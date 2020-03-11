



Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара. Ливийские военные источники утверждают, что Хафтар находился в Париже с официальным визитом. Париж же заявляет, что встреча Макрона и Хафтара заранее не анонсировалась.

Информации о переговорах мало. Сообщается, что Хафтар заявил о своей готовности к перемирию в Ливии, если его противники так же будут его соблюдать. Напомним, что 24 февраля стороны конфликта в Ливии в ходе переговоров на уровне военных комиссий в составе 5+5 в Женеве договорились о режиме прекращения огня. Однако позже Правительство национального согласия Ливии (ПНС) и представители вооруженных формирований генерала Хафтара заявили, что не примут участия в переговорах под эгидой ООН, которые должны были состояться в марте. После этого спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе решил покинуть свой пост «по состоянию здоровья». По его словам, «мое здоровье больше не выдерживает такого стресса». Отметим, что Саламе на протяжении двух лет пытался найти подходы к урегулированию ливийского кризиса, вел переговоры с участниками ливийского конфликта в Женеве. Ничего не получилось, и теперь встает проблема организации конкретных переговоров. Судя по всему, Макрон стал примерять на себя тогу политического модератора.

После недавних переговоров в Москве по ситуации в Идлибе с президентом России Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил для прекращения войны в Ливии идти к договоренностям «о действиях конфликтующих сторон, подобным тем, которые были достигнуты на российско-турецких переговорах в Москве». Но дело в том, что, во-первых, Идлиб — это производное астанинского процесса. Во-вторых, Москва и Анкара выступают в Сирии все же как внешние игроки, причем Эрдоган решительно выступает против подключения к переговорам президента Сирии Башара Асада. Ранее Турция и Россия безуспешно пытались примирить конфликтующие в Ливии стороны. Ничего не дала, кроме общих политических деклараций, и международная конференция в Берлине. В данном случае Эрдоган, похоже, стремится обозначить в Ливии себя в роли одной из конфликтующих сторон, чтобы расширить площадку для дипломатического маневрирования.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Москва. 5 марта 2020

Париж это может не устраивать, тем более что у него за плечами опыт посреднических переговоров между главой ПНС Фаизом Сараджем и Хафтаром. Достаточно вспомнить переговоры летом 2017 года в Ла-Сель-Сен-Клу и выработанную в этой связи французскую инициативу, которая воспринималась как фундаментальная трансформация внешней политики Франции на севере Африки. Декларация зафиксировала обязательства сторон соблюдать режим прекращения огня и подготовки к новым выборам. Париж поддерживает Хафтара и стоящие за ним силы, которые ведут борьбу против радикальных исламистских групп. Французы неоднократно предпринимали попытки усадить за стол переговоров Сараджа и Хафтара. Были моменты, когда Париж настаивал на обязательном участии в будущем правительстве Ливии Хафтара как гаранта недопущения «повторения» событий 2012−2014 годов, когда исламисты практически легально взяли власть в свои руки. Однако сейчас, когда Сарадж нашел поддержку со стороны Эрдогана, ситуация осложнилась. Идеальным выходом могла бы стать встреча и переговоры между Сараджем и Хафтаром при посредничестве Макрона, над чем работают французские дипломаты.

Сейчас, независимо от результатов переговоров между Макроном и Хафтаром в Париже, важно обратить внимание на символическое значение шага со стороны французского президента, который, видимо, готовится совершить «ливийский прыжок». Но как и когда? В альянсе с Египтом, ОАЭ и Саудовской Аравией в противовес Турции и Катару, поддерживающих Правительство национального согласия? Или речь идет о чем-то ином? В этой связи циркулирует несколько вариантов дальнейших действий Парижа. Один из них ориентируется на установление более тесного контакта с Москвой на ливийском направлении, что предполагает целый ряд инициатив, в частности ту, что нацелена на уплотнение взаимодействия с Россией и придание ему «более творческого характера». Тут возможны самые невероятные комбинации. Le Monde предполагает, что Макрон может продвигать проект альянса между Хафтаром и Асадом с целью «совместного отпора агрессии Турции против двух стран», вывести для начала Асада «на арабскую дипломатическую сцену».

Mil.ru Командующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу. Москва. 2017

В более широком смысле Париж может стремиться осуществлять в регионе геополитику, густо замешанную на идеологии борьбы с радикальным исламизмом, создавая так называемую стратегическую глубину, которую сейчас пытается заполнить Турция. Но как бы то ни было, это связано с интернационализацией ливийского конфликта. Появились сообщения, что Египет при поддержке Объединенных Арабских Эмиратов создал специальные военно-морские силы, состоящие из ливийских коммандос. Им поручено атаковать турецкие корабли у ливийского побережья, которые доставляют Сараджу оружие и военную технику из Турции. Ранее Макрон заявлял, что Эрдоган переправляет в Ливию сирийских наемников, что противоречит берлинским договоренностям. В ответ Анкара выдвинула французам целый список исторических претензий, вспомнив массовые убийства в Алжире, а турецкое издание Sözcü заявило, что «главная ответственность за проблемы, возникшие с начала кризиса в Ливии в 2011 году, лежит на Франции», и «если она желает внести вклад в выполнение решений берлинской конференции, то должна прекратить поддерживать Хафтара».

Кстати, Хафтара после Парижа в Берлине приняла и канцлер Германии Ангела Меркель. Новая игра, в которой высоки ставки, только начинается.