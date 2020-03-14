Комендант корпуса морской пехоты США генерал Дэвид Бергер заявил, что времена американской морской пехоты в ее классическом виде закончились. Фундаментальные перемены геополитической обстановки требуют кардинального пересмотра круга задач корпуса. Приоритет в решаемых задачах USMC теперь переносится с десантных операций для захвата территории на борьбу с кораблями противника.

Проявлять решительность и упорство в целях создания сильного флота. Плакат КНР

Проблема заключается в Китае. Численность ВМС НОАК уже достигла 335 боевых кораблей, тогда как списочный состав военного флота Соединенных Штатов насчитывает только 289 вымпелов. Уровня 335 бортов он планировал достичь только к 2035 году.

При этом американское превосходство в ударных авианосцах внезапно тоже оказалось под сомнением. На бумаге оно подавляющее, 11 американских против 3 китайских. Технически оно еще более подавляющее. Атомные «Нимицы» по размеру авиагруппы в 1,5 раза превосходят китайские «Ляонины», фактически являющиеся перелицованным ТАВКРАами проекта 1143.5 времен СССР.

Simon YANG Китайский авианосец Ляонин

Но при этом оказывается, что из 11 авианосцев «по списку», в строю фактически находятся всего 4. Остальные стоят в разной степени капитального ремонта и могут быть восстановлены для активных операций не ранее чем через 6 — 8 месяцев. И то не факт. По сообщениям американской специализированной прессы, у двух кораблей диагностированы критичные проблемы с ходовой частью, исключающие их выход в море совсем.

Кроме того, военное противостояние с Китаем, случись оно в действительности, будет проходить в Юго-Восточной Азии, то есть в зоне действия китайской береговой авиации, которая по численности многократно превосходит возможности авианосных ударных групп ВМС США.

Плюс к тому, предстоящий театр боевых действий изобилует густой сетью различных островов, что затрудняет действия тяжелых кораблей и способствует успеху малых. А в этих классах Пекин уже добился значительного превосходства над Вашингтоном. И с каждым месяцем увеличивает разрыв. В 2019 году китайский военный флот получил два новых ракетных эсминца проекта 052D и один ЭМ 4-го поколения тип 055. Официально заявленные планы предполагают строительство еще 75 кораблей разных типов. В том числе трех авианосцев и пяти универсальных десантных кораблей.

Russian.news.cn Китайский ракетный эсминец проекта 052C

Тем самым американская морская пехота лишается свободы маневра в выборе направлений для десантирования и сталкивается с неразрешимой проблемой обеспечения последующего снабжения гарнизонов. Раньше эта задача лежала в зоне ответственности американского флота, но сегодня он с достаточной надежностью решить ее не способен. Бороться с кораблями противника морпехам придется самостоятельно.

С этой целью военный бюджет США на 2021 год предусматривает формирование в составе корпуса морской пехоты мобильных батарей наземных противокорабельных комплексов на базе колесной бронированной машины Oshkosh JLTV. Корпорация Raytheon совместно с норвежской компанией Kongsberg разработала систему для запуска противокорабельных ракет NSM (Naval Strike Missile) с дальностью от 3 до 185 километров.

U.S. Navy Запуск ракет Naval Strike Missile

По замыслу командования мобильные подразделения морской пехоты смогут скрытно высаживаться на острова для организации там противокорабельных засад. Такая тактика хорошо зарекомендовала себя у партизанских формирований хуситов в Йемене против саудовского и эмиратского флотов. Теперь ее намерена перенять и морская пехота США.

Как выразился комендант корпуса Дэвид Бергер: морская пехота из постоянного пассажира для флота превращается в полноценного помощника в войне на море с противником, который имеет численное превосходство. Всё это происходит на фоне сокращения численности носителей ударного противокорабельного вооружения ВМС США.

Хотя на самом деле всё это является следствием усиления конкуренции за бюджетные деньги. Чтобы тебя не сократили ради оптимизации издержек, ты должен придумать себе дополнительную нужность. Вот Дэвид Бергер и старается, как может.