная игра словами и «пасхалки» в диалогах (и дети, и взрослые наверняка оценят название придуманной Василисой газеты Who Is On Duty Today, как и обыгрывание слова «цапля»), однако гипнотическое воздействие всяческих транслируемых на весь мир шоу — это не прикол и не сказка, а реальность. И об этом говорят далеко не только конспирологи, хотя некоторую связь змей с пресловутыми «рептилоидами» проследить можно. И побить это недоброе колдовство, пожалуй, действительно можно только «пустив огонь против огня», то есть обзаведясь «зеркалом» — своим вменяемым вещанием. Вот только непростое это дело.

Цитата из м/ф «Иван Царевич и Серый Волк 4». Реж. Дарина Шмидт. 2019. Россия Ученый кот

Пока что, к сожалению, даже яркие и крепкие отечественные проекты демонстрируют свой «суверенитет», высмеивая западные киноштампы — то есть работают именно что как зеркало. Можно сделать парочку бобров похожими на героев «Криминального чтива», и это будет смешно, но не пора ли уже начинать делать что-то такое, что будут узнавать и чему будут подражать во всём мире?

Цитата из м/ф «Иван Царевич и Серый Волк 4». Реж. Дарина Шмидт. 2019. Россия Павлин

На том же фестивале в Суздале в конкурсном показе участвовал полнометражный мультфильм, созданный татарскими аниматорами, «Стрела наследия 2. Семь жемчужин». К сожалению, по качеству он не мог даже близко сравниться с работами крупнейших студий, и в нём было слишком много прямолинейного морализаторства. Зато там появлялись персонажи татарского фольклора, к чьим образам авторы подошли с уважением, а в одном из эпизодов герои отмечали народный праздник Сабантуй. Профессиональный уровень для каждой студии — дело наживное, а вот самобытность и уважение к своему культурному наследию вместо его пародирования стоило бы взять на вооружение, соединив с уже наработанным мастерством.

Марина Александрова ИА REGNUM Цитата из фильма «Иван Царевич и Серый Волк 4»

Отдельно хочется сказать о музыке, которая традиционно является слабым звеном в нашей полнометражной мультипликации. Новые песни в очередной истории об Иванушке и Волке попросту отсутствуют, вместо них звучат «неувядающие» хиты, в том числе и из советских мультфильмов. Но нельзя же вечно жить старым багажом, ведь это тупик, композитор и диджей — это разные специальности!

При всех недостатках, которые являются, скорее, не персональными недостатками этого конкретного проекта, а системной проблемой отечественной коммерческой анимации в целом, «Иван Царевич и Серый Волк 4» выгодно отличается от родственных фильмов «богатырской» серии и по праву получил приз Суздальфеста-2020. Будет ли пятый фильм, или загадка Сфинкса, ответом на которую оказалось слово «воспоминание», намекает на то, что франшиза уходит в историю, покажет время. Так или иначе она явно состоялась.