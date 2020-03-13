Поправку к статье 67 Конституции России, предусматривающую неотторжимость территории Российской Федерации, Межрегиональное движение «За территориальную целостность России «Русские Курилы» опубликовало еще 19 января 2020 года в ленте ИА REGNUM и немедленно направило президенту России.

1 мая. Демонстрация трудящихся. Южно-Сахалинск, о. Сахалин

Поправка президентом была сформулирована как новый пункт в эту статью Конституции:

«2−1. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Государственная дума, как известно, 10 и 11 марта приняла эту поправку во втором и третьем чтениях, а 12 марта ее в рамках законопроекта рассматривали парламенты субъектов Российской Федерации.

В приграничной Сахалинской области, чья территория — предмет реваншистских претензий сопредельной Японии — в областную думу на обсуждение поправок к Конституции прибыл губернатор Сахалинской области В. И. Лимаренко.

Его слова, формально обращенные к депутатам, — это, по сути, недвусмысленное политическое заявление, обращенное ко всему населению России, президенту и нашим японским соседям.

«Особое внимание мне бы хотелось уделить вопросу, связанному с тем, что мы ставим вопрос о несокрушимости наших границ, неотделимости никакой, в части территории для нас это актуально, потому что именно здесь обсуждались вопросы, когда наши соседи поднимают вопросы о том, что у них есть территориальные претензии. Я считаю, что у нашего руководства должен быть ответ однозначный, всегда с отсылкой на Конституцию, о том, что это невозможно.

Потому что это высший закон, тем более в этой Конституции определено верховенство нашего закона над международным законодательством».

Прекрасная то ли оговорка, то ли сознательная трансформация неотторжимости в несокрушимость!

Судя по тому, что губернатор сразу после озвучивания 13 февраля членом Рабочей группы по внесению поправок в Конституцию артистом Машковым концепции неотторжимости территории выступил с одобрением этой позиции, для него главное содержание предложений, а не авторство.

Только аплодисменты такой позиции!

Dumasakhalin.ru Валерий Лимаренко и Андрей Хапочкин на заседании Сахалинской областной Думы по проекту закона Российской Федерации о поправке к Конституции России

Иная, сугубо конъюнктурная позиция у главы Сахалинской областной думы А. А. Хапочкина.

Словесно, а затем и при голосовании поправку он поддержал. Вот его слова:

«Запрет на отчуждение территории — это наши общие усилия, Светлана Васильевна (обращаясь к депутату С. Ивановой). У вас была поправка и предложение с Сергеем Алексеевичем на четырех листах, и ГПУ почти месяц работало над ними, там есть противоречия, но за вашу позицию вам спасибо.

А. А. Хапочкин И мы внесли, и нашу позицию Сахалинской областной думы знают. Поэтому это наши общие усилия — дальневосточников, ленинградцев, пограничных районов. Поэтому давайте не делиться — тот герой, тот не герой. И не раз было заявлено: Курилы — наши, границы неприкосновенны. Поэтому это наша победа, и не надо набивать себе политические рейтинги».

Очень характерное, саморазоблачающее выступление г-на Хапочкина, представляющее смесь фактов и неправды, напоминающее заявление той знаменитой Мухи, которая, сидя на голове тяглового Быка гордо заявила: «И мы пахали!»

20 января 2020 года я обратился в Сахалинскую областную думу с предложением поддержать позицию президента Российской Федерации, оглашенную им в Послании Федеральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, о том, что «Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство, а суверенитет нашего народа должен быть безусловным».

Одновременно в целях создания ныне отсутствующего конституционного механизма реализации статей 4, 5 Конституции (о порядке обеспечения целостности и неприкосновенности территории страны) предлагалось от имени Сахалинской областной думы передать в Рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации следующие предложения о необходимости внесения в Конституцию Российской Федерации нижеследующих поправок и дополнений:

1. Закрепление принципа неотторжимости территории Российской Федерации.

2. Привлечение (необходимое в подлинно федеративном государстве) субъектов Российской Федерации и их населения к защите территориальной целостности страны.

Для этого целесообразно дополнить пункт в) части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации о совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов словами «прохождение государственной границы на территории субъектов Российской Федерации».

Аналогичная практика совместного ведения режимом пограничных зон (пункт б) части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации доказала свою оптимальность.

3. Исключить слово «между» в части 3 статьи 67 Конституции Российской Федерации («Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия»).

Это необходимо потому, что границы ряда субъектов Российской Федерации либо полностью (Калининградская область) либо частично (Ленинградская, Псковская, Ростовская, Амурская, Сахалинская области, Камчатский, Приморский Краснодарский, Хабаровский края и т.д.) совпадают с государственной границей России.

Буквальное прочтение и применение ныне действующей редакции части 3 статьи 67 Конституции Российской Федерации позволяет без учета мнения пограничных субъектов изменять ту часть их границ, которая совпадает с государственной границей Российской Федерации. Очевидно, что это противоречит принципу федерализма.

Предлагаемый вариант редакции части 3 статьи 67 Конституции Российской Федерации («Границы субъектов Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия») делает невозможной уступку части территории Российской Федерации без учета мнения ее пограничных субъектов.

4. Статью 67 Конституции РФ следует дополнить частью 4 в следующей редакции»: «Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Российской Федерации, не подлежат изданию, введению в действие и применению».

Это важно для ратифицированных еще в СССР правовых актов, которые не подпадают под контроль Конституционного суда Российской Федерации, имеющего сейчас право проверять только не вступившие в силу международные соглашения.

5. Дополнить Конституцию РФ нормой о том, что «международные договоры Российской Федерации подлежат ратификации в срок, установленный законом. Нератифицированные международные договоры не подлежат применению».

Необходимость введения такой нормы проистекает, в частности, для «Соглашения о разграничении морских пространств между США и СССР в Беринговом море» («Соглашение Бейкер — Шеварднадзе»), приведшего к безосновательной потере значительной российской акватории в Беринговом море, до сих пор не ратифицированного нашей стороной, но фактически исполняющегося как США, так и Россией.

Dumasakhalin.ru Заседание Сахалинской областной Думы по проекту закона Российской Федерации о поправке к Конституции России

Казалось бы, руководству Сахалинской областной думы было необходимо с учётом потребностей страны и области, опыта предшественников воспользоваться ситуацией и срочно направить предложения либо президенту страны, либо непосредственно в Рабочую группу по поправкам к Конституции!

Увы, предложение положили «под сукно».

Делается это в Сахалинской областной думе путем направления полутора страничек текста на месяц (!) во вспомогательное подразделение — государственно-правовое управление (ГПУ), подчиненное председателю думы.

Спрашивается, что это за депутаты, а тем более руководители думы, которые сами, без правового управления не могут оценить — нужно ли в Конституцию страны записывать принцип неотторжимости территории?!

Что это: саботаж инициативы президента или профессиональная непригодность?

6 февраля 2020 года депутат Сахалинской областной думы С. В. Иванова попыталась достаточно очевидный вопрос о направлении поправок к Конституции внести в повестку дня заседания думы.

При этом пояснила, что 11 февраля заканчивается срок представления поправок в Государственную думу, что уже свои предложения направили Хабаровский и Приморский края, сообщила, что аналогичные предлагаемым предложения даже одобрило 4 февраля Охинское собрание депутатов Сахалинской области. Муниципалитет опередил регион!

Ничего не помогло.

Председатель думы А. А. Хапочкин сослался на то, что проект находится в ГПУ, а начальник ГПУ сообщил, что они к нему и не приступали.

В результате всё единороссовское большинство областной думы либо воздержалось, либо проголосовало против включения вопроса в повестку дня.

18 февраля с.г. председатель областной думы г-н Хапочкин письмом №394/7−69 сообщил, что «… государственно-правовое управление Сахалинской областной думы полагает, что изложенные поправки к Конституции Российской Федерации не соответствуют концепции конституционной реформы и противоречат действующим нормам Конституции Российской Федерации».

Dumasakhalin.ru Заседание Сахалинской областной Думы по проекту закона Российской Федерации о поправке к Конституции России

Сахалинская областная дума на этапе формирования поправок к Конституции никакой инициативы не проявила, более того, этим инициативам препятствовала, несмотря на то, что ранее аналогичные предложения неоднократно оформлялись в виде законодательных инициатив Сахалинской областной думы (от 3 декабря 1998 года — постановление №15/9/420−2, 18 июня 1999 года — постановление №16/12/225−2, 29 июня 2001 года — постановление №2/11/298−3, 22 мая 2003 года — постановление №6/8/158−3 и др.).

Они были одобрены парламентскими слушаниями в Сахалинской областной думе 12−13 сентября 2001 года (п.3.1 Рекомендаций, Постановление Сахалинской областной думы от 14 сентября 2001 года №3/1/321−3), Парламентскими слушаниями «Южные Курилы: проблемы экономики, политики и безопасности», прошедшими в Государственной думе Федерального Собрания РФ 18 марта 2002 года.

Отсюда видно, что, разрушая преемственность в действиях с прежними составами областной думы и чаяниями населения области, нынешнее руководство Сахалинской думы только препятствовало совершенствованию Конституции, и слова г-на Хапочкина «И мы внесли, и нашу позицию Сахалинской областной думы знают» — это явное приукрашивание ситуации.

В сухом остатке можно констатировать, что для г-на Хапочкина оказалось главным не содержание поправок к Конституции, а приоритет того, кем они внесены.

Можно характеризовать такое поведение как проявление несамостоятельности политического и правового мышления в сочетании с приспособленчеством чиновника средней руки.

Получается, что главное — это не интересы страны, не авторитет и традиции Сахалинской областной думы, главное — не допустить того, чтобы чужие политические рейтинги повышались!

Dumasakhalin.ru Андрей Хапочкин

Крайне опасно оставлять руководство региональным парламентом в руках человека, который препятствовал принятию поправок о неотторжимости территории страны и которого только президент России заставил принять обратное решение.

Не дай Бог, скажет начальник таким хапочкиным, что бурундук — птичка, ответят: «Точно, птичка!», скажет, что отдаем Малую Курильскую гряду в результате «делимитации, демаркации, редемаркации» — одобрят.

Причём успеют каблуками щёлкнуть при переобувании в воздухе!

Получается, что маловато наших поправок для целостности России…

Приходим к выводу, что главное — не столько то, что написано в Законе (даже в Основном), а главное в том, кто, по чьей команде и, исходя из каких принципов, будет этот Закон исполнять.

Территориальная целостность России слишком серьёзное дело, чтобы о ней не заботиться.