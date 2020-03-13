Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на первом заседании милли меджлиса (парламента) шестого созыва с интересным докладом. Цитируем: «В нашей стране нет ни одного фактора, который может представлять угрозу общественно-политической стабильности. Поэтому антиазербайджанские силы пытаются создать эти факторы за пределами нашей страны. Они уже не полагаются на группировку, именующую себя здесь оппозицией и якобы продолжающую деятельность, находясь в абсолютно постыдном положении, да и доверия к ним не осталось. Поэтому идет работа над созданием новой пятой колонны, потому что нынешняя пятая колонна не оправдывает доверия своих хозяев. В этой связи я хочу строго предупредить все политические силы — это путь предательства, тот, кто пойдет по этому пути, совершит предательство перед народом и государством. Попытки оказать на Азербайджан какое-то давление или же угрожать ему санкциями — всё это совершенно бессмысленно. Это преступление против государства, а не против власти, и пусть никто не забывает это».

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Как известно, термин «пятая колонна» впервые был использован во время гражданской войны в Испании осенью 1936 года, когда командир армии франкистов Эмилио Мола сообщил о том, что помимо четырех колонн армии, готовящихся штурмовать Мадрид, есть и пятая, в центре города, готовая выполнить его указания. Сегодня в политологии понятие «пятая колонна» используется для обозначения врага внутри государства. Согласно логике Алиева, силы, которые относят себя к разряду оппозиционных, — это «пятая колона», действующая в интересах других государств. И кто же? Наверняка к ним можно отнести те силы, которые объединены в «Национальном совете демократических сил» (НСДС), или традиционные оппозиционные партии — «Народный фронт» и «Мусават», которые бойкотировали президентские выборы в Азербайджане в апреле 2018 года. Их присутствие не просматривается в новом парламенте, где у партии «Ени Азербайджан» вновь абсолютное большинство, 70 мандатов, столько же примерно, сколько было и раньше. Не случайно и то, что оппозиционеры заявляют о массовых нарушениях и фальсификациях в ходе кампании.

Yap.org.az Сторонники партии «Новый Азербайджан». Баку

Но если отталкиваться от политического настроения Алиева, который записал «старую» оппозицию в «пятую колону», нельзя исключать ее уход в подполье, хотя по большому счету она не представляла и не представляет опасности для бакинского режима. Правда, есть отдельные лица, которые оказались на Западе и оттуда выступают с резкой критикой власти. Однако приписывать им организацию достаточной мощной антиазербайджанской информационной компании в западных СМИ не стоит. Такую «оппозицию», конечно, пытаются использовать в своих интересах определенные силы, хотя, на наш взгляд, культивирование негативного отношения к Баку имеет иную природу и более глубокую мотивацию, а не только академическое желание видеть Азербайджан демократией западного образца.

Кстати, занимавший пост помощника президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам профессор Али Гасанов после состоявшегося 19 января 2019 года в Баку санкционированного митинга, устроенного оппозиционным движением «Национальный совет демократических сил» при поддержке партии «Мусават», писал на своей странице в социальных сетях, что «знание взглядов и мнений различных слоев общества, в том числе оппозиции, связанных с текущими процессами, рассчитанными на будущее концепциями, оценка альтернативных идей и при необходимости учет их, по меньшей мере как запасного варианта, являются важным условием не только с точки зрения рационального управления, но и сохранения находящейся у власти команды в постоянной готовности к любой политической конкуренции». Гасанов признавал факт наличия в республике оппозиции и, возможно, вынашивал идею диалога с ней власти. Но позже распоряжением Алиева он был уволен. Как отмечало агентство «Туран», за «многочисленные провалы и проблемы Азербайджана на идеологическом фронте».

Сегодня интрига в другом. Алиев говорит о «работе над созданием новой пятой колонны». Он опытный политик и бросаться такими словами не будет. Тогда кого президент имеет в виду? Ведь после досрочных выборов в парламент его позиции еще более укрепились, и он имеет дело с допущенной так называемой конструктивной оппозицией. Почему эксперты вдруг стали предупреждать Алиева о том, что «эйфория от открывшихся возможностей и доступа к реальной власти со стороны представителей, пусть конструктивной, но всё же оппозиции, при ослаблении внимания со стороны президента может выйти из-под контроля, вырваться за рамки дозволенного и расшатать всю политическую систему, спровоцировав в ней турбулентные, неуправляемые процессы»? Они пишут, что в «Азербайджане в данный момент усиливаются скорее даже не партии, а отдельные политические деятели, а зачастую и отдельные блогеры, имеющие большое влияние на формирование общественного мнения». При этом пока нет такой политической партии, которая могла бы составить реальную конкуренцию правящему «Новому Азербайджану».

Национальное собрание Азербайджана. Милли меджлис

Но это сейчас. А что может быть завтра, не об этом ли рассуждает Алиев, уловивший запрос на перемены у граждан республики? Реформы действительно происходят, однако есть еще и фактор ожиданий конкретных результатов, не связанных только с кадровым маневрированием в высших эшелонах власти. «Достаточно одной серьезной ошибки власти, внутри — или внешнеполитического просчета, — пишет один российский эксперт, — чтобы запустить маховик революции». Тогда кто заинтересован в реализации такого сценария? По Алиеву, те силы, которые грозят Азербайджану различными санкциями, то есть Запад, хотя цели и направленность действий его не совсем очевидны. И вопреки циркулирующим среди бакинского аналитического сообщества мнений о «московском империализме», создании Москвой в республике своей «пятой колоны», Россия ориентирована на поддержание стабильности в Закавказье в целом и в Азербайджане в частности.

Тем не менее Баку необходимо быть готовыми к наращиванию Западом в регионе новой геополитической капитализации, отчего предупреждения Алиева о новой «пятой колонне» не выглядят случайностью.