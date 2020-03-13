Первая конкурсная программа, с которой члены жюри и гости Суздальфеста смогли ознакомиться сразу после торжественной церемонии открытия, была составлена так, чтобы дать представление о том, чем вообще порадует в этом году фестиваль, работы каких жанров и категорий будут на нем представлены. Среди восьми короткометражных лент — два студенческих фильма, два прикладных, три классических авторских короткометражки и один эпизод из сериала — весь спектр конкурсных работ.

Марина Александрова ИА REGNUM Цитата из фильма «Дичь»

Прикладная анимация — то есть сделанная под заказ (совсем не обязательно реклама в чистом виде) — это уникальная возможность ни в чем себе не отказывать в рамках исполнения заказа, суметь сделать так, чтобы заказчик стал твоим единомышленником. Говорят, что вдохновение не продается, но можно продать рукопись. Тут случай несколько более сложный, напоминающий танец, когда — в идеале — так сразу и не понять, кто кого ведет.

Две ленты из категории «Прикладная анимация» — «Дичь» Русланы Мирзалиевой и «Птица тройка и ее пассажиры» Александры Анохиной и Михаила Шепилова — очень разные и по энергетике, и по стилю. «Дичь», созданная для природозащитных организаций, — мультфильм столь же яркий, как и его персонажи — краснокнижные, исчезающие птицы. К сожалению, погоня за яркостью подвела режиссера, когда дело коснулось выбора саундтрека. Песня в стиле хип-хоп, написанная популярным украинским автором-исполнителем Иваном Дорном, плохо срослась с видеорядом, в результате чего картинка мешает воспринимать текст, а необходимость вслушиваться в не очень четкое исполнение отвлекает внимание от происходящего на экране. К тому же слова песни от лица птиц — полные обиды и требующие призвать человека к ответу, как бы он ни пытался загладить вину — увы, почти сводят на нет экологический посыл мультфильма: если природа все равно не простит человека, то к чему стараться ее спасать? Впрочем, в фильме наглядно показано, что спасти себя сама она не может.

Марина Александрова ИА REGNUM Цитата из фильма «Дичь»

Марина Александрова ИА REGNUM Цитата из фильма «Птица-тройка и ее пассажиры»

Мультфильм «Птица-тройка и ее пассажиры» был создан для музея AZ и приурочен к выставке иллюстраций Анатолия Зверева и Марка Шагала к «Мертвым душам» Гоголя. Поскольку это произведение является классикой «критического реализма», то и от графического его воплощения ждать оптимистического настроя было бы странно. Но, ожив под руками аниматоров, примитивистская черно-белая графика стала, пожалуй, еще более «душевно мертвой». Вся русская жизнь предстает в мультфильме одной сплошной мутной и вялой нелепицей, состоящей из грязных улиц, покосившихся домишек и бесконечных кабаков. И даже «галантерейные» дамы, на которых мог бы отдохнуть взгляд, выглядят обитательницами «дома терпимости». Нарочитая пошлость достигает своей вершины, когда грудастая женщина на картине, висящей в кабаке, начинает щипать себя за сосок. В конце тройка, которая еле ползла, разгоняясь, превращается в бешено несущиеся по рельсам наперегонки реальные паровозы — то ли намек на грядущую революцию, то ли символ несущегося к катастрофе хаоса. Вряд ли подобное прочтение Гоголя, который вовсе не был тотальным и немилосердным нигилистом, можно назвать корректным.

Марина Александрова ИА REGNUM Цитата из фильма «Свинг»

Цитата из фильма «Голос Большого города»

Мультфильм студентки ВГИК Натальи Волковой «Голос Большого города» основан на рассказах О.Генри. Его герои — репортеры: мужчина и женщина, охотящиеся за сенсациями на городских улицах. Сперва они видят в друг друге лишь конкурентов, но постепенно их охватывает совсем другое чувство. Мультфильм исполнен в стиле коллажа из газетных страниц, его персонажи — плоские, и, только познав любовь, они обретают объем и человеческие лица.

Марина Александрова ИА REGNUM Цитата из фильма «Птица-тройка и ее пассажиры»

Над фильмом «Цифры» трудился целый студенческий коллектив из десяти человек — Дарья Лебедева, Анна Канаичева, Иван Бондаренко, Денис Тоом и другие. Сложно сказать, что это — довольно продолжительное, но остроумное упражнение на тему, как можно «оживить» цифры от одного до ста десяти или ироническое размышление о цифровизации всего и вся и одновременно о том, что в основе этого всего и вся лежит информация, которую можно выразить в том числе и математически.

Эпизод «Галеротерапия» из сериала «Пиратская школа» режиссера Алексея Лебедева рассказывает о своеобразных порядках в школе для пиратских детей. Озорники сорвали урок, заплевав учителя жеваной бумагой, он в ярости едва не выкинул одного из них из окна. В итоге всем участникам конфликта «прописывают галеротерапию» — проще говоря, отправляют на галеры. Правда, учитель каторжных работ избегает, но становится подопытным кроликом у странноватого доктора. В результате исследования оказывается, что учитель, в принципе, терпеть не может детей, а доктор не умеет читать (и уж тем более лечить). В это время толстенький озорник знакомится на галере с пиратом, который не может удержаться, чтобы не предать кого-нибудь по нескольку раз за день.

Цитата из фильма «Голос Большого города»

Непонятно, какой воспитательный эффект должна произвести эта серия, кроме как внушить детям, что взрослые — очень странные люди и притворяются авторитетными и компетентными, на деле таковыми не являясь. Даже то, что срывать уроки и обманывать доверие — плохо, — совсем не очевидно: толстый мальчишка делал это, «чтобы было весело», а у предателя его предательство — что-то вроде болезни, которой он не может противиться. Можно при желании все же сформулировать мораль: развлекаться за чужой счет любым способом — нехорошо, но при этом явственно слышится треск белых ниток.

Оргкомитет Суздальфеста-2020 Цитата из фильма «Десерт»

Лента «Десерт» Юрия Томилова, выполненная в манере классической рисованной анимации, является иллюстрацией к старой истине, что «много крови, много песен за прелестных льется дам». То, что в данном случае вместо крови — фруктовый сок, дела не меняет. Груша (или правильнее будет сказать «Груш»?), Апельсин и Банан так стараются понравиться прекрасной Вишенке, что чуть из кожуры не выпрыгивают, демонстрируя свои таланты и стати. Затем они и вовсе вступают в битву, причем достается и Вишенке, которая пытается их разнимать. В итоге всех кавалеров крошат на фруктовый салат, заливают взбитыми сливками, а слегка помятую вишенку водружают сверху. Мораль проста — жизнь скоротечна, и не стоит тратить ее на бессмысленное соперничество.

Цитата из фильма «Рысь в городе»

Оргкомитет Суздальфеста-2020 Цитата из фильма «Рысь в городе»

Мультфильм Нины Бисяриной «Рысь в городе» демонстрирует отчуждение горожан от природы. Ночью из леса в город приходит гигантская рысь — сама Природа, полная любопытства к странной человеческой жизни. Она ведет себя деликатно и почти не шалит, а утром люди видят, как огромная кошка просыпается на парковке, отряхиваясь от снега. Единственная реакция взрослых — достать смартфоны и упоенно снимать диковину, и только ребенок смотрит на зверя доверчиво и с искренним, а не досужим любопытством. Рысь в досаде убегает обратно в лес, а ребенок едва не увязывается за нею. Когда мать в охапке уносит малыша обратно в город, мы видим, что его волосы стали рыжими — значит, надежда на взаимопонимание не потеряна.

Цитата из фильма «Галеротерапия»

Марина Александрова ИА REGNUM Цитата из фильма «Свинг»

Музыкальная короткометражка «Свинг» Людмилы Скотниковой полна динамизма, зажигательных ритмов и головокружительных трансформаций. Рисовка стилизована под афиши, плакаты и журнальные иллюстрации середины прошлого века. Героиня — чернокожая посудомойка в ресторане, жадно вслушивается в джазовые ритмы, звучащие в зале, но ее место — возле раковины или при половой тряпке. Один лишь изящный черный кот сочувствует ей. Именно вступаясь за кота, с которым грубо обошлись, женщина решается вырваться с кухни и затеять танцевальную дуэль с заносчивой звездой варьете. В которой она, разумеется, побеждает, ведь ритмы свинга у нее в крови. В чем-то, возможно, это дань современным западным тенденциям «черного реванша», но у зрителя тем не менее возникает чувство восстановленной справедливости.

Оргкомитет Суздальфеста-2020 Цитата из фильма «Десерт»

Эти такие разные фильмы, при всех недостатках или спорных моментах, дают представление об уровне фестиваля, который весьма высок. Селекционная комиссия действительно подошла к делу всерьез, отбирая лучшее, так что ценителям анимационного искусства будет на что посмотреть, о чем подумать и поспорить.