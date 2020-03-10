Итак, по сообщению из Кремля, президент США Дональд Трамп отказался принять личное приглашение Владимира Путина участвовать в торжествах, посвященных 75-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне в Европе.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Полагаю, дело не в том, что торжества в России приходятся на разгар избирательной гонки в США, что, скорее всего, использовано для формального объяснения невозможности даже краткой поездки в российскую столицу в качестве лидера страны, которая совместно с Советским Союзом вела ожесточенные сражения с германским нацизмом и японским милитаризмом.

Дело и не в политике санкций и прочих выражениях недовольства внешнеполитическим поведением России. Главное — это политическая составляющая развернувшейся президентской гонки, в которой Трамп выступает кандидатом от Республиканской партии и должен непременно победить ненавистных демократов, не дав им никакого шанса. Такая победа будет и местью за унизительные расследования «следа Москвы», которая якобы вмешивалась в американские выборы на стороне Трампа, за затеянную демократами оскорбительную процедуру импичмента, за развязанную в продемократических СМИ «охоту на ведьм», то бишь на Трампа. За первый президентский срок он уже «вдоволь нахлебался» за якобы благосклонное отношение к России и лично к ее президенту Путину. Поездка в Москву и присутствие на грандиозном юбилейном военном параде в стране, которая, наряду с Китаем, объявлена в США противником, безусловно, были бы использованы политическими соперниками нынешнего президента для его дальнейшей дискредитации, обвинений во внешнеполитических «грехах» на российском направлении.

En.kremlin.ru Дональд Трамп и Владимир Путин

Нельзя исключать, что отказ приехать в Москву окажет влияние на лидеров других стран «семерки» и сателлитов США, не входящих по статусу в этот привилегированный клуб Запада, но во всем следующих его решениям. Не будем приводить список этих стран. Для этого достаточно посмотреть, кто безропотно, подчас вопреки своим интересам, объявил и продолжает сохранять различного рода санкции в отношении России.

В российских СМИ в связи с отказом Трампа опубликован список лидеров стран, которые, как сообщается, «уже приняли приглашение Кремля посетить Россию 9 мая: президент Франции Эммануэль Макрон, Сербии — Александр Вучич, Чехии — Милош Земан, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, великий герцог Люксембурга Анри и другие».

В данном случае особый интерес представляет посещение Москвы в день торжеств руководителями стран, развязавших Вторую мировую войну — Германии и Японии. Мы помним, как канцлер Германии Ангела Меркель во время предыдущего юбилея Победы, по сути, отказалась присутствовать на военном параде на Красной площади, прибыв на следующий день для возложения венка на Могилу неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Kremlin.ru Ангела Меркель возлагает венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. 2015

В не менее деликатной ситуации оказался теперь премьер-министр Японии Синдзо Абэ. У него в стране немало противников поездки в мае в Москву и участия в военном параде на Красной площади. И хотя, по имеющейся у автора этих строк информации, администрация премьер-министра и МИД Японии уже приступили к подготовке визита, от утверждений, что он непременно состоится, пока лучше воздержаться. Поводы для отказа от поездки могут быть самые разные. Взять хотя бы ситуацию с коронавирусом. Никто не может предсказать, как она будет развиваться.

Что же касается политического аспекта визита Абэ в Москву, то, согласно анализу японских политологов, в нем есть как плюсы, так и минусы. К минусам японская газета «Санкэй симбун» относит то, что «Россия вряд ли пойдет на признание факта захвата северных территорий», как в Японии произвольно именуют российские Курильские острова. Тем более что ко времени поездки Абэ уже будут одобрены на народном голосовании поправки к Конституции России, одной из главных среди которых является фактический запрет на переговоры об отчуждении российской территории. При инициировании такой поправки было прямо озвучено, что речь идет о запрете отчуждения и Курильских островов. Не представляю, как президент Путин в этой ситуации, да еще в праздничный день Великой Победы позволит вести переговоры о пересмотре итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн. А ведь именно такие переговоры и собирается вести Абэ 9 мая в Москве.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Среди плюсов японские СМИ выделяют редкую возможность для Абэ встретиться и переговорить, хотя бы «на ногах», с ожидающимся на торжествах в Москве председателем Трудовой партии Кореи, лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как известно, несмотря на неоднократно заявленное Абэ предложение организовать японо-северокорейский саммит «без предварительных условий», Пхеньян пока воспринимает идею переговоров с Японией прохладно.

Ближайшее время покажет, окончательно ли решение Синдзо Абэ принять предложение российского президента полноценно участвовать в торжествах по случаю Дня Великой Победы. Хотя мои японские собеседники отрицают прямую связь отказа Трампа от поездки в Москву, полагаю, решение американского президента будет принято во внимание и серьезным образом учтено. Тем более что, как отмечает «Санкэй симбун», «времени для взвешивания возможных плюсов и минусов от этого (визита) и принятия окончательного решения остается все меньше»

Анатолий Кошкин