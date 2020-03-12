Обанкроченный около трёх лет назад банк «Образование», созданный почти 30 лет назад несколькими университетами России, попал в список тех, в которых, вероятнее всего, отвечать по многомиллиардным долгам предстоит бывшим топ-менеджерам. Конкурсный управляющий уже подал заявление, в котором просит привлечь экс-главу правления и крупного акционера в одном лице к ответственности на сумму свыше 18,5 млрд рублей. Его рассмотрят в апреле 2020 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Примечательно, что лицензии банк лишился буквально через месяц после получения награды как лидер кредитования в одном из регионов России. ИА REGNUM проанализировало, как разорялся один из банков топ-120 России.

О банке и его владельцах

Финансово-кредитная организация была создана в июле 1991 года в Москве. Решение об этом принял совет ректоров ряда вузов, но в начале 2000-х все университеты вышли из состава акционеров.

На 2015 год юрлицо имело уставный капитал — 1,8 млрд рублей. У АО «Акционерный коммерческий инновационный банк «Образование» были филиалы в Тульской, Тверской, Самарской, Новосибирской, Ростовской областях, Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Краснодарском и Пермском краях.

В 2017 году банк стал официальным распространителем памятных монет, посвящённых Чемпионату мира по футболу — 2018, и в апреле планировал начать их продажу. А в конце февраля того же года на Российском инвестиционном форуме в Сочи ему вручили награду в конкурсе «Лидер финансового рынка Кубани» по итогам 2016 года в номинации «Эффективная кредитная политика». Грамоты от краснодарских властей «Образование» получил «за достижения в кредитовании экономики региона и объёмы выданных кредитов».

Но 21 апреля 2017 года этот «самый эффективный банк» остался без лицензии, находясь на тот момент по размеру активов на 118-м месте в России.

Банк «Образование»

Банк России отозвал у него лицензию из-за «крайне рискованной бизнес-модели», низкого качества существенной доли активов, что обусловлено «кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности». Отметил регулятор также и «недобросовестные действия» руководства и собственников, которые выразились «в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также их «технической» трансформации с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам».

В список претензий попала и подача недостоверной финансовой отчётности, которая не отражала фактическую утрату капитала. В работе банка, по сведениям регулятора, доходило до того, что клиентов искусственно ограничивали в праве распоряжаться собственными деньгами. Делалось это для сокрытия «острого дефицита ликвидности». Усмотрел ЦБ РФ и признаки «преднамеренного банкротства».

По данным ЦБ РФ, на 19 апреля 2016 года основными акционерами являлись Юрий Айрапетян — 45,34%, Александр Мираков — 38,53%, ООО «Абакус Инвест-1» — 7,7% (конечный бенефициар — Михаил Касаткин из Подмосковья). Мираков до отзыва лицензии также входил в совет директоров и был главой правления.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

О банкротстве

В июне 2017 года по инициативе регулятора банк был признан банкротом. Временная администрация, проведя инвентаризацию, обнаружила, что при обязательствах на сумму 21,7 млрд рублей стоимость активов банка не превышает 2,5 млрд рублей. Более того, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» «с первого дня осуществления функций столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности». В частности, не были переданы электронная база данных об операциях банка и кредитные досье заемщиков-юрлиц на общую сумму 23,8 млрд рублей.

Первичная проверка показала, что в банке кредитовали компании и граждан, которые имели «сомнительную платежеспособность» и не могли «исполнять свои обязательства», а фирмы не вели никакой деятельности. Помимо этого, регулятор усмотрел в действиях руководства сделки «по прекращению обязательств отдельных заемщиков —юридических лиц перед банком за счёт средств, полученных от погашения собственных векселей банка».

За несколько месяцев, прошедших с первой ревизии, финансовая «дыра» банка выросла до 34,6 млрд рублей. Именно на такую сумму была обнаружена недостача.

По данным на начало февраля 2020 года у банка установлены обязательства перед 3 052 кредиторами на общую сумму 21 139 700 000 рублей.

Об уголовных делах и ответственности топ-менеджеров

Все материалы по инвентаризации в банке в апреле 2017 года были направлены в ОВД Гагаринского района Москвы. В августе того же года в правоохранительные органы и Следком России ушло ещё одно заявление о хищении и возможном преднамеренном банкротстве. Уголовное дело возбудили в октябре — «по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам». Обвиняемым стал советник гендиректора банка. В июне 2018 года он был осуждён на два года лишения свободы, оштрафован на 250 тыс. рублей, а также по гражданскому иску фигуранта обязали выплатить свыше 23,807 млрд рублей.

В марте 2018 года часть материалов уголовного дела вывели в отдельное производство. В нём пока фигурируют некие неустановленные лица, но «предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности». Более свежих данных об уголовном деле пока нет.

Помимо этого, в марте 2020 года в арбитраж Москвы ушло заявление с требованием привлечь бывшего топ-менеджера и владельца более 38% акций Александра Миракова к ответственности на сумму 18,539 млрд рублей. Ему вменяется, что он должным образом не контролировал управление банком, что привело «к хищению денежных средств», а также ответить Миракову придётся и за то, что электронная база данных банка не была передана новому управляющему. Рассмотрят заявление 3 апреля 2020 года.

На банкротство банку дан срок до 1 июня 2020 года, но он может быть продлён.