Одна из крупных компаний-угольщиков Кузбасса — «Сибэнергоуголь» — объявила о приостановке добычи и об отправлении работников в режим простоя, что грозит семьям горняков снижением доходов и поиском новой работы. ИА REGNUM попыталось разобраться, что происходит в фактически градообразующей отрасли целого региона Сибири.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

О простое в «Сибэнергоугле»

Пару дней назад «Интерфакс», ссылаясь на приказ гендиректора ООО «Сибэнергоуголь», сообщил, что предприятие «приостановило деятельность» на время из-за снижения объёмов продажи угля, ухудшения финансово-экономической ситуации на нём самом. В результате работники будут отправлены в режим простоя, что приведёт к снижению зарплаты (выплаты снизятся до 2/3 от средней зарплаты) и, соответственно, вынудит многих искать новую работу. При этом сроков вывода из простоя руководство компании назвать не может, объясняя, что сложности появились не только из-за падения спроса и цен на уголь, но и существенной долговой нагрузки, которая появилась при прошлом собственнике и его менеджменте.

«В связи с этим сложно прогнозировать, сколько времени предприятие проведёт в простое и когда сможет возобновить работу», — цитирует гендиректора компании Игоря Доденко «Интерфакс».

По открытым данным, на начало 2019 года в компании работали около 700 человек, а пост гендиректора Доденко занял в июле 2019 года.

О компании «Сибэнергоуголь»

По данным с сайта компании, она работает с августа 2001 года и на момент создания являлась преемником дочерней холдинговой компании «Кузбассразрезуголь» ОАО «Разрез Листвянский». На этом этапе компания получила лицензии на право добычи угля в Бунгуро-Чумышском геолого-экономическом районе в Новокузнецком районе Кузбасса.

Сибэнергоуголь

С февраля 2011 года общество входило в холдинг «СДС-Уголь» ЗАО «Сибирский Деловой Союз». Тогда же «слияние четырёх, существующих ранее отдельно, организаций: ООО «Торговый дом «Сибэнергоуголь», ООО «Димитровское», ООО «АТП «Сибэнергоуголь», ПТП «Сибэнергоуголь» в одну организацию ООО «Сибэнергоуголь». До недавнего времени единственным владельцем ООО «Сибэнергоуголь» было ООО «Сибуголь».

В июле 2019 года компания официально сообщила о смене собственника. 100% доли приобрело ООО «Ф-Сервис». Договорённость об этом между ООО «Сибуголь» (бывшим владельцем) и покупателем была достигнута в декабре 2018 года, после чего была проведена серия сделок.

Пресс-служба ООО «Сибэнергоуголь» полгода назад отмечала, что новый владелец «заинтересован в сохранении ООО «Сибэнергоуголь» как стабильного, финансово устойчивого угледобывающего предприятия и не планирует каких-либо кардинальных кадровых и иных изменений, которые бы повлекли за собой негативные последствия для компании и её коллектива». Планировалось, в частности, внедрение прозрачной политики сбыта, переговоры о реструктуризации долгов с банками-кредиторами.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 19 лет назад для добычи антрацита открытым способом. Уставный капитал — свыше 1,054 млрд рублей, владелец с 15 января 2019 года — ООО «Ф-Сервис» из Москвы (доля заложена в «Газпромбанке» до сентября 2025 года).

ООО «Ф-Сервис» создано в декабре 2018 года АО «Регион Сервис» (99% доли) и директором Светланой Воробьевой для управления холдинг-компаниями. Уставный капитал ООО — 100 тыс. рублей. В активе Воробьевой — 100% доли московского ООО «Системтест», созданного в мае 2019 года для сертификации продукции, услуг. АО «Регион Сервис» также имеет в активе доли в ряде компаний Москвы, Санкт-Петербурга и через «дочку» — долю в застройщике из Екатеринбурга. Учредитель АО «Регион Сервис» — Сергей Кучерявенко, у которого есть бизнес-интересы в Татарии, Москве, Сахалинской, Мурманской областях.

У «Сибэнергоуголь» также есть доли в двух кемеровских компаниях в статусе ООО, созданных в августе 2016 года для добычи угля, — «Угольпром» и «Объединённая угольная компания». В обоих ООО имеет по 99% доли. Остальная часть принадлежит ещё одному активу ООО — «Промугольснабу», созданному в 2010 году. Четвертая «дочка» «Сибэнергоугля» — это ООО «Луч», ведущее добычу угля с 2010 года.

О проблемах угледобытчика

В 2019 году, по открытым данным, «Сибэнергоуголь» не выполнило план добычи, добыв 1,3 млн тонн угля вместо 3 млн тонн.

Проблемы у компании появились в ноябре 2019 года, когда кемеровское ООО «Евротэк» обратилось с банкротным иском на сумму 302 259 582,27 рубля, но в декабре истцу судом было отказано в принятии заявления. Однако радость была не долгой.

Уже 14 января 2020 года со схожим требованием в суд обратилось ООО «Русугленефтегаз», заявив долг в 809 887,36 рубля. За январь к нему присоединились ещё несколько компаний — ООО «Машсервис» из Приморья (16 995 858,25 рубля) и уже известный «Евротэк». Первому заявителю отказали во введении наблюдения в феврале 2020 года. Требование «Машсервиса» суд рассмотрит только 24 марта 2020 года. Истец в процессе также уточнил требование, а в базе суда появилась запись, что подано «ходатайство о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества». Возможно, что в формулировке допущена ошибка и речь идёт о требовании признать банкротом, минуя наблюдение.

Помимо этого, 9 апреля суд начнёт рассматривать иск «Газпромбанка» к «Сибэнергоуголь», «Евротэку», ООО «Русугленефтегаз» и «Эско Рус» «об освобождении от ареста (исключении из описи) принадлежащего ООО «Сибэнергоуголь» имущества, указанного в акте описи и ареста имущества от 05.12.2019 года судебного пристава-исполнителя». Речь идет об угле объёмом 80 695,47 кубометров, который выступает залогом по договору залога №3617−003−3TO-01 от 02.12.2019 года. Суд наложил обеспечительные меры, запретив приставу реализовывать арестованный уголь до тех пор, пока не будет рассмотрен основной спор.

Эти суды не единственные. В арбитраже на стадии рассмотрения есть претензии и иных кредиторов компании.

Что происходит на угольном рынке?

Проблема появилась не сегодня и не вдруг. Снижение цен на уголь на мировом рынке, переориентирование с европейского на азиатский сегмент, происходило постепенно.

В интервью телеканалу «Россия 24» губернатор Сергей Цивилёв в феврале 2020 года прокомментировал ситуацию так:

«Несмотря на то, что мы понимали, что это происходит — тенденция на изменение рынка — мы на неё вовремя не отреагировали. Рынок плавно перетек из Европы в Азию и стал там премиальным, а мы не успели под него подстроиться».

Администрация Кемеровской области Сергей Цивилёв

После того, как на мировом рынке стали падать цены на уголь, «угольные олигархи» заговорили о проблемах. По слухам, они даже планировали обратиться с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину и попросить о господдержке. Но обращение, по имеющейся информации, отправлено не было — заявителей отговорили от этого шага, но сам текст попал на суд общественности через Интернет и был подвергнут критике. К примеру, угольным магнатам напомнили про офшорные миллиарды.

«Крайними всё равно останутся обычные работяги, которых уже сейчас увольняют или готовятся уволить с шахт, разрезов и обогатительных фабрик. Тем более, что государство уже помогало большим и богатым отраслям, оказавшимся в кризисе — тут угольные бизнесмены не просят для себя ничего нового», — пишет телеграм-канал «Бузотёры и вороньё».

Первые «ласточки», что называется, не заставили себя ждать. Как можно судить по ООО «Сибэнергоуголь».

Губернатор Цивилёв, чья семья имеет активы в угольной отрасли, на своей странице в соцсетях на днях написал:

«Перед Кузбассом сегодня стоит серьёзный вызов — мировой кризис в угольной отрасли. Мы ищем новые пути развития региона и считаем, что драйвером экономического роста готова стать строительная отрасль».

В то же время 17 марта в Кузбассе ждут российского вице-премьера Андрея Белоусова. В планах — совещание, на котором планируется обсудить трудности в угольной отрасли.