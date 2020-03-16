Согласитесь, ни одна вирусологическая «война» не заканчивалась еще глобальным карантином — карантином, вводимым во многих странах на достаточно длинный промежуток времени! Разве это первый вирус, представляющий опасность для жизни человека? Но первый, при котором страны вынуждены закрываться на карантин.

Цитата из к/ф «Убить за лайк». Реж. Тайлер МакИнтайр. 2017. США

Поющих итальянцев на балконах понять можно. Все, кто бывал в Италии, засвидетельствовали лично тот факт, что местные жители не сидят дома, очень много общаются друг с другом. Повторюсь, очень много времени проводят друг с другом — дома не сидят, как и не проводят много времени в телефоне, зависая в социальных сетях и в целом в виртуальном пространстве. Вот и сейчас, когда они оказались в заточении домашних стен, они не зарылись в интернете, вышли на балконы и поют, чтобы чувствовать друг друга, пусть на расстоянии.

Россияне тоже, наконец, задумались над тем, что долго и много бежали вперед, причем не находя ответа на вопрос: зачем они бежали, куда и какова цель этого забега? На самом деле нет адекватного ответа на этот вопрос. Потому как сам по себе тренд на скоростной забег был неадекватным! Вероятно, целью которого было запутать, отвлечь внимание, создать внутреннюю психологическую панику, что если ты бежишь впереди других, еще и расталкивая их агрессивно локтями, — ты лучший, а куда бежишь и какой приз на финише получишь, не имеет значение. Что в результате? Рост агрессии?

Достигая на финише дулю, максимумом с маслом, а то и без масла, многие приходили в отчаяние. Россияне, выезжающие за рубеж, не понимали, почему там люди живут не спеша, много общаются и улыбаются, а также задавались вопросом, почему там нет такой внутренней агрессии? А нет ее потому, что там никто не задавал тренд на эту гонку, никто не внушал, что если ты не будешь бежать, то останешься за бортом успешной жизни! Ну и, конечно, не стоит списывать со счетов себе самим то, что, поддавшись этому тренду, позволяли себе толкать других локтями, тем самым подогревая этот тренд, разочаровываясь, и вновь впадая в агрессию, и виня других, но и себя в том, что «купились» на «дешевые» трюки глобальных мировых бизнес-акул, которые и задали этот тренд, позволили им «запудрить» мозги. Думается, многие наслушались историй о том, как достаточно успешные российские предприниматели среднего и мелкого уровня заработка предпочитали, бросив всё, уезжать в Тайланд — подальше от цивилизации. Главными их аргументами было как раз то, что не хотят они, устали жить в гонке и «по моде», пусть даже в ущерб своим прежним заработкам. Скандально известный успешный бизнесмен Стерлигов и вовсе «ушел в леса».

Давайте вспомним, кто чаще других и громче всех говорил в России что-то вроде того, что «это делать нужно было еще вчера», то есть кто задал этот самый неадекватный тренд на забег, а по сути, для большинства, — бег на месте, ничего кроме агрессии и разочарования, не вызывающий? Вспомнили?! Денег на развитие этого тренда эти люди, как известно, не жалели!

Цитата из к/ф «Убить за лайк». Реж. Тайлер МакИнтайр. 2017. США

Не так давно на одной из конференций Сбербанк демонстрировал видеокадры того, как народ прикипел к своим гаджетам, практически не отрывая глаз от них. И действительно, ведь мы все постоянно сидим в интернете. Оглядитесь вокруг. Посмотрите на водителей автомобилей, на пассажиров общественного транспорта — все сидят в телефоне. Дошло до того, что на свиданиях люди смотрят не друг на друга, а в свои телефоны. А как же поговорить? А как же самостоятельно подумать, а не думать так, как велят в интернете?! Разве не виртуальное пространство лишает всех нас общения друг с другом, разве мы не поддались этой моде? То-то и оно. Если и дальше следовать за модой, то глобалисты научат танцевать под их дудку не только слона.

Цифровизация не стоит особняком на пути к достижению этой цели. Более того, сегодня это главный инструмент в процессе глобализации. Не случайно отдельные страны стали закрывать свои виртуальные границы, во-первых, чтобы никто не промывал мозги народу, во-вторых, чтобы глобалисты не разрушили экономику этих стран. Как цифровизация способна приблизить эту цель — мы рассказывали много раз. Лишь коротко напомним: мобильные платформы являются инструментом передела бизнеса, превращая реальный бизнес в обслуживающие их структуры. Главный разрушающий эффект от таких бизнес-платформ — рост безработицы и отток доходов, призванных формировать ВВП государств. Соответственно, говорить о возможностях выполнения властями этих государств своих соцобязательств не приходится. Всё и так предельно ясно. Если государственные власти окажутся неспособными выполнять свои соцобязательства, то возникает вопрос: зачем нужна такая власть? Как только народ начнет задаваться таким вопросом — возникнет риск роспуска власти, которая в итоге окажется в руках узкого круга глобальных мировых экономических монстров!

Тут нужно заметить, что если государствам и их властям цифровизация нужна для того, чтобы эффективнее предоставлять госуслуги, вовремя откликаться на нужды народа, лучше контролировать работу чиновников, тем самым снижать уровень коррупции, которая присуща любому государству, то глобальным игрокам цифровизация нужна для роспуска власти, тотального подчинения народов этих стран сугубо своим экономическим интересам и эффективного дистанционного контроля всех сфер деятельности этих стран.

Какие есть основания полагать, что глобалисты близки к победе над Россией?

Цитата из к/ф «Пароль: Хаус». Реж. Маноло Мунгуйя. 2018. Испания

Во-первых, в отличие от некоторых других стран, российское информационное пространство открыто для всех: как говорится, заходи кто хочет собрать биометрию и личные данные россиян, ведь народ не привык читать пользовательские соглашения, читать которые долго, сложно и нудно, ставит галочку под ними, не читая и, очевидно, не замечая, что дает право передавать информацию о себе кому угодно, в том числе различным американским и европейским ведомствам, потом удивляясь, что их не берут на работу в компании, где чтут прежде всего международные ценности, при этом пеняя почему-то именно на российскую систему. Между тем если над Россией победу одержат глобалисты, то вся экономика станет глобальной. В такой экономике останется место чтущим традиции родины и защищавшим свою веру в Бога, тем, кто говорил в международных соцсетях: «Крым наш», «Бессмертный полк» или просто защищал память предков? Или этих людей оставят за бортом? Необязательно же репрессировать, расстреливать и убивать, достаточно этих людей не допустить к возможности заработать и тогда они сами вымрут, ну, если не готовы будут предать свою веру, память предков и идеалы. Не так ли?

Во-вторых, для глобального обмена информацией у глобалистов, по большому счету, всё готово. Минфин России постарался выстроить такой международный обмен информацией, что муха мимо не пролетит не наказанной за сокрытие доходов и налогов. ЦБ не отставал всё это время. Таковы уж требования международных стандартов. Главный банк страны — Сбербанк и вовсе выстроил свою цифровую экосистему.

(сс) Elya Туалетная бумага

В-третьих, мы все сейчас ушли или уйдем на карантин. Что будем делать в это время? Сидеть в интернете? А что там хорошего показывают или говорят? Ролики о том, как на Западе сметают с полок туалетную бумагу? Посмотрите, россияне тоже многие кинулись скупать туалетную бумагу! Не это ли свидетельство тому, что мы все заложники глобальной информационной политики?

Предки россиян пережили войну — целых пять лет безумства — и устояли в борьбе с врагом, а современники не могут устоять перед информационным натиском соцсетей. Наши зомбированные мозги мешают нам жить в мире с самими с собой и друг с другом. Богатым глобалистам хорошо известны приёмы работы с мозгами. Если завтра будет какой-то другой информационный вброс, аналогичный туалетной бумаге, — сможет ли государство справиться с ним или рухнет в коллапсе всего лишь от банального информационного воздействия?

И еще один интересный момент: верите ли вы в то, что американский бизнес готов бесплатно россиянам сделать благо? Ну так вот, один образовательный проект с сервером, расположенным в США, предоставил бесплатный доступ к курсам вузам стран, пострадавших от коронавируса, заявляя о том, что его онлайн-платформа способна эффективно поддержать все высшие учебные заведения в условиях глобальной эпидемии коронавируса. Полагать, что платформа, предлагая сегодня свои услуги бесплатно, не рассчитывает на свою прибыль в будущем и на долю клиентов, традиционных вузов, слишком наивно! Кстати, онлайн-образование в России активно пропагандирует глава Сбербанка Герман Греф.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

Думается, что для победы над государствами, для подчинения народов своим экономическим интересам глобалистам как раз и не хватает лояльно к ним настроенных людей, особенно в России. А онлайн-образование при их подаче и в их интерпретации позволит убить им двух зайцев сразу, даже трех — взрастить поколения зомбированных мозгов, денег на их обучении заработать, а впоследствии — зомбированные мозги и вовсе позволят делать всё, что захочется глобалистам.

В этом ключе примечательным случаем выглядит еще одно предложение тем, кто сидит на карантине, а именно предложение «Радио Arzamas», одним из основателей которого является ведущий одной из программ телеканала «Дождь», член Координационного совета оппозиции, которое открыло бесплатный доступ к своему образовательному проекту. Это просто праздник какой-то, сказал бы Карабас-Барабас. Добавим, это просто какой-то аттракцион щедрости. Вот только с чего бы вдруг?

Судя по всему, велика вероятность, что вместо общения друг с другом россияне будут сидеть в интернете и «промывать» себе мозги и дальше, а потом злиться, что дела идут не так, как их рисуют глобалисты. И если глобалисты не достигнут победы сегодня-завтра, то, думается, они не сдадутся и продолжат свой бой, в том числе с помощью онлайн-образовательных курсов.

И последнее, что хотелось бы сказать: общайтесь всё-таки друг с другом больше, особенно с детьми, с родными, ведь завтра, может так случиться, что мы заговорим на разных языках.