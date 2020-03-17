Коронавирус продолжает бить по игровой индустрии: крупнейшие международные выставки отменяются, а именитые разработчики массово закрывают офисы по всему миру. Однако не все геймеры опускают руки и поддаются панике — некоторые из них, засучив рукава, трудятся над изучением новой пандемии. Примечательно, что среди ведущих эпидемиологов мира немало фанатов многопользовательской ролевой игры World of Warcraft. Для них коронавирус стал не трагедией, а скорее «неприятным дежавю» — 15 лет назад они уже сталкивались с похожей «проблемой» и теперь знают, как себя вести. Речь, конечно же, идёт об «Инциденте порченой крови» — самом известном случае «виртуальной пандемии», унёсшем жизни многих тысяч игровых персонажей.

Иван Шилов ИА REGNUM World of Warcraft

В 2005 году (спустя почти год после релиза) в World of Warcraft появился новый рейд (сложное подземелье, рассчитанное на прохождение группой из 20 высокоуровневых игроков) под названием Зул’Гуруб. Он мало чем отличался от подобных ему игровых зон, за исключением одного необычного босса — Хаккара Свежевателя Душ. Этот мстительный дух владел заклинанием «порченая кровь», которое заставляло персонажей медленно умирать от потери здоровья. Для опытных геймеров оно не являлось проблемой: «порченая кровь», хоть и могла передаваться от одного героя к другому, действовала лишь в пределах рейда и полностью исчезала при выходе из него. Однако вскоре игроки обнаружили один неприятный баг (ошибку).

Blizzard.com Хаккар Свежеватель Душ

В World of Warcraft персонажи классов «Охотник» и «Чернокнижник» умеют призывать различных питомцев. И, как вскоре оказалось, если отозвать спутника, заражённого «порченой кровью, и позже призвать его за пределами рейда — магическая болезнь не исчезала. В считаные секунды она перекидывалась на хозяина питомца, от него — на ближайших NPC (неигровые персонажи), а от них — на всех остальных игроков. Таким образом, в первый же день после запуска рейда сотни игровых персонажей оказались заражены таинственной чумой.

«Порченая кровь» отнимала не очень много здоровья, но для игроков низких уровней это было ощутимое значение. Так, все крупные города Азерота быстро превратились в виртуальные кладбища, усеянные трупами персонажей. Геймеров охватила паника: «нормально» играть в World of Warcraft стало невозможно, и для привычной прокачки приходилось идти на различные уловки. Тогда пользователи разделились на несколько лагерей. Одних «Инцидент порченой крови» забавлял — они намеренно заражались магической чумой и преследовали других персонажей в надежде передать заболевание. Другие, в свою очередь, решили бороться с пандемией и начали лечить пострадавших. Третьи — отправились на добровольный карантин и старались избегать любых контактов с переносчиками.

Blizzard.com Одна из игровых таверн после «Инцидента порченой крови»

В этой ситуации разработчики из Blizzard не знали, какое решение предпринять. С одной стороны, их творение погрузилось в полный хаос, с другой — игроки были в восторге от необычного «ивента» и того, насколько живым может быть мир Warcraft. Однако недовольные отзывы и угрозы в адрес авторов проекта сделали своё дело, и Blizzard перезагрузили серверы WoW, обнулив действие «Порченой крови». Одновременно с этим вышло небольшое обновление, исправляющее досадный баг.

Спустя время мир Warcraft пришёл в норму, но игроки не забыли об «Инциденте порченой крови». Это событие настолько отпечаталось в памяти геймеров, что с запуском аддона Wrath of the Lich King разработчики создали тематический ивент, имитирующий виртуальную пандемию. Правда, теперь все происходящие события были под полным контролем Blizzard.

Позже «Инцидент порченой крови» лёг в основу многих научных работ по вирусологии. Несмотря на то, что сравнивать виртуальную чуму с реальной, может быть, не совсем этично — опыт World of Warcraft всё же помог изучить поведение людей, столкнувшихся с пандемией. Спустя 15 лет некоторые игроки, бывшие свидетелями «инцидента порченой крови», используют полученные знания, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

Blizzard.com Последствия «Инцидента порченой крови»

Один из них — Эрик Лофгрен, профессор эпидемиологии в Университете штата Вашингтон. Сейчас он занимается исследованием, посвящённым «инфекциям, связанным со здравоохранением». Проще говоря: изучает то, насколько сильно коронавирус может повлиять на современную систему здравоохранения США. Как отметил сам профессор в разговоре с изданием PCGamer, разобраться в пандемии ему помогает опыт «Инцидента порченой крови».

«Для меня это была хорошая иллюстрация того, как важно понимать поведение людей. Как люди реагируют на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения и то, как эти реакции на самом деле влияют на ход событий. Мы часто рассматриваем эпидемии как то, что происходит с людьми: мол, есть вирус, и он делает что-то.

Эрик Лофгрен. Но, на самом деле, это вирус, который распространяется между людьми. И то, как люди взаимодействуют друг с другом и подчиняются ли авторитетным экспертам, — всё это очень важные вещи. А ещё важно понимать, что многие вещи во время пандемии очень хаотичны. Вы не можете предсказать: «О да, все будут помещены на карантин и всё закончится хорошо». Нет, так не бывает».

Globalhealth.wsu.edu Эрик Лофгрен

Учёный рассказал, что недавно он играл в WoW Classic и столкнулся с тем, что игроки просят Blizzard выпустить патч, содержащий ту самую ошибку с распространением «порченой крови». С одной стороны, подобная просьба может показаться неэтичной, с другой — видеоигры помогают людям начать обсуждать заболевание и лучше понять его. Подобным образом, например, работает популярный симулятор пандемии Plague Inc.

Другой важной заслугой World of Warcraft, по мнению Лофгрена, является возможность изучить поведение гриферов (в видеоиграх «гриферство» — намерение испортить игру другому геймеру безо всякой веской причины). Во время «Инцидента порченой крови» многие пользователи заражали друг друга ради веселья, однако в реальной жизни сложно представить подобное поведение. Тем не менее учёный считает, что исключение самой возможности того, что вы можете кого-либо заразить, — это поведение, максимально близкое к гриферству.

«Многие люди считают: «О, всё это не имеет большого значения, поэтому я не буду менять своё поведение. Схожу на концерт, а затем посещу свою пожилую бабушку». Это большое ошибка. Любая эпидемия — это социальная проблема. А осознанное занижение серьёзности ситуации — гриферство в реальной жизни». Эрик Лофгрен.

Эпидемиолог призывает не поднимать панику, а вместо этого лучше изучить пандемию коронавируса. По его словам, для того чтобы оставаться здоровым, не обязательно запирать себя дома на принудительном карантине. Просто нужно следить за личной гигиеной и не забывать об окружающих людях. А для тех, кто захочет подробнее изучить «Инцидент порченой крови», в апреле выйдет обновление к WoW Classic. Оно добавит в игру «того самого босса и то самое заклинание».