В начале февраля Челябинск охватил скандал. Местная жительница Ангелина Попцова, также являющаяся пресс-секретарём регионального отделения «Справедливой России», написала в своём Facebook, что её дочери с ноября 2019 года не выдают тест-полоски и иглы для глюкометра. У восьмилетней девочки ранее был диагностирован сахарный диабет, и по закону она вправе получать всё это бесплатно. Но прошло несколько месяцев, а ей так ничего и не выдали. А на запрос одного из депутатов Госдумы в областной минздрав пришёл ответ, из которого следовало, что уровень глюкозы можно измерять бесплатно в поликлинике.

Эдвард Мунк. Больной ребенок. 1886

«Что, каждые три часа ездить в поликлинику? И ночью тоже? Вы совсем не имеете понятия, что такое диабет? Может, нужны курсы повышения квалификации? Нам, например, врач рекомендует измерять сахар до физкультуры, в середине урока и после него. Каждый раз в поликлинику ездить? Я понимаю, что, видимо, тех, кто обращается с вопросами в Минздрав, держат за идиотов. Но Вам-то, Александр Владимирович Кузнецов, самому не стыдно дискредитировать себя, подписями на таких ответах?» — публично обратилась Ангелина к главе минздрава.

После поднятого в соцсетях и СМИ шума чиновники засуетились. И уже на следующий день Ангелина поделилась хорошими новостями:

«Ура! проблема с полосками решилась — меньше, чем за сутки! Сегодня меня пригласили к замглавного врача поликлиники и выдали рецепт. По нему я получила запас тест-полосок, которого нам хватит на несколько месяцев! Очень хочется верить, что проблема решилась не только для меня, но и для всех, кому тест-полоски не выдают», — написала женщина.

В минздраве задержку объяснили тем, что на обеспечение девочки и других вновь выявленных пациентов столь необходимыми иглами пришлось проводить госзакупку по 44-му федеральному закону. А это требует времени.

Да, в похожей ситуации оказалась не одна Ангелина. О чём тоже сообщила в соцсети. Первый замгубернатора Ирина Гехт по горячим следам поручила минздраву проверить все детские поликлиники Челябинской области. Поводом стало большое количество жалоб.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт

Сталкиваются с проблемами и те люди с сахарным диабетом, которые болеют им уже много лет. Порой им не выдают столь необходимых бесплатных лекарств. Один из них, по имени Андрей, живёт в Копейске — пригороде Челябинска. Сахарным диабетом болеет с начала 1990-х годов и за это время «заработал» тяжёлое течение болезни и полностью ослеп. За тридцать лет своей «не сладкой» жизни Андрей знавал всякое. Но, по его признанию, так плохо, как нынче, не было никогда.

«Было время, когда лекарств не было вообще. И родители из области ехали в Челябинск за инсулином. Но в Челябинске всегда было всё необходимое, — вспоминает он. — Сейчас, если и не хуже, чем в девяностые, то однозначно бесчеловечнее».

Речь идёт не только об инсулине — главном лекарственном препарате, сохраняющем жизнь диабетику. Речь идёт об уже упомянутых выше специальных иглах для инъекций, а также о тест-полосках для измерения уровня сахара в крови. Без всего этого качество жизни больного падает до абсолютного нуля.

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Mr Hybe Инсулин

По воспоминаниям Андрея, ещё буквально пятнадцать лет назад, не выходя из кабинета, эндокринолог сам назначал, выписывал рецепты и выдавал по ним всё необходимое. Для этого у него был холодильник для инсулина и тумбочка для тест-полосок. И по крайней мере в городах области диабетик без проблем всё получал сполна. Однако, «холодильники» и «тумбочки» посчитали криминогенными, и запустили реформу. Пришли «три круга лекарственного ада» — скандальный «Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ». Льготы монетизировали, а «невидимая рука рынка» пригласила в отношения между государством и больным его гражданином лишнюю прокладку — крупные фармакологические корпорации. Теперь больной-льготник, чтоб продлить себе жизнь лекарствами ещё на месяц, должен пройти целый квест. А точнее, посетить пять мест: лабораторию для сдачи анализа, участкового для разрешения посетить эндокринолога, эндокринолога для назначений необходимых препаратов; кабинет с компьютером, чтоб тот подтвердил наличие медикаментов и права больного на их получение; и, наконец, саму аптеку для выдачи лекарств. И на всех этих этапах долгого пути больной встречает противодействие.

«Это какой-то хаос административной бесконтрольности, чёрной непрозрачности и лекарственного беспредела. Здесь никто ни за что не отвечает и ответов никому никаких не даёт. Теперь разговор с диабетиком короткий: лекарств нет! — говорит Андрей, загибая пальцы, перечисляя. — Сначала надо сдать анализы. Потом посетить участкового врача. Потом записаться на приём и через дней десять очереди прийти к эндокринологу. Но даже если ты потрясёшь язвами и выпросишь-таки у врача минимум необходимого, то обязательно тормознёшься на компьютере. Тебе откровенно заявят, что в компьютере для вас лекарств нет. А ведь впереди ещё аптека. Там тоже лекарства далеко не враз получишь. Приходится и в очередях постоять…«

В доказательство Андрей приводит собственную карточку, где в назначениях врача-эндокринолога стоит 120 тест-полосок в месяц, а выдаётся по факту 50. И нет ни слова о каких-либо иглах.

«Я знаю, что на каждого льготника из бюджета выделяют большие деньги. Но по факту, игл нет уже давно. Я покупаю их за свои деньги вот уже лет десять», — Андрей горько усмехается и машет рукой.

Иглы для инсулиновых шприц-ручек, это в прямом смысле «больная» тема для каждого диабетика. Это особые иглы, которые подходят только для этих приборов введения инсулина. По всем правилам международного здравоохранения и нормам Госстандарта, они считаются одноразовыми. И подлежат утилизации сразу после однократного использования. Но на деле же никто из диабетиков так не поступает. Больные ставят одной иглой инъекции до тех пор, пока игла не затупится. И это не только болезненно, но ещё и грозит заражением. Спирт же уже давно был исключён из списка положенных медсредств для этой категории больных.

Шприц-ручка для инсулина

«Я уже молчу про себя. Слепому надеть колпачок обратно на иглу, это всё равно, что вдеть нитку в игольное ушко. Десять раз палец исколешь, или об пластик иглу затупишь, пока закроешь колпачок», — рассказывает Андрей.

Ранее проживая в Магнитогорске, нашему герою всё же удалось найти «общий язык» с тамошней поликлиникой и получать практически всё необходимое. В Копейске с этим дело сразу не заладилось. В телефонном разговоре с клиническим фармакологом больницы Андрей получил твёрдый отказ в полноценном обеспечении медикаментами. Одновременно с отказом молодой собеседник почему-то отказался признать нехватку лекарств. Но быстро нашёл выход. Фармаколог предложил слепому человеку четыре раза на дню самому приезжать в поликлинику и сдавать там анализы. А когда он не сможет, то лаборатория к нему будет выезжать на дом. При этом фармаколога не смутило то, что стоимость одной тест-полоски на несколько порядков ниже, чем стоимость одного выезда бригады мобильной лаборатории. Не помогло и официальное обращение к главному врачу больницы. В ответ на заявление больного было прислано письмо, которое Андрей назвал «жалкой отпиской». В письме, Андрея, уже побывавшего на тот момент у обоих эндокринологов поликлиники, обвиняли в «непосещении» оных.

«И если бы я это всё выдумывал! — говорит возмущённый диабетик. — Но все мои дела с поликлиникой проходят не только через амбулаторные карты, но и через моего социального работника. Это не просто третье незаинтересованное лицо, но и лицо «государственное». Социальный работник высиживает под чиновничьими дверьми, выстаивает в огромных больничных очередях, мотается по городу за лекарствами и по служебному долгу в курсе всех дел своих подопечных.

А вот обращения к врачебному долгу, по его словам, оказались бесполезны. В поликлинике Андрею предложили пожаловаться кому угодно: хоть министру, хоть президенту… хоть в ООН.

«Невозможно призвать к ответу. Самого виновным сделают. В Магнитогорске чиновница от медицины обвинила меня в том, что требуя свои 120 тест-полосок, я тем самым отнимаю их у больных детишек. А в Копейске меня обвинили в том, что у меня дома «залежи лекарств». И так уже длится десять лет», — сообщил пациент.

Endocrinologyadvisor.com Тест полоски

Как в других городах не знаю, но в Копейске в «залежах» лекарств обвиняют, похоже, многих. Ирина наполовину парализованный человек, также принимающий жизненно необходимые препараты по льготной схеме. По версии поликлиники, у неё также должны были скопиться «залежи» препаратов. По словам Андрея, эти обвинения звучат либо когда человек начинает требовать прописанных им лекарств, либо ближе к концу года. И получая такие обвинения, многие «пристыженные» больные отступают от своих требований.

При такой «душевной щедрости» некоторых врачей трудно поверить в то, что у больных может скопиться хоть что-то на «чёрный день». Не говоря уже о целых залежах. Ведь даже по самым официальным данным, озвученным накануне первым вице-губернатором Челябинской области Ириной Гехт, в 2019 году региональный минздрав только на 80% обеспечил потребность в иглах и тест-полосках. То есть их ещё и не хватает.

Но Андрей ставит под сомнение и заверения минздрава о 100%-ном снабжении диабетиков инсулинами.

«Инсулины есть. Но не те, что прописал тебе врач. В течение года эндокринолог может сменить тебе несколько видов и наименований инсулина, не затрудняясь в подборе дозы под присмотром врача. Больному просто по факту выдают совершенно незнакомое ему лекарство, с минимальными пожеланиями. Тогда как подбор дозы требует диспансеризации пациента. И получается так, что тебя и в больницу не направляют, но и тест-полоски не выдают. Подбирай дозу сам… наугад», — разъясняет сложившееся положение Андрей.

Но и при амбулаторном лечении лекарства не гарантированы. В стационарах их просто нет, утверждает пациент.

Также он приводит один из последних случаев. В начале декабря ему не посчастливилось лечь в больницу. По его словам, пришедшая на обход эндокринолог сразу сказала, что игл и тест-полосок нет. Не оказалось в больнице и подходящих инсулинов. Имевшиеся в наличии так называемые ринсулины больному не подходили, и кроме того, требовали долгого подбора дозы. Всё недостающее из препаратов Андрею было предложено принести из дома. Но и поход супруги в поликлинику результатов не принёс. Компьютер показал, что больной находится в стационаре… а там его обязаны обеспечить всем необходимым.

На этом, все три круга «фармацевтического ада» замкнулись.

«Эндокринолог при мне позвонила по поводу лекарств куда-то, и ей ответили, некий человек «всё списал…». Что мне оставалось делать… пошёл и купил всё за свои деньги», — разводит руками Андрей.

По его словам, этот некий человек, который «всё списал» — оказался фармакологом, работающим в больнице. «Что это, наглядное подтверждение слов экс-министра здравоохранения России Вероники Скворцовой в том, что «причиной отказа в выдаче лекарственных средств почти всегда является неэффективное управление товарными запасами?» — вопрошает пациент.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

В конце концов Андрею всё же удалось добиться для себя лекарств. Несмотря на все обвинения в «инсулиновых залежах» и «исчерпании выделенного лимита», фармаколог пошёл на уступки. Медпрепараты нашлись в неких списках «отказников» сразу после того, как пациент пригрозил письмом в минздрав.

То есть что, опять возврат к пресловутым «тумбочкам»?

»Здесь всё «темна вода». Я, как любой обычный больной, не в состоянии разобраться в этих «лекарственных конюшнях». Откуда что берётся и куда уходит? Дали лекарство — я радуюсь. Нет — иду ругаться, — невесело усмехается Андрей. — Но в будущем ничего хорошего для себя я не вижу. Российский диабетик ведёт войну не только с болезнью, но в первую очередь с минздравом в лице поликлиники, к которой его «пристегнули». И как приходилось мне идти туда, как на фронт, так в лучшем случае всё и останется. Ну, а в худшем, поликлиника объявит мне месть за эти откровения».

На этом фоне радует поручение Ирины Гехт чиновникам. Возможно, минздрав, узнав о проблемах диабетиков из «первых рук», сдвинет дело с мёртвой точки, и обязательно в лучшую сторону. Надежда, как известно, умирает последней… Пока в областном минздраве отмечают, что проверка ещё не закончена. А значит, рано делать и выводы.