В автономном сербском крае Косово и Метохия (КиМ), провозгласившем независимость в 2008 году, находится более 1500 сербских православных церквей, монастырей, кладбищ и других следов сербского исторического существования. Из 20 действующих монастырей — три самых крупных являются памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО (Печская Патриархия, Высокие Дечаны, Грачаница). Четвертый памятник в списке ЮНЕСКО — церковь Богородицы Левишки в г. Призрен — единственная сохранившаяся городская средневековая церковь 14-го века. В КиМ находится и престол Сербской Православной Церкви, Печская патриархия, и с полным правом можно сказать, что вся эта территория пронизана ДНК сербского народа, нашей духовности и культуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Самые важные события в истории нашего народа происходили в КиМ, а Церковь даже в то время, когда сербского государства не стало после османских завоеваний, и до его восстановления в 19-м веке, оставалась главным стержнем, объединяющим сербов. Вот почему нашу историю невозможно представить без Косово и СПЦ, а идея уничтожения сербского народа нашими врагами всегда ассоциировалась с идеей разрушения Церкви.

С этой целью с самого начала распада Югославии началось и первое нарушение единства Церкви в Македонии для того, чтобы, создав новую македонскую идентичность, эта часть сербского народного корпуса культурно и духовно отделилась от остатка Сербии. Уже в течение десятилетий этот процесс происходит в Хорватии посредством различных форм давления на православных сербов, а начался он в Черногории, где недавно кульминировал принятием антицивилизационного Закона о свободе вероисповедания, прописывающего конфискацию черногорским государством святынь, церквей и монастырей СПЦ. Возможность принятия такого же закона в Косово представляет реальную опасность, а после этого уже не удастся остановить аналогичные процессы в Европе. События на Украине следуют той же логике.

JustUser Косово — это Сербия

Последнее открытое вооруженное нападение на сербскую Церковь — события в Косово и Метохии во время и после агрессии НАТО против Югославии в 1999 году. Тогда во время бомбардировок было разрушено около 80 сербских церквей и монастырей, а во время погрома сербского населения в марте 2004 года со стороны местных албанцев, за которым лишь наблюдали международные миротворцы ООН и НАТО, были разрушены, сожжены или повреждены более 35 православных церквей и монастырей, в том числе средневековая Церковь Богородицы Левишки. До сегодняшнего дня никто не понес ответственность за эти преступления.

Положение СПЦ в Косово и в настоящее время ненамного лучше. Большинство сожженных храмов до сих пор не восстановлено, а по-прежнему охраняется полицией и международными силами. Даже спустя четыре года после решения высшего, Конституционного суда Косово вернуть монастырю Высокие Дечаны во владение ранее отобранные 23 гектара земли, местные власти отказываются это выполнять. Таким образом, к сожалению, сербская церковь в КиМ вынуждена существовать в условиях полной правовой неопределенности и под постоянной угрозой нападения.

Как будто этого всего недостаточно, некоторые западные страны долгие годы пытаются создать в Сербии новый, нецерковный и вненациональный менталитет сербов, из-за которого мы, как народ, утонем в плавильном котле мирового порядка. И именно поэтому Косово, как колыбель СПЦ и нашей духовности, очень важно. Именно оно, несмотря на все попытки его захвата, держит нас крепко связанными с нашей идентичностью и является и символом, и реальностью нашей приверженности идее быть народом и нацией, а не странствующим племенем. А этот элемент нашего бытия на протяжении веков охраняет именно наша Церковь.

Однако, несмотря на всё это, СПЦ все эти годы была исключена из переговоров по решению косовской проблемы — той, которая, может быть, касается ее больше всего и в решении которой она должна играть, пожалуй, самую большую роль. Причина этому заключается в том, что никто в СПЦ, по крайней мере публично, не говорит о том, что Косово может быть разделено или признано Сербией, как это делает нынешний президент страны Александр Вучич. Официальная позиция св. Архиерейского Собора понятна — для архиереев неприемлемо не только признание Косово (как на двусторонней основе, так и в ООН), но и любое разделение государственной территории Сербии в Косово. За последние два года Собор архиереев трижды повторял эту позицию и до сих пор прямо противоречит политике правящего режима Александра Вучича.

Europeanwesternbalkans.com Александр Вучич

Помимо Церкви, вторым фактором, крепко удерживающим Косово и Метохию в Сербии, является резолюция 1244 СБ ООН, в тексте которой в пяти местах Косово упоминается как неотъемлемая часть тогдашней Союзной Республики Югославии, правопреемником которой стала Сербия. Хотя Вучич никогда не информировал Церковь о ходе переговоров по Косово и о дальнейших планах решения косовской проблемы, он, с другой стороны, настаивает на том, что Резолюция 1244 не имеет никакого значения, поскольку она относится не к Сербии, а к СРЮ. Эта резолюция является для Вучича проблемой, и он предпочел бы от нее избавиться, если бы смог, потому что она является основным препятствием для признания Косово в ООН и на ней основана работа международной Миссии Организации Объединенных Наций в Косово (МООНК), а также ОБСЕ и КФОР в КиМ. Без этой резолюции Косово было бы раз и навсегда отделено от Сербии даже без двустороннего признания, которое, вероятно, последовало бы позже, когда все привыкли бы к ситуации на местах. Вот почему сохранение резолюции 1244 в международном порядке имеет решающее значение для сохранения Косово в Сербии.

Единственные силы, которые могут ее сберечь — это Россия и Китай как постоянные члены СБ. Поэтому очень важно, чтобы позиция СПЦ учитывалась в Москве как подлинная позиция подавляющего большинства сербского народа. Для этого важно, чтобы российские СМИ передавали голос СПЦ, чтобы наши архиереи встречались со своими русскими братьями и вместе защищали святую сербскую землю и сербские святыни в КиМ. При этом они заодно будут защищать и многовековое славянское и православное братство не только наших двух Церквей, но и наших народов.

Блаженно почивший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в самый разгар бомбардировок 1999 года выразил свою поддержку сербскому народу, приехав в Белград и выступив за прекращение боевых действий на территории Югославии и Косово. Он тогда выступил с посланием, которое, возможно, еще более актуально сегодня:

«Лишь справедливый мир может быть прочным. И сегодня я прошу и умоляю вас: сделайте все, чтобы народы познали доброту ваших сердец, чтобы древнее Косово — историческая святая земля сербского народа — не осквернялось более братоубийством. Помогите вернуться туда мирным и благонамеренным людям, покинувшим свои дома. Добейтесь, чтобы примирение и согласие восторжествовали».

Алексий II

Если сегодня, спустя 21 год после этих слов патриарха Алексия II, Косово будет сдано, разделено и предано, то все жертвы сербского героического сопротивления во время агрессии будут напрасны, а нападение на Сербию можно будет считать успешным. Поэтому нам, сербам, остается только надеяться на то, что Священный Архиерейский Собор РПЦ, возглавляемый Святейшим Патриархом Кириллом, и ее Священный Синод помогут нам сохранить не просто Косово в составе Сербии, но и Сербскую Православную Церковь в целом.