Только на Украине бандиты могут избивать мэров и прокуроров в их кабинетах, а нацисты бить советников секретарей Совета национальной безопасности и обороны и по совместительству бывших коллег действующего президента страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские националисты

Сергей Сивохо, ни много ни мало советник секретаря Совбеза Украины, был подвергнут нападению неонацистов на презентации в Киеве своей платформы по примирению в Донбассе. Его сначала долго оскорбляли, а потом вытолкали из помещения так, что он упал и едва не был затоптан.

Вот как комментируют произошедшее на «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент): «В Киеве активисты националистической организации «Национальный корпус» в четверг сорвали презентацию «Национальной платформы примирения и единства». Так и хочется сказать: «Господа, активисты металлолом с макулатурой собирают, а нападают на людей бандиты и нацисты!» Но «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент) поддерживает украинский нацизм, потому они для них просто «активисты».

Надо сказать, что в Европе такие «активисты» сидят по тюрьмам крепко и надёжно. В США такой «активизм» тоже лучший путь в тюрьму. Но на Украине любой нацист — ценный кадр в войне против России. Именно благодаря США на Украине бушует гражданская война, эпизод которой весь мир увидел в Киеве.

Kresy.p Национализм на Украине

Разговаривать с президентом страны, чьих соратников и чиновников бьют и унижают какие-то отморозки, можно только в виде гуманитарной помощи. Зеленский так опасался оказаться на месте Сивохо, что в известной сцене разговора с таким «активистом» в Донбассе совершенно потерял лицо.

Его беспомощность так контрастировала со спокойной уверенностью нациста, что за Зеленского ставилось действительно страшно. Крики «я не лох, а президент» стали «отлитой в граните», как говорил Дмитрий Медведев, эпитафией.

В стране с такими президентами какие могут быть советники? В стране с такими советниками глав Совета национальной безопасности какая может быть национальная безопасность? Кто же реально правит Украинкой, Зеленский или неонацисты?

Вопрос сакраментальный. Ни Зеленский, ни неонацисты Украиной не правят. Украиной правят сидящие в оппозиции демократы США и их друг Сорос. И Зеленский, и неонацисты лишь марионетки в их кукольном театре.

Кто смеётся над лошадью, смеётся над всадником. Кто бьёт Сивохо, отпускает пощёчину Зеленскому. Крики «Сепар!» и «Клоун!» через Сивохо адресованы Зеленскому. Кошку бьют — невестке знак подают. Зеленский на Украине замер в самом опасном для себя положении.

Разгром неонацистов на Украине — единственный путь к национальному миру. Но без увольнения Авакова тронуть нацистов невозможно, а трогать Авакова Зеленскому запретили США. Реальным президентом Украины является Сорос, и даже Майк Помпео тут у него в статусе ведущего менеджера. Ибо Помпео в украинских заявлениях ориентируется больше на Сороса, чем на Трампа. Таковы реалии американской демократии.

President.gov.ua Майк Помпео и Владимир Зеленский

Когда Зеленский стал президентом, он сказал что-то вроде: «Посмотрите, это возможно!» «Спасибо, не надо, оставьте себе», — этот ответ новому президенту соросовской Украины давали многие в России, понимая, что корни украинской катастрофы лежат на Потомаке, в Вашингтоне.

Пока на Украине боятся назвать вещи своими именами, там не будет ни мира, ни достатка, ни территориальной целостности. Страна, чья судьба зависит от контракта с Россией на транзит газа, не жилец, как бы долго ни длилась её агония.

Но ещё больше не жилец страна, чьими президентами руководят коммерсанты американских фондов. Сивохо стал символом Украины, когда падал и не мог защищаться от неонацистов. После этого инцидента разговаривать с Зеленским Владимиру Путину совершенно не о чем.