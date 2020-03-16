



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Пандемия коронавируса меняет формат международных контактов. Внеочередной саммит лидеров «большой семерки» с участием президента США Дональда Трампа будет проходить посредством видеоконференции. Главная тема — COVID-19, обсуждение экономических и финансовых мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

Остальные казавшиеся острыми проблемы отставлены на второй и даже третий план. Это было заметно ранее и на устроенной премьер-министром Индии Нарендрой Моди экстренной видеоконференции с лидерами и представителями стран Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии, когда в центре внимания была обозначена необходимость совместных усилий с целью избежать гуманитарной катастрофы в одном из самых густонаселенных регионов мира. В этой связи обращает на себя внимание то, что, несмотря на конфликтные отношения Дели и Исламабада, в этой видеоконференции принял участие и представитель Пакистана. Еще одна видеоконференция анонсирована Анкарой. В ней должны принять участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Tccb.gov.tr Реджеп Эрдоган

Тут не столь все однозначно. Дело в том, что прежде Эрдоган объявлял о том, что Меркель, Макрон и Джонсон должны прибыть в Турцию для обсуждения ситуации с беженцами на греко-турецкой границе и проблемы Идлиба в свете отношений между Анкарой и Брюсселем. Запустив в Европу волну беженцев и мигрантов, Эрдоган выставил «высокую планку» требований: возобновить диалог по евроинтеграции Турции, предпринять конкретные шаги по безвизовому режиму, обновить соглашение о Таможенном союзе и, конечно, увеличить ассигнования на содержание беженцев из Сирии, численность которых достигает почти четырех миллионов человек. Но коронавирус все резко изменил. Хотя власти Турции неохотно распространяют информацию о том, что происходит в стране, она сама закрывается от внешнего мира. Так, отелям предложено перенести начало туристического сезона на конец апреля.

Министерство здравоохранения фиксирует факты заболеваний на территории, и никто не знает, как будет распространяться зараза в лагерях для беженцев и среди тех, кто уже оказался на границах с Грецией и Болгарией и кто штурмуют погранзаставы и заборы с колючей проволокой. Ясно и то, что если Европа закрывалась от беженцем раньше по одним причинам, то сейчас в ее действиях по защите границ обозначена новая серьезная мотивация. Кстати, чуть ранее Анкару с визитом посетил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Он предлагал провести саммит лидеров Турции и Греции в Софии. Эрдоган отказался, для него это не тот «политический калибр». А теперь у него срывается личная встреча с Макроном и Меркель, хотя прежде Эрдоган заявлял, что европейские лидеры «выстраиваются в очередь», чтобы с ним поговорить. Теперь в очередь придется выстраиваться уже Эрдогану, ведь очевидно то, что в диалоге с европейцами проблема беженцев и мигрантов может обсуждаться исключительно в контексте пандемии.

Mstyslav Chernov Лагерь беженцев

Вряд ли к такому ходу событий были готовы в Анкаре, где озабочены больше собственными проблемами, нежели идеями «спасения всего человечества», хотя новый сюжет о беженцах возвращается бумерангом уже в саму Турцию, в то время как для Европы проблема Идлиба отходит в сторону. Если раньше Эрдоган в недавней беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом говорил о том, что «кризис в Сирии — это угроза нашему региону и всей Европе как в области безопасности, так и в гуманитарной сфере», то о чем на сей раз он будет говорить с Макроном и Меркель, что они будут отвечать ему? Прежнюю игру с Европой турки смогут вести только при условии того, что им удастся укрыться от пандемии. Это маловероятно, учитывая распространение болезни в соседних странах Ближнего Востока. При этом американское издание The National Interest подвергает сомнению официальные данные турецких властей о ситуации с эпидемией внутри страны.

Анкара придерживается информационной закрытости. Но 13 марта был закрыт парламент Турции, его сотрудники распущены по домам как минимум до конца текущего месяца. Из-за эпидемии коронавируса отменен Кубок ПФЛ, который должен был стартовать в Турции. Эта страна, как и многие другие, оказывается в новой ситуации. В случае дальнейшего нарастания пандемии события в Турции могут развиваться по самому неожиданному сценарию. Коронавирус загнал Эрдогана в угол в ложной надежде на «эффектный удар по Европе», которая будет держать беженцев подальше от своих границ.