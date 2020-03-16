Папа Римский Франциск призвал пережить время эпидемии коронавируса с верой, передает Vatican News (Ватикан). Да поможет нам время Великого поста придать евангельский смысл и этому моменту испытания и боли, сказал понтифик после чтения молитвы «Ангел Господень» в воскресенье, 8 марта, выражая солидарность со всеми, кто помогает в борьбе с коронавирусной инфекцией, и теми, кто от нее страдает. «В своих молитвах я близок к людям, страдающим от нынешней эпидемии коронавируса, и ко всем, кто оказывает им помощь. Присоединяюсь к моим братьям-епископам, призывающим верных пережить этот трудный момент с силой веры, уверенностью надежды и пылом милосердия», — заявил папа.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Является ли коронавирус Божьим наказанием? Архиепископ Миланский на покое кардинал Анджело Скола ответил так: «Бог желает блага, и желает его до такой степени, что Он взял на Себя наше зло, наш грех, пригвождая его к Кресту, а не используя его как элемент мести или как угрозу. Идея Божьего наказания, особенно в такой драматической ситуации, как наша, не является частью христианского воззрения. Конечно, это сложная тема, но, как мне кажется, адекватное христианское видение не подразумевает, что Бог прибегает к практике наказания ради нашего обращения». По мнению кардинала, «мы должны пережить время коронавируса с двумя мыслями. Первая, самая естественная, оставаться едиными, поскольку сострадание к тем, кто был затронут этим злом, особенно когда оно приобретает такие масштабы, есть глубокое, непосредственное и естественное чувство человека. В этом контексте мы также должны осознать наш долг следовать указаниям поставленных над нами властей и поступать так, даже если это требует определенных жертв. Но есть и второй уровень реакции на эпидемию, и он еще важнее. Сложившаяся чрезвычайная ситуация должна побудить нас задуматься о смысле нашей жизни и о причинах, по которым мы сегодня, во времена великих научно-технических достижений, внезапно оказались перед лицом такого испытания и риска. В этот особенный момент как на личном, так и на общинном уровне мы должны решительно задуматься, ради кого мы живем и как шагаем по пути нашего земного странствия. Нельзя ограничиваться поисками способов преодоления вируса, хотя это, безусловно, важно, нужно идти дальше: в подобные моменты мы призваны задуматься о смысле жизни».

Шестая казнь египетская. Чума. Миниатюра из тоггенбургской Библии (Швейцария) 1411 года

В Иркутске состоялось пленарное заседание Конференции католических епископов России, информирует «Сибирская католическая газета» (Новосибирск, Россия). Участники заседания выразили озабоченность распространением коронавируса в мире. В связи с этим епископы призывают духовенство и мирян к молитве о преодолении болезни, а также к соблюдению санитарно-гигиенических норм при посещении храмов и проведении богослужений и исполнению предписаний органов, ответственных за борьбу с распространением инфекции.

Между Анкарой и Брюсселем продолжает сохраняться настороженность по вопросу сирийских беженцев, сообщает L'Osservatore Romano (Ватикан). «До тех пор, пока все ожидания Турции ощутимо не оправдаются, мы будем придерживаться текущих действий на наших границах», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с лидерами Европейского союза в Брюсселе. Эрдоган попросил ЕС ввести «свободу передвижений» для турок в Европе, отмену виз, пересмотр правил Таможенного союза и оказание финансовой помощи. Между тем обвинения Анкары в адрес Афин становятся всё жестче.

Перемирие между турками и русскими в Идлибе держится, но Эрдоган продолжает угрожать Европе, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Соглашение, подписанное 5 марта президентами России Владимиром Путиным и Турции, выполняется, турецкие и сирийские войска остаются на своих позициях. «Турки, по-видимому, больше не разрешают беженцам, находящимся вблизи границы, въезжать в страну», — заявил изданию некий источник. Однако ситуация по-прежнему остается «неопределенной». Местные жители и беженцы обеспокоены тем, что после холодной зимы, голода и обстрелов в таких местах, как Алеппо и Идлиб, они сталкиваются с нехваткой продовольствия и топлива. Люди ждут, когда российские и турецкие силы начнут совместное патрулирование в этом районе. Тем временем Эрдоган продолжает наращивать ставки с Европой, угрожая, что беженцев, направляющихся туда, станет «еще больше», и «негативные последствия давления на Турцию будут ощущаться всеми европейскими странами, особенно Грецией».

Благодаря российско-турецкому соглашению в сирийской провинции Идлиб установилось хрупкое перемирие, рассказывает Terrasanta.net (Милан, Италия). Но ситуация остается очень сложной. «Боевики никогда не признают, что русские, которые являются их врагами и поддерживают президента Сирии Башара Асада, могут войти в контролируемый ими район, — поясняет отец Ханна Джаллуф, проживающий в селе Кнайя. — Может быть, есть какое-то секретное соглашение относительно вывода боевиков из некоторых районов, я не исключаю этого … В противном случае это перемирие не сохранится». Гуманитарная ситуация остается очень сложной. Килограмм хлеба стоит полдоллара. Для большой семьи покупка хлеба становится роскошью, учитывая, что средний доход домохозяйств составляет 30 долларов. Дизель и бензин очень дороги. Цены на мясо и крупы растут каждый день. Чтобы согреться, люди вырубают деревья, даже если они принадлежат другим. Самая важная проблема — это «нормализация» страны. Асаду придется вернуть контроль над Идлибом, силой или любовью. Но «мы знаем, что у Турции есть свои планы: не допустить, чтобы сирийский север снова стал центром курдского сопротивления», говорит отец Ханна.

Mil.ru Сирия

15 марта 2011 года в Сирии началась война, можно ли после стольких лет говорить о мире? Этот вопрос портал L'AgenziaServizioInformazioneReligiosa (Рим, Италия) задал директору программ Фонда Avsi по Ближнему Востоку Эдоардо Тальяни. Восстановление страны будет стоить 600 миллиардов долларов. При этом, объясняет Тальяни, необходимо учитывать различные «политические вопросы». Начало демократического процесса является одним из них. Есть государства, говорит эксперт, мало склонные финансировать Сирию, пока Асад остается у власти. Союзники Дамаска могут поддерживать правительство разными способами, но не путем финансирования восстановления, потому что у них нет денег. Что касается фонда Avsi, то он реализует в частном порядке несколько программ. «Мы пытаемся оживить экономику с помощью проектов, связанных с сельским хозяйством и мелким животноводством», — подчеркивает Тальяни. Задействованы 600 семей.

Экономический либерализм «лежит в основе Конституции Ливана», но эта система может работать и приносить пользу только в том случае, если ее «социальное измерение, направленное на поддержание справедливости и человеческого достоинства», не будет отменено и забыто, не учитывать этот аспект — значит «играть с судьбой Ливана» и ставить под угрозу национальное образование. Вот что сказал маронитский патриарх Бешар Бутрос Раи во время проповеди, информирует Agenzia Fides (Ватикан), имея в виду дефолт, объявленный ранее премьер-министром Ливана Хасаном Диабом, который приостановил выплаты по облигациям, выпущенным в иностранной валюте, на сумму 1,2 миллиарда долларов, срок действия которых истекает 9 марта 2020 года. Во время своей проповеди патриарх напомнил, что банковский сектор является важной частью ливанской экономической системы, которая когда-то процветала, упомянув также о той важной роли, которую Маронитская церковь играла в прошлом, поддерживая развитие кредитных учреждений. Нынешнее «головокружение» ливанской финансовой системы, на которую давит невыносимый государственный долг, ставит под сомнение ответственность политического руководства, которое, по словам Раи, должно «оперативно разобраться» с глубинными причинами кризиса и нанести удар по тем, кто «спровоцировал обвал национальной валюты».

Афганские переводчики французской армии не могут ни приехать во Францию, ни остаться в Турции, сообщает La Croix (Париж, Франция). Фархад Седдики работал переводчиком в рядах французского спецназа с 2005 по 2007 год. В октябре 2017 года он был вынужден покинуть Афганистан из-за угроз. Седдики приехал в Турцию по туристической визе, бросив хорошо оплачиваемую работу. С тех пор он живет в Самсуне и тратит свои последние сбережения, ожидая решения французских властей по его просьбе о защите. Однако его дело займет не менее 24 месяцев, прежде чем будет рассмотрено по существу. Французское правосудие отказалось срочно заняться судьбой бывшего переводчика на том основании, что ему больше не угрожают талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в то время как министерство обороны пытается замотать его апелляцию. Большие трудности Седдики сегодня испытывает в Турции, где ему отказывают в продлении сертификата медицинского страхования. Он знает, что турецкое население устало принимать беженцев, которые стали валютой в силовой борьбе Эрдогана с европейцами.

Беженцы

Министерство юстиции США намерено активизировать борьбу с нарушениями свободы вероисповедания властями американских штатов, передает CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). По словам помощника генерального прокурора Эрика Драйбанда, будут предприниматься «очень агрессивные» меры по защите свободы вероисповедания, чтобы общественность поняла, что «министерство юстиции относится к свободе вероисповедания очень серьезно, ревностно и энергично». В этом году в Верховном суде США рассматривается несколько дел о свободе вероисповедания. Первый случай касается использования государственного стипендиального фонда для религиозных школ. Во втором — вопрос о том, применяются ли запреты на дискриминацию по признаку пола к сексуальной ориентации и гендерной идентичности в случае управления бизнеса в соответствии с религиозными убеждениями владельцев. В ситуации с фотографом Челси Нельсон, которая подала в суд на власти Луисвилла (штат Кентукки) за антидискриминационное постановление, препятствующее ей отказываться от фотографирования однополых свадеб, министерство юстиции недавно выступило в поддержку требований истицы.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».