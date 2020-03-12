



Иван Шилов ИА REGNUM

В будние дни Великого поста литургия не служится, а на богослужениях принято вспоминать священную историю древних времен. Не только Книга Бытия в эти дни звучит в храмах, но и пророк Исайя, и Притчи Соломоновы. Поучения из шестой главы Притчей и слушаем сегодня, 12 марта, на вечерне:

«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит; ее труды употребляют во здравие и цари и простолюдины; любима же она всеми и славна; хотя силою она слаба, но мудростью почтена. Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Если же будешь не ленив, то, как источник, придет жатва твоя; скудость же далеко убежит от тебя. Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими; коварство в сердце его: он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит — без исцеления. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями».

Давать оценку человеческим порокам люди стали давно. Предсказывать их последствия, чем они грозят конкретно особо порочному человеку и всему обществу, в котором людей развращенных, испорченных всегда имеется некоторое количество. Человека, руководствующегося своими пороками, выставляющими на показ свои дурные наклонности, считали грешником. Так же, как и откровенных преступников, грубо нарушающих правила человеческого общежития. В Притчах звучит призыв оставить лень и трудом своим наполнять жизнь свою. Лень — такое человеческое качество, которое больше вредит самому ленивцу, особенно если он одинок, не обзаведен семьей, сам он пожинает плоды своей лени. В назидательный пример приводятся муравей, пчела, над которыми нет начальников, но которые исполняют природную склонность к исполнению общего дела без принуждения, без понукания. И не только своему роду приносит пользу пчела, говорится, но и люди пользуются ее трудом. То есть вся природа работает над совершенством мироздания и только ленивый бесполезен для этого, да и себе вред наносит.

Тициан. Христос и грешница. 1512

Но еще больший вред наносят лукавые, говорится далее, мошенники, сплетники разного рода, те, что болтовней своей сеют раздоры между людьми, настраивая их друг на друга. Такие наносят огромный, порою, непоправимый вред всему обществу. Сплетники, как мы знаем, есть глупые, а есть хитрые. Первые лишь разносчики самих диких, услышанных ими где-то «последних новостей». В наше время информационной перенасыщенности им отрыт широчайший простор. Такие, как правило, не понимают совсем, что они говорят, и завтра совершенно забывают все, чем были обеспокоены еще вчера, и начинают искать, чем обеспокоиться уже сегодня, то есть начинают каждый раз «с чистого листа». Им «информация» поступает вообще без остановки, сама их находит. Из телевизора, газет, из интернета. В общественном транспорте, в такси, где угодно можно приобщиться к образовательной программе этого «университета миллионов» и узнать, чем сегодня самые отвязные СМИ пугали население.

Даже если вы отнесете телевизор в мусорку и заблокируете «яндекс-дзен», все равно вас настигнет новость о том, что вся еда отравлена наночастицами неземного происхождения. А ведь такие алармистские вбросы парализуют волю и без того недееспособной части населения. При этом есть, конечно, сплетники, действующие «с умом», то есть по злому умыслу. Информация их не лишена достоверности и социальной значимости, но подается таким образом, что об исправлении ситуации речи совсем не идет. В наше время сплетнями буквально наполнена жизнь Церкви. И мало того, разносить сплетни означает «быть неравнодушным» и даже «любить Церковь». Этим «неравнодушием» занято очень много церковных людей, которые, судя по накалу их сплетен, любят Церковь настолько самозабвенно, что она от их объятий находится уже в полуобморочном состоянии.

Но почему сплетни цветут пышным цветом? Во-первых, от того, что адекватная реакция на по-настоящему вопиющие «случаи» в Церкви практически отсутствует. Если что «случилось», то стараются поскорее замять и сделать вид, что ничего не было. Или было, но совсем не то, что все видели. Честный, справедливый суд практически отсутствует, а тот, что есть, часто отдает своеволием. Так же высокая степень обиды не оставляет человека в покое, так что он не может совсем остановиться, но здесь требуется немаловажное замечание. Следует отметить, что самые горячие сплетники стали такими не по причине того, что их как-то подвинули по служебной лестнице или обделили вниманием. Как правило, они всегда были такими, только прежде сплетни их были направлены «на укрепление Церкви», то есть на ослабление влияние «конкурирующих», как сами они полагали, религиозных организаций. А в этом деле, считается, тоже все средства хороши.

Какая-либо обида или несправедливость по отношению к нему не сделают сами собой человека лукавым, но могут направить весь его «обличительный» пыл в обратную сторону. И качество человеческого материала, оседающего в Церкви, обнаруживает себя самым неожиданным образом. Все вместе это говорит о том, что люди не знают, как им «любить» Церковь, кроме как, с одной стороны, «не выносить сор из избы», избегая справедливого рассуждения, давая тем самым повод для сплетен, а с другой, раздувая этот сор по всем углам, так что «жизнь Церкви» со стороны видится как непрекращающиеся склоки. Какова общая духовная культура людей, такова и жизнь. «Внутри» идет какая-то литургическая жизнь, куда внешним предлагается войти, дабы обрести душевный покой, а снаружи — сплошные пересуды. И, конечно, все это происходит от праздности, от того, что активная социальная работа протекает вяло или вовсе местами отсутствует. Церковь погружена во все такое свое «мистическое», это заявляет основным своим содержанием, верующие люди во всем остальном предоставлены сами себе, регулярной организацией их на полезное дело никто не занят, вот каждый по-своему и «борется» за эту «мистическую» чистоту.

Аполлинарий Васнецов. Пейзаж с белой церковью. 1882

«Официальная» жизнь Церкви проходит, как можно понять из официальных же сообщений, во всевозможных встречах, конференциях, поздравлениях. Самый «близкий к народу» Синодальный отдел по взаимоотношениям с обществом рассказывает о том, как относиться к угрозе коронавируса, про поправки к Конституции, постит видео о встречах одних замечательных людей с другими замечательными людьми, извещает о конференциях, на которых священники-блогеры сообщают о «трудностях ведения блогов» и подстерегающих их опасностях. То есть «верхи» всем поведением демонстрируют, что им до церковных «низов» особо дела и нет. Шептания «низов» меж собой комментируется скорбным вздохом о том, что «все это не главное, главное — это жизнь во Христе», и дальше снова — конференции, заседания, «трудности» и «опасности» разного рода при схождении в эти низы даже виртуальном.

И вроде бы каждый по себе в отдельности — все люди праведные, с грехами борются, побеждают, укрепляя себя в таинствах, а вся вместе жизнь Церкви, как она выглядит извне — сплошные заседания сверху и «трудная» социальная среда снизу, живущая своей жизнью. Греховная жизнь, если уж правильно употреблять это слово. И, конечно, в такой среде сплетням и пересудам, доводящим до обычных ссор, самое место. В таком состоянии невозможно прийти к согласию даже по малому кругу вопросов. «Огрубело сердце народа», как говорилось сегодня на чтении шестого часа словами пророка Исайи — «и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули». И это огрубение — следствие дезорганизации церковного стада, предоставленного самому себе. А раздробленность — это социальный порок не меньший, а куда даже больший, чем пороки отдельных людей, поскольку дезорганизованная социальная среда не способна прививать иммунитет к порокам, выявлять их и вовремя реагировать. Все так и «борются» с грехами — каждый со своими, и победы никакой не наблюдается, складывающейся в видимый и очевидный со стороны результат.

С древности люди смогли опознать, определить все пороки, мешающие человеку развиваться. Новый Завет подытожил все эти человеческие открытия своих слабостей, указав на главную причину всех неурядиц, однако по сию пору Церковь практикует «индивидуальный подход» к проблеме человеческого исправления, и по этой причине социальная среда никак не развивается.