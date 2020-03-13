Коронавирусная эпопея вступила в новую стадию. Эпидемия в Китае, как известно, идет на спад. Выявление новых случаев заболевания происходит уже даже не в Хубэе, а только в провинциальном центре — Ухане, где и был первоначальный очаг. В ряде городов и уездов провинции эпидемиологическая обстановка практически пришла в норму, а количество заболевших не увеличивается уже несколько дней; общее их число сокращается ввиду выздоровления прежних больных. В окружающих регионах позитивные тенденции обнаруживают себя еще ярче: поскольку новых случаев не выявляется уже неделями, а в некоторых провинциях обнадеживающая статистика сохраняется более месяца, можно с относительной уверенностью говорить, что эпидемия остановлена.

Иван Шилов ИА REGNUM

Значительно хуже обстоит дело в окружающем мире; массовая отмена международных спортивных соревнований самого высокого уровня тому пример. На этой неделе с подачи американского президента Дональда Трампа начались разговоры о переносе на год вперед даже летней Олимпиады в Токио. И хотя японские государственные и спортивные власти такой вариант отметают, но делают это как-то неуверенно, с оглядкой на МОК, который пока отмалчивается, и на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), от которой «получают рекомендации». «Флагманами» распространения болезни выступают Италия, Иран и Южная Корея. Немногим лучше дело обстоит в Европе, особенно во Франции и Германии, а также в США, которые по темпам распространения инфекции быстро догоняют трех «лидеров».

На этом фоне и произошли показательные события, которые явно увязаны единой логикой и демонстрируют подлинное состояние отношений Китая и США, невзирая на приостановку между ними тарифного противостояния. Тема эпидемии, которую буквально на днях ВОЗ уже объявила пандемией, открыла в этих отношениях новый фронт, подвинув их еще ближе к состоянию полномасштабной холодной войны, как охарактеризовал складывающуюся обстановку известный российский синолог (китаист) Юрий Тавровский. Около недели назад, после всех высоких оценок, которые Китай получил от руководства ВОЗ, в ситуацию вмешался госсекретарь США Майк Помпео. И обвинил китайские власти в преднамеренном утаивании информации о распространении эпидемии, из-за чего в США не успели подготовиться и оказались, по словам шефа дипломатического ведомства, «среди отстающих». «Работа с китайским правительством была полна разочарований», — ударился он в патетику, сложив в этом усилия с организаторами информационных провокаций в Интернете, которые уже давно раз за разом запускают «утку» о якобы выходе вируса из лаборатории Института вирусологии при Уханьском университете.

Жаир Болсонару и Дональд Трамп

Панику американских властей, которая достигла апогея днем 13 марта, когда Трамп был вынужден собрать в Белом доме экстренное совещание в связи с информацией о заражении вирусной пневмонией бразильского президента Жаира Болсонару, с которым он сам встречался всего две недели назад, можно понять. Однако представляется, что паникуя, американцы не забывают и про интересы, используя любую ситуацию, даже откровенно проблемную, с тем, чтобы выжать из нее максимум. Опыта и «мастерства» в подобных диверсиях, выведенных в случае с заявлением Помпео на высший дипломатический уровень, США не занимать. Когда мы произносим словосочетание «мировые СМИ», адресуя этот пассаж какой-нибудь сомнительной кампании, правильнее говорить об американских СМИ, под дудку которых привычно пляшет остальное агрессивно-послушное большинство. Но здесь «коса» вдруг «нашла на камень». И пассаж госсекретаря получил из Пекина «ответку» по полной программе. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь неофициально, не с трибуны ведомственного брифинга, а в социальных сетях, обвинил американских военных в том, что вирус в Ухань завезли именно они. «Ухватив за язык» главу американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, который в выступлении в Конгрессе признал, что некоторые жертвы сезонного гриппа в США на самом деле погибли именно от коронавирусной инфекции, он задал медицинскому чиновнику ряд нелицеприятных вопросов. «Когда в США появился «нулевой пациент»? — спрашивает Чжао Лицзянь. — Сколько людей инфицировано? Возможно, что американские военные привезли эпидемию в Ухань?». «Будьте прозрачны! — обратился он к Редфилду. — Обнародуйте данные».

Разумеется, пост дипломата вызвал мощнейший резонанс. И поскольку сам Чжао Лицзянь последний раз проводил брифинг 6 марта (в КНР есть такая практика: официальные представители МИД периодически по кругу сменяют друг друга), то иностранные журналисты в Пекине поспешили поинтересоваться у другого официального представителя Гэн Шуана, разделяет ли МИД такое мнение. Или, иначе, подтверждает ли Китай обвинения в адрес США по занесению в Поднебесную нынешней заразы? «В международном сообществе, в том числе в США, — ответил Гэн Шуан, — существуют различные точки зрения относительно источника коронавируса. Китай уверен, что данный вопрос требует профессионального научного изучения и оценки». И в дополнение, напомнив о «безответственных заявлениях», которые делаются на тему происхождения вируса в США чиновниками высокого ранга и членами Конгресса с целью дискредитации Китая, предложил уточнить у американской стороны, являются ли подобные заявления «официальной позицией США».

Russian.news.cn Методы традиционной китайской медицины были использованы в лечении свыше 60 тыс пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусом

Удар не в бровь, а в глаз! Почему, когда Вашингтон на официальном уровне главы дипломатического ведомства распространяет (дез)информацию, основанную на сомнительных и непроверенных версиях, то это журналистским сообществом считается в порядке вещей и никого не удивляет? И почему стоит только высказать неофициальную версию, нуждающуюся в проверке и подкреплении фактами, китайскому дипломатическому чиновнику, как все сразу же встают на уши? Это что такое? Пресловутые двойные стандарты? На каком основании они применяются в ситуации, когда, по оценке даже генерального директора ВОЗ, международного ведомства, по сути, подконтрольного американцам (если уж называть вещи своими именами), мир должен быть благодарен Китаю за остановку эпидемии? И ведь правда: можете, читатель, например, представить себе, что с заявлением, подобным сделанному Помпео, выступил, например, глава МИД КНР Ван И, обвинив США в распространении вируса? Нет, разумеется, такое невозможно. Так почему Помпео это себе позволяет? Потому что США — гегемон? Но те времена уже прошли, и развязка торгово-экономического конфликта, когда начавший его в предвыборных целях Трамп был вынужден отступить или по крайней мере взять паузу — весьма наглядно показывает, «кто is who» в мировых делах.

Разумеется, в Пекине никогда не признаются, что усилиями двух официальных представителей МИД провели спецоперацию, на наш взгляд, очень удачную и, главное, своевременную, по принуждению Вашингтона к элементарному приличию, порядочности и чистоплотности в международных отношениях. Но очень похоже, что это на самом деле именно так, ибо вариант, что один официальный представитель не опровергает, но и не подтверждает слова другого, никак не вяжется с тем высочайшим уровнем государственной организации и исполнительской дисциплины, которые Китай продемонстрировал в борьбе с эпидемией. Скажем прямо: скорее всего, смысл в том, чтобы США усвоили этот урок.

Rusathletics.info VII Всемирные летние военные игры в г. Ухань

Причем градус этого «обучения» приличию в считанные часы был смикширован уточняющей публикацией гонконгской газеты South China Morning Post. Приняв эстафету этой тонкой игры, она высказала «предположение», что вирус занесли участники американской команды, прибывшей в Ухань в конце октября прошлого года на VII Всемирные летние военные игры. По срокам всё подходит: первый пациент с коронавирусом в мегаполисе был выявлен в середине ноября. Никаких обвинений в «биологической войне», преднамеренном заражении, запрещенных разработках и т.д. от китайской стороны в адрес Вашингтона не последовало не только официально, но даже и «в версиях». Тем не менее мы-то хорошо знаем, что самые различные эксперты из разных стран, появлявшиеся в том числе и на российском телевидении, а уж в Интернете их было пруд пруди, тему эту, весьма для США неудобную, поднимали. Вашингтон очень любит обвинять в различных нарушениях других, отыскивая в их глазу соринку с помощью, скажем, «Белых касок», но не замечает бревна в собственном. А теперь всё по-другому. Оно, конечно, с одной стороны, «не пойман — не вор». Но с другой, «нет дыма без огня» или, как в том анекдоте, «ложку-то нашли, а осадок-то остался…». Так пусть Трамп почувствует себя на месте Асада. Ему это точно не повредит.

Утратили ли в Вашингтоне способность извлекать уроки из полученных пощечин — уже другой вопрос. В конце концов, «спасение утопающих — их собственное дело». Нам же важно, что такие уроки Америка стала получать; глядишь, и подумают там в следующий раз: а надо ли замахиваться, чтобы, получив ответный замах, не ударить, ибо страшно, а спрятать размахнувшуюся руку за спину, а голову в песок? Дурачков-то вокруг, жадно ловящих каждое слово из Вашингтона, в последнее время явно поубавилось. Глядишь — и научатся вести себя не по-ковбойски, а как это принято у цивилизованных людей. Чай, не в прериях Среднего Запада, однако…