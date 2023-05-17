Пандемия коронавируса нового типа 2019-nCoV привела к принятию ряда ограничительных мер странами, в том числе Россией, которая закрывает границу для иностранцев с 18 марта по 1 мая 2020 года. Помимо этого, правительством РФ принято решение о выделении 300 млрд рублей на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики. Средства планируются как антикризисный фонд, в том числе для «обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержки отраслей и граждан». Например, будет введён особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Один из самых часто звучащих от россиян вопросов связан с тест-системами и возможностью пройти подобное исследование на определение вируса. ИА REGNUM проанализировало, как обстоят дела с данными системами, кто их производит и выяснило некоторые малоизвестные факты о разработчиках.

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Подробнее о тест-системах в рамках брифинга 16 марта 2020 года рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что до 17 марта регионы должны внести предложения о том, на базе каких медучреждений можно проводить тестирование «населения на новую коронавирусную инфекцию». Лаборатории при этом должны иметь «третий и четвёртый уровни работы с патогенами». Как только такие лаборатории определят и их обеспечат тест-системами, россияне «при отсутствии явных симптомов, но которые были в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, смогут обратиться в эти лаборатории».

Про тест-системы Голикова сообщила, что их достаточное количество на сегодня. Системы разрабатывают государственный научный центр «Вектор», зарегистрированный в Новосибирске, Министерство здравоохранения, а также в работе «находится одна тест-система, которая, может быть, на этой неделе будет зарегистрирована».

Разработчик новой системы — компания «Тестген». На её сайте уточняется, что набор реагентов для быстрой диагностики этого вируса разработан «по заказу зарубежных партнеров и в соответствии с рекомендациями FDA». Производитель обещал сократить срок анализа до двух часов (с шести).

О «Тестгене»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Тестген» зарегистрировано в Ульяновске. Оно появилось в апреле 2012 года для научных исследований и разработок. Уставный капитал компании чуть больше минимального — 14 634,37 рубля. Владельцем самой большой доли в 30,5% является директор компании Андрей Тороповский. Помимо этого, 24% доли принадлежит Нине Павловой, ещё 24% за ООО «Ульяновский центр трансфера технологий», 20,5% принадлежит Алексею Никитину и 1% — Дмитрию Рябову.

Тороповскому в Ульяновске также принадлежат доли ещё в двух компаниях. Первая — ООО «Л-Сфера», созданное в мае 2014 года для оптовой торговли фармацевтической продукцией, где 40% доли за Алексеем Никитиным. Директор в «Л-Сфера» — Дмитрий Пак, а сама компания владеет 25% в ООО «Джинэкст» (научные исследования). Второй владелец — ООО «Ульяновский центр трансфера технологий». У «Джинэкста», созданного в феврале 2013 года, доли в четырёх компаниях Ульяновской области — ООО «Геномакс» (100% доли, деятельность в области медицины), ООО «Онкотест» (76,6% доли, разработчик тестов для ранней диагностики в сфере онкологии), ООО «Менс диагностикс» (100% доли, научные исследования) и ООО «Нуклеоген» (доля в 25%, ещё 50% принадлежит Тороповскому и 25% директору компании Денису Викторову).

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ООО «Ульяновский центр трансфера технологий» (УЦТТ) учреждено в Ульяновске в октябре 2011 года для «предоставления прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включённых в другие группировки». Уставный капитал компании — более 4,97 млн рублей. Директор с сентября 2019 года — Сергей Михеев, владельцы — АО «Корпорация развития Ульяновской области» (доля — 47,79%, учредителем в 2008 году выступило министерство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, на июнь 2019 года область оставалась единственным акционером компании), московский фонд инфраструктурных и образовательных программ (доля — 36,24%, учредитель — госкорпорация «Роснано») и строительное ООО «Симбирская литейная компания» (доля — 15,97%, единственный владелец — Нина Павлова, директор — Руслан Волков). Нина Павлова также владелец компании «Фабрика безупречной рекламы» и волгоградской компании по торговле стройматериалами.

К слову, в сентябре 2019 года прекратил существование как отдельное юрлицо «Ульяновский центр нанотехнологий», где в качестве владельцев отметились те же три юрлица, что и у УЦТТ. Он влился в состав УЦТТ.

В разные годы «Ульяновский центр трансфера технологий» был учредителем и владельцем 74 юрлиц, работающих в совершенно разных сферах, ещё 52 юрлица указаны как управляемые им. Активы представлены в Москве, Ульяновской области, Мордовии и Подмосковье.

По открытым данным, в компании «Тестген» около 12 сотрудников и она относится к микропредприятиям. За 2018 год «Тестген» показал чистый убыток на 5 096 000 рублей, тогда как по итогам 2017 года прибыль составила 11 130 000 рублей.

Компания была поставщиком как минимум по 65 госконтрактам на сумму свыше 15,412 млн рублей. Не менее десяти контрактов были заключены с ФГБУ науки «Уральский научно-практический центр радиационной медицины федерального медико-биологического агентства» (Челябинск), поставлялись в основном реагенты и реактивы.

По данным с сайта компании, она занимается «разработкой и производством тест-систем для молекулярной генетики.

(сс) jarmoluk Лаборатория

О центре «Вектор»

Основной разработчик тест-систем на сегодня — это федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. По данным с сайта, центр создан в 1974 году. Он имеет филиал в виде института медицинской биотехнологии в Бердске Новосибирской области. Базируется «Вектор» в р. п. Кольцово Новосибирской области.

По данным ЕГРЮЛ, с сентября 2017 года возглавляет центр Ринат Амирович Максютов. Он был владельцем 5% доли в ООО «Аваксисбиотерапевтикс», созданном в феврале 2011 года в Кольцово для научных исследований. Директором и совладельцем доли почти в 35% был Амир Максютов. Компания была ликвидирована 19 декабря 2019 года — «исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности».

Среди совладельцев данного ООО отметились также Сергей Зайцев, Дарья Демина, Елена Гаврилова, Сергей Сенников. Примечательно: у семьи Зайцевых есть в собственности новосибирское научно-исследовательское ООО «Диаген», созданное в ноябре 2011 года. В феврале 2020 года налоговый орган принял решение «о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)».

Между тем у Сергея Сенникова есть 25% доли в действующем ООО «Лаборатория дендритных клеток». Оно создано в июне 2012 года группой физлиц для научных исследований. А Дарья Демина была соучредителем калининградского ЗАО «Центр иммунотерапии», который просуществовал с сентября 2005 года и в марте 2018 года был ликвидирован. В числе учредителей ЗАО отметились ЗАО «Балтия» (ликвидировано, работало в сфере перестрахования) и немецкое ТДН Хамбург Гросхандельс ГМБХ. Возглавлял фирму Александр Булка, который на сегодня оформлен как индивидуальный предприниматель — общая врачебная практика.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

«Вектор» в последние годы был поставщиком почти в 400 госконтрактах на сумму более 994,842 млн рублей и заказчиком по свыше 3 тыс. контрактов на сумму более 4,6 млрд рублей.

Напомним, также в начале марта Росздравнадзор зарегистрировал «набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2», который разработал Центр стратегического планирования Минздрава. Разработчики тогда заявили, что диагностика займёт около 20 минут.