



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

ЗаявленияПентагона о системахPatriot

Как передает газета Cumhuriyet, тема систем Patriot вновь стала обсуждаться после недавних столкновений в Идлибе. Пентагон сделал заявления относительно запроса Турции. В заявлении говорится, что «Турция не сможет получить американские зенитные ракетные комплексы Patriot до тех пор, пока не вернет России С-400». Анкара запросила у США систему ПВО для обеспечения безопасности своих воинских частей в Идлибе. Американские власти не дали положительного ответа на запрос, который неоднократно звучал со стороны министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и министерства национальной обороны Турции. Пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман, отвечая на вопросы представителей прессы о просьбе Анкары, заявил, что мнение министра обороны США Марка Эспера в этом вопросе — однозначное. «Турция не сможет получить Patriot до тех пор, пока не вернет С-400», — сказал он.

(сс) U.S. Department of Defense ЗРК Patriot

США могут отправитьвойскана помощь Турции

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри и посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд сделали заявления касательно операции Турции в Идлибе, сообщает интернет-издание Ahval News. Джеффри сказал, что они изучают вопрос, как НАТО может помочь Турции в Идлибе. «Мы не считаем, что Россия и Сирия хотят постоянного прекращения огня в Идлибе. Они хотят окончательную победу», — сказал он. По мнению Джеффри, США и европейские союзники будут незамедлительно реагировать, включая возможные санкции, если Россия и Сирия нарушат перемирие в Идлибе. «Мы не исключаем развертывания войск в Идлибе для помощи Турции», — заявил спецпредставитель США по Сирии. Джеффри также добавил, что они «оценивают, что можно сделать в вопросе воздуха».

Он внезапно покинул встречу

Как передает турецкое издание Aktif Haberin со ссылкой на The Times, встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем длилась 1 час 45 минут. По данным издания, обстановка была напряженной, поскольку Эрдоган потребовал больше денег для решения вопроса с беженцами. Британские газеты уделили большое внимание поездке Эрдогана в Брюссель. The Times подчеркнула, что на встрече между ним и властями Европейского союза не было достигнуто соглашения, и турецкий президент не дал никаких обещаний остановить поток мигрантов в Грецию. Кроме этого, газета написала, что Эрдоган, цель которого заключалась в получении дополнительной финансовой помощи, резко покинул встречу.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган, Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель

Создана новая партия

Согласно сообщению турецкой редакции издания Sputnik, заявление о создании партии бывшего вице-премьера и бывшего министра финансов, отвечающего за экономику, Али Бабаджана было передано министерству внутренних дел. Также объявлен совет основателей новой партии во главе с Бабаджаном. Среди 90 основателей — 27 женщин, кроме того — 16 молодых политиков. Новая партия будет называться так — Партия демократии и прорыва (DEVA). Ее совет включает в себя депутата Мустафу Йенероглу, который ушел из правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Эрдогана, бывшего министра юстиции Садуллаха Эргина, активистов ПСР Нихата Эргюна, Сельмы Алии Кавафы. Партия демократии и прорыва провела первое заседание Совета учредителей, на котором Бабаджан был единогласно избран председателем партии. Благодаря тому, что действующий депутат турецкого парламента Мустафа Йенероглу покинул ПСР и перешел в ряды DEVA, в законодательном органе стране появилась 11-я партия.

World Economic Forum Али Бабаджан

Решение Германии по поводубеженцев

Как сообщает газета Sözcü, правительство Германии обсудило меры по борьбе с коронавирусом и проблемой беженцев. Встреча длилась в течение семи часов. «Мы выполним свои обязательства в отношении иммигрантов и заберем 1500 детей-сирот из Греции», — говорит Берлин. Reuters сообщило об этом с пометкой «срочно». Между премьер-министром Ангелой Меркель и ее партнером по коалиции СДПГ происходил серьезный торг. В частности, по просьбе СДПГ стороны выслушали мнения ХДС/ХСС о том, что можно сделать в этом вопросе. В конце концов, было достигнуто соглашение. Соответствующая статья 14-страничного соглашения гласит: «Несопровождаемые дети в возрасте до 14 лет, особенно девочки, которые находятся в Греции и на греческих островах, будут привезены в Германию. Приоритет будет отдан тем, кто болен или нуждается в уходе». В заявлении немецкого правительства было отмечено, что данное решение было принято «во имя того, чтобы выполнить обязательства перед Европейским Союзом в отношении иммигрантов».

Mstyslav Chernov Беженцы

Стена изспецназа противГреции

Как сообщает газета Sözcü, по указанию министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу к границам Греции были направлены 1000 сотрудников полицейского спецназа для того, чтобы помешать греческим властям оттеснять беженцев от своих границ. Полицейские специального назначения начали патрулирование на бронетехнике на суше и на лодках на реке Марица. Полицейские 24 часа в сутки наблюдают за районами, где греческая сторона ведет борьбу с мигрантами, которые пытаются проникнуть в страну. Как пишет издание, греческие власти раздевают мигрантов, избивают и вместо предоставления убежища отправляют беженцев обратно в Турцию, что является грубым нарушением международных конвенций.

Voice of America Турецкие полицейские

США критикуютТурцию

Согласно сообщению интернет-издания Ahval, США включили нарушения прав человека в Турции в свой ежегодный доклад о правах человека в мире. Турции посвящено 72 страницы, говорится об ограничении свобод и прав меньшинств. В первой части доклада, представленного госсекретарем США Майком Помпео, подробно описывается политическая и административная структура Турции, попытка государственного переворота 15 июля 2016 года и то, что произошло после него. В докладе перечислены некоторые из важных нарушений прав человека в Турции: внесудебные казни, подозрительные смерти задержанных, похищения, пытки, незаконные задержания и аресты, ограничения на свободу выражения мнений и прессы, цензура, ограничения на свободу собраний, насилие в отношении женщин и лиц гомосексуальной ориентации, также давление на меньшинства.

КОРОТКО, НО ВАЖНО

В Турции впервые обнаружили коронавирус. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа рассказал журналистам, что результат теста человека с подозрением на болезнь оказался положительным. Зараженный мужчина, гражданин Турции, прибыл из поездки в Европу. Его состояние оценивается как хорошее. Министр попросил граждан Турции по возможности не выезжать за границу.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Греции и попросило Афины прекратить нарушения турецких сухопутных вод и задержания журналистов. По словам МИД Турции, греки задерживают журналистов, которые занимаются освещением ситуации с мигрантами на островах Родос и Лесбос.

На встрече под председательством Эрдогана обсуждались меры по борьбе с эпидемией коронавируса нового типа. Пресс-секретарь президента Ибрагим Калын сказал, что ученики средних школ будут отправлены на каникулы до 16 марта. Начиная с 23 марта, школьников будут учить дистанционно.

У двоих турецких военнослужащих по возвращении из Сирии на границе, вблизи города Килис, таможенники изъяли пистолеты, ружья и большое количество боеприпасов.