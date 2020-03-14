В пятницу, 13 марта, в здании Московской городской думы состоялся круглый стол на тему «Ответственность департаментов города Москвы за сохранение исторического наследия».

Палаты Анны Монс в наши дни

Приглашения на заседание круглого стола были направлены в различные инстанции.

Несмотря на то, что в интервью ИТАР ТАСС президент РФ Владимир Путинпризвал к честному диалогу органов власти с людьми. Жители Москвы с большим нетерпением ждали представителей Департамента культурного наследия г. Москвы — именно к ним возникает огромное количество вопросов и претензий со стороны защитников архитектурного облика столицы и её исторической памяти. Однако московские власти продемонстрировали, что к диалогу не готовы: на приглашение принять участие в круглом столе никто из московских чиновников не откликнулся. К радости участников круглого стола, заседание посетил руководитель Управления Министерства культуры РФ по Центральному федеральному округу Николай Сергеевич Чернышёв.

« Назрела боль за то, что происходит в Москве. Мы говорим об уничтожении истории, которая складывалась веками, а разрушается за несколько часов. Возможно посадить дерево взамен спиленного или упавшего, а вот построить дом, в котором бывали Есенин и Пушкин, невозможно », — такими словами открыла заседание круглого стола депутат МГД Елена Шувалова.

Duma.mos.ru Елена Шувалова

За уничтожение памяти, истории, культуры столицы, по обоснованному утверждению участников круглого стола, несут ответственность несколько департаментов города Москвы.

Основной вклад в этот деструктивный процесс внес Департамент культурного наследия (ДКН). Он с большим трудом сохранят объекты культурного наследия, внесенные в соответствующий реестр, который был значительно сокращен по сравнению с реестром времен СССР. Многие памятники истории и культуры не входят в эти списки, а следовательно, их сносят без согласования с ДКН.

Также особый урон памятникам истории и архитектуры столицы наносит Департамент транспорта г. Москвы. Примером безразличного отношения к историческому и культурному наследию является Миусский трамвайный парк (Миусское трамвайное депо, 4-й троллейбусный парк им. П. М. Щепетильникова), уничтоженный как транспортное предприятие с особой изощренностью и превращенный в «едальню», несмотря на полученный им статус объекта культурного наследия России регионального значения. Торги на ансамбль «первой конки» проводились в тот день, когда Департамент транспорта города Москвы внес в Мосгордуму предложение о праздновании Дня московского транспорта — поистине символичное совпадение. Местные жители, среди которых были и те, кто поддерживал перевод транспортного объекта в коммерческий, уже высказывают свое недовольство шумным и вонючим соседством.

Таганская пл., д. 88, стр.1. Городская усадьба В. Ф. Колесникова — Саргиных — М. Е. Шапатиной

Сегодня аналогичная угроза нависла и над Музеем транспорта города Москвы на Рогожском Валу, который официально закрыт на ремонт. По официально опубликованным данным, его открытие планируется на 2023−2024 годы. По словам активистов, планируется снос здания и строительство на его месте небоскрёба, а сам музей переносят на Новорязанскую улицу, в здание троллейбусного парка.

Департамент капитального ремонта и строительства города Москвы своими действиями наносит урон не только художественному облику известного Дома на Котельнической набережной, но физический урон — посредством непрофессионального штробления стен, нарушающего теплопроводность дома, совмещения электропроводки с водопроводной трубой в рамках капитального ремонта здания.

Это лишь примеры того, как некоторые московские департаменты относятся к истории и культуре города, а следовательно, и к самим москвичам, отвечая безразличными отписками на их многочисленные запросы и требования восстановления справедливости и остановки сноса или обветшания домов. Список нарушений со стороны департаментов и пострадавших объектов бесконечен.

Депутат района Лефортово Александра Андреева обратила внимание собравшихся на то, что застройщик видит город совсем не так, как видят его жители. Для жителей их город — история и культура, атмосфера, память, эмоции. Для застройщика Москва — это чистое поле, на котором расположены мешающие ему объекты. И ДКН стоит на стороне застройщика, а не жителей, говоря словами самих сотрудников департамента, «помогает избавиться от трущоб на Остоженке». Под трущобами часто понимаются сами памятники архитектуры, которые в результате так называемой государственной историко-культурной экспертизы не получают надлежащего статуса. Дело в том, что сам департамент не выявляет такие памятники, этим занимаются граждане через подачу соответствующей заявки в ДКН. Перед этим они с помощью депутатов прорываются в архив, где берут копии необходимых для заявки документов. Но подать заявку — это сделать половину шага на пути, выложенном валунами и колючей проволокой. Для препятствия получению архитектурным шедевром статуса памятника культурного и исторического наследия ДКН использует несколько приёмов. Самый простой — не принять заявку от граждан как не соответствующую формальным требованиям. Если жителям удаётся преодолеть этот барьер, то следующим является историко-культурная экспертиза с начислениями баллов экспертами методического совета по каждому признаку и вынос решения о несоответствии здания критериям объекта культурного наследия. По утверждению Александры Андреевой, ДКН не брезгует и откровенной подделкой документов, в частности, существующего статуса дома — градоформирующий объект легко и просто заменяется на объект среды. Также документы, подтверждающие отклонение поданных заявок на признание статуса здания, включая пояснительные записки экспертов, часто приходится получать от ДКН через прокуратуру.

Ярким примером деятельности ДКН Москвы, нарушающей закон и здравый смысл, является решение об отказе в статусе памятника культурного наследия зданию чаеразвесочной фабрики Вогау, которой эксперты департамента поставили ноль в графе «мемориальная ценность». В результате решения ДКН здание подверглось замене на площадку под строительство многоэтажного жилого дома в рамках программы реновации г. Москвы.

По словам активиста Бауманского района Андрея Новичкова, при попустительства ДКН Москвы разрушается здание, известное под названием «палаты Анны Монс».

Палаты Анны Монс. Реконструкция

Здание находится на территории предприятия, принадлежащего госкорпорации «Российские космические системы», в пользование которой оно было выделено, однако дом не реставрируется, не используется, ветшает и разрушается.

Палаты Анны Монс в наши дни

28 января 2015 года Замоскворецкий районный суд города Москвы приговорил РКС к штрафу в размере 200 тыс. рублей за невыполнение работ, предусмотренных охранным обязательством пользователя объекта культурного наследия. В конце 2016 года здание перешло в ведение Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры при Минкультуры РФ (АУИПИК). В марте 2017 году Департаментом культурного наследия выдано задание на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта. Несмотря на все предпринимаемые меры, здание продолжает гибнуть.

Александра Парушина, депутат района Хамовники отметила, что восстанавливать порушенные и утраченные дома — абсолютно невыполнимая задача: уже отсутствуют необходимые знания, технологии, материалы.

« Наша главная задача сегодня — сохранить то, что осталось. То, что сейчас происходит в Москве, — это разрушение цивилизации России. Такие же проблемы защиты памятников истории и культуры, с какими мы сталкиваемся в столице, преследуют все города России. Но особенно трудно в этом отношении Москве. Она стала кормушкой для горстки людей. Комфорта в новой застройке нет. Строительство — это финансовая пирамида, которая разрушает социальную среду и экономику города », — сказала она.

Бесхозный дом № 3 по 2-му Неополимовскому переулку, развороченный без соответствующих разрешений СК «Олимпийский», застраиваемые человейниками курганы XII—XV веков в поселении Воскресенское Новой Москвы, школа №498 с пропавшей мемориальной доской и детская библиотека имени Н. А. Островского, потерявшая имя великого писателя, усадьба Колесникова в Заяузье, задавленная предприятиями общепита, сама Красная площадь, исторический ландшафт и вид которой ежегодно тонет в водруженном на ней катке и ярмарке, и многие другие страдающие от действия и бездействия ДКН памятники были упомянуты на круглом столе. Но уже и этого списка достаточно для того, чтобы призвать власти города остановить беспредел, осуществляемый ДКН по отношению к историческому наследию и архитектурному облику столицы.

Присутствующие на круглом столе жители города предложили следующие меры по противодействию ДКН:

1. обязать Департамент культурного наследия г. Москвы самостоятельно выявить все памятники истории и культуры в городе, соблюдая при этом законы и используя опыт и знания экспертов, отстаивающих память и культурную ценность шедевров архитектуры г. Москвы через принятие соответствующего закона г. Москвы;

2. обязать ДКН внести в реестр объектов культурного и исторического значения все сохранившиеся на сегодня здания и сооружения, построенные до 1917 года;

3. придать городу Москве статус исторического поселения, о чём московские активисты составили обращение на имя президента РФ Владимира Путина;

4. запретить сносить и реконструировать здания, возведенные раньше 1917 года;

5. признать все улицы ЦАО города Москвы историческим наследием.

Из более радикальных предложений были озвучены призывы уволить всех сотрудников ДКН и завести на ответственных лиц уголовные дела по факту уничтожения исторического и культурного наследия города Москвы. В связи с этими заявлениями были озвучены такие фамилии сотрудников и экспертов ДКН, как Емельянов, Кондрашов,Новикова,Кудрявцева,Соловьёва,Верховский.

Присутствовавший на заседании круглого стола руководитель Управления Министерства культуры РФ по Центральному федеральному округу Чернышёв Николай Сергеевич попросил докладчиков направить письменное обращение в его ведомство по каждому случаю, озвученному на заседании, для дальнейшего разбирательства.

Депутаты муниципальных собраний разных районов Москвы совместно с депутатом МГД Е. А. Шуваловой намерены продолжать работу над каждым вопиющим случаем безответственного и бездумного отношения к памятникам истории и архитектуры Москвы. По общему мнению собравшихся, Москва — это город для жителей, а не место кормления инвесторов и ассоциированных с ними представителей московской власти.