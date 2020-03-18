Количество заболевших коронавирусом в России за последние двадцать четыре часа выросло на 30 и превысило 100 человек. В связи со сложившейся ситуацией многих россиян отправляют на карантин, даже если в регионе нет ни одного заражённого человека. Мы очень привыкли к заполнению эмоциональных пустот движениями в социуме и активностью вне дома. Сейчас многим придётся заново познакомиться с самими собой и учиться иначе выстраивать общение с домочадцами.

Михаил Нестеров. Домашний арест, 1883

Как настроить себя на работу из дома?

Для многих это непривычно. Так, большинство из нас именно нахождение в офисе и среди коллег, а также близость руководства настраивает на рабочий лад. Сейчас придётся самоорганизоваться и включить дисциплину самостоятельно. Прежде всего, нельзя позволять себе расслабляться, как во время отпуска. Изменилась только форма работы, но не её суть. Начальство так же будет требовать отчётности и соблюдения дедлайнов, от чего напрямую будут зависеть премии и дополнительные выплаты. Особенно если преподаватели вузов и школ — а именно их в первую очередь коснулись ограничения — работают по системе эффективного контракта. Это же касается сотрудников крупных корпораций в городах-миллионниках.

Утро стоит начать на тот рабочий лад, к которому вы привыкли: ранний подъем, кофе, макияж или бритье. Не стоит залезать в любимый халат и разношенные тапки, такой антидресс-код просто не даст вам сосредоточиться. Как и в офисе, нужно составить план на день и соблюдать его, прерываясь на обед или чай. Для большей убедительности можно купить домой кулер с водой, лишним он точно не будет даже по окончании карантина.

Чем занять детей?

Ваша задача, в том числе и своим примером, показать детям, что карантин — не каникулы. А это значит, что кино, гости и развлекательные центры на этот период времени недоступны. Зато в это время у родителей есть отличная возможность оторвать детей от компьютера и помочь освоить какой-нибудь новый практический навык. Например, научиться лепить пельмени — они, кстати, очень пригодятся во время карантина. И еще: большинство школьников уже начитались в интернете всяких ужасов и нелепостей относительно риска заразиться коронавирусом. Поэтому родителям нужно дать реальную картину происходящего, основываясь на здравом смысле и логике.

Пищеблок на замок?

При покупке продуктов нужно «включать голову» и не хватать всё подряд. Главное правило при пополнении запасов — долгий срок хранения и актуальность. Идеальным вариантом будут замороженные овощи и фрукты, мороженые рыба и мясо, крупы, консервы, сухофрукты, чай, сахар, специи, мёд. И еще: если в вашей семье никто не любит сгущёнку, не стоит покупать 10 банок на «всякий случай». Правильнее будет ориентироваться на вкусы вашей семьи.