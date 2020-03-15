Думаю, известие из Москвы о фактическом продлении президентского срока Владимира Путина до 2036 года не обрадовало премьер-министра Японии Абэ, которого российский президент демонстративно, даже на официальных встречах называет «другом Синдзо». Видимо, по заведенной Ельциным традиции, у которого тоже был японский «друг Рю». Не обрадовало потому, что Абэ свои замыслы продлить пребывание на японском политическом Олимпе мотивировал якобы необходимостью находиться у власти так же, как Путин, до 2024 года, дабы до этого срока уж наверняка «вернуть» Курильские острова, подписав, как он выражается, соглашение об этом «вдвоем собственными руками». Ну, а клевреты японского премьера прилагали и продолжают прилагать максимум усилий, чтобы убедить японцев в обладании способностью добиться островов только Синдзо Абэ. То есть если он покинет свой пост, «прощай, Курилы, навсегда».

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

Один раз такая пропаганда сработала. В отличие от России, где сроки пребывания политика на высшем государственном посту до последнего времени определялись волеизъявлением народа на всеобщих выборах и Конституцией, в Японии фактически они закреплены в уставе Либерально-демократической партии (ЛДП) или другой партии, победившей на парламентских выборах. То есть съезд партии, в данном случае ЛДП, выбирает своего председателя, который при ее большинстве в нижней палате представителей автоматически становится премьер-министром. Прямых же выборов руководителя страны в Японии нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Вот съезд, состоящий из верных премьеру его выдвиженцев, и проголосовал в 2018 году за переписывание устава партии. В результате Абэ стал главой государства в третий раз, а теперь ближайшее окружение подталкивает его на еще одно переписывание устава партии. А что? Почему, например, в России это возможно, а в Японии нет.

Но устав есть устав, а с толкованием и переписыванием Основного закона государства все не так просто. Не случайно Путин хочет «освящения» продления своего правления Конституционным судом РФ. Абстрагируясь от юридических тонкостей, хотелось бы высказаться по существу. Сейчас много говорят о том, что Путин необходим стране в качестве некоей стабилизирующей основы в «период турбулентности». Сам же он, заявив, что «ему нравится его работа», дал понять о желании и намерении ее продолжать. Хотя мне не нравится слово «обнуление», я могу понять нынешнего президента, который, похоже, считает: почему не продолжать руководить Россией, если против этого не возражает народ. Вот и депутат Терешкова говорит, что ее «простые люди просили» предложить «обнулить» прежние президентские сроки и дать возможность Путину руководить страной и народом еще 12 лет.

Kremlin.ru Владимир Путин на татами

Лично у меня отношение к нынешнему президенту и его политике двойственное. Не одобряя многое во внутренней политике, я после его Мюнхенской речи 2007 года во многом соглашаюсь с внешнеполитическим курсом главы государства и пропагандирую его как отвечающий интересам России за рубежом. Но важно не мое личное мнение, а позиция российского народа. Поэтому, раз уж довели дело до голосования и президент хочет спросить народ, доверяют ли ему избиратели страну и их судьбы еще на 12 лет, надо сделать это безупречно честно и прозрачно. А именно выделить «предложение Терешковой» в бюллетене или опросном листе отдельной строкой, а не прятать его в массе в целом приемлемых и даже привлекательных поправок к Конституции РФ. Если этого не сделать, народное волеизъявление будет подобно отражению в «кривом зеркале». Да и явка в этом случае будет неизмеримо выше…