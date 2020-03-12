Первый этап борьбы за идлибскую зону деэскалации в Сирии закончился победой России. Анкара признала новую линию разграничения противоборствующих сторон, таким образом смирившись с потерей подконтрольными ей боевиками более половины идлибских территорий, а также с разблокированием стратегических трасс М5 и М4. Надо отдать президенту Эрдогану должное — на пороге реального военного поражения в Сирии он нашел в себе силы смирить свои султанские амбиции и пойти на мирное соглашение.

Иван Шилов ИА REGNUM

Однако остается множество нерешенных нюансов, как, например, судьба девяти турецких наблюдательных постов, оказавшихся глубоко в сирийском тылу.

Или вопрос сотрудничества турецких военных с откровенно джихадистскими наемническими структурами, такими как частная военная компания (ЧВК) MalhamaTactical (MT). МТ — первая в мире исламская (а вернее сказать исламистская) ЧВК, которая предоставляет услуги по тактической подготовке боевиков исламистских групп, а также в качестве элитного спецназа для проведения боевых операций.

Солдаты

Как выяснилось, бойцы этой ЧВК действовали в составе диверсионно-разведывательных групп, когда в конце февраля боевики сирийской вооруженной оппозиции вместе с турецкими военнослужащими штурмовали стратегически важный город Саракиб, находящийся на пересечении трасс М4 и М5. Город пал, но 2 марта сирийские вооруженные силы отбили его.

О том, что бойцы МТ воевали вместе с турками за Саракиб, рассказал авторитетному британскому военному изданию Jane’s руководитель компании (ее еще называют независимой тактической бригадой) Али Шишани. Он никак не связан с известным «военным министром» террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Умаром аль Шишани («шишани» арабы называют чеченцев), убитым в июле 2016 года. Создателем МТ считается российский гражданин узбекского происхождения, бывший десантник Абу Рофик. Аль Шишани уже третий лидер МТ, предшественники погибли.

MalhamaTactical уже приобрела серьезную известность на Ближнем Востоке. Этот отряд военных профессионалов из исламистской антиправительственной группировки «Ахрар Ашам» переформатировался в ЧВК после того, как сирийская армия освободила Алеппо. По сути, это интернациональный отряд наемников, называющий себя ЧВК, без лицензии и государственной принадлежности, что является определяющим любой частной военной компании.

Снайпер спецназа

В ее составе в основном русскоговорящие выходцы из Средней Азии и с Северного Кавказа. Они активно тренировали боевиков альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористических группировок «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джамаат Аджнад Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), принимавших участие в нынешнем наступлении бандформирований при поддержке турецких войск в Идлибе.

Взаимодействие турецких военнослужащих с откровенно наемнической структурой исламистского толка очевидно станет предметом судебного разбирательства, когда государственность Сирии будет полностью восстановлена и начнется классический послевоенный «разбор полетов».