Изменения курсов валют уже начали вносить коррективы в планы бизнеса. На этой неделе крупные торговые сети фиксировали всплеск продаж смартфонов и бытовой техники. Подобный эффект логичен, поскольку люди стараются сохранять деньги в технике и крупных покупках. Но крупный ИТ-бизнес пока не отреагировал на экономические изменения. Бюджет под закупки планировался до Нового года, и изменения в нем не произойдут молниеносно.

Иван Шилов ИА REGNUM Материнская плата

Аналогичная ситуация на рынке облачных услуг, где данные хранятся в облачных хранилищах, на внешних серверах в центрах обработки данных. Закупка нового оборудования здесь происходит строго по графику в соответствии с показателями износа техники — от этого в результате зависят тарифы за обслуживание в облаке. Однако, если вспомнить кризис 2014 года, когда валюта выросла в цене в 2 раза, стоимость услуг повысилась незначительно. Поэтому в данный момент предпосылок для пересмотра облачных тарифов мы не видим.

Более того, после кризиса 2014 года стоимость облачных услуг даже снизилась в пересчете на рубли по двум причинам. Первая — это опасение облачных провайдеров конкуренции — из-за роста цен клиенты могли уйти к конкурентам. Вторая причина сохранения низких тарифов — общее развитие технологий и сокращение стоимости ядра оперативной памяти. Проще говоря, в новых моделях оборудования себестоимость технологии сократилась.

Сейчас ситуация на облачном рынке ничем не отличается от картины прошлых лет. С каждым новым поколением серверов и процессоров эффективность их использования увеличивается. Количество провайдеров стало больше примерно в 3 раза. Следовательно, конкуренция и борьба за клиента будет только расти. Да, в перспективе 2−3 лет компаниям придется закупать оборудование по более высокому курсу, но заказчики этого не почувствуют. Для кого кризис и рост стоимости валют может иметь негативные последствия — это поставщики облачных услуг на зарубежном программном обеспечении VMware. В структуре их затрат процент лицензионных отчислений глобальному вендору достаточно велик, при этом нет возможности эти отчисления каким-либо образом оптимизировать.