Разговоры о том, что русские пьют водку как воду, часто доводилось слышать от японцев. При этом им навязано представление о том, что употребление водки в большом количестве якобы «жизненная необходимость» для выживания в «ужасно холодной России».

Иван Шилов ИА REGNUM

Подвернулся и информационный повод «подтвердить» такое представление. Некто Макото Хасэгава из издания Viewpoint утверждает, что именно водка, которая «убивает все вирусы и микробы», защищает русских от вспышки на их территории эпидемии коронавируса. Вот результат «умозаключений» японца: «(1) водка обладает антисептическими свойствами; (2) русские пьют водку с малых лет; (3) в России, где любят водку, обладающую антисептическими свойствами, людей заражается мало. Такая трехступенчатая логика».

Мне, конечно, жаль этого человека, логика которого явно «хромает», ибо он пытается убедить японцев, что поголовно все русские, включая детей, женщин и стариков, с утра до вечера пьют водку, а потому-де вирусы им нипочем.

Правда, Хасэгава делает оговорку, что «пить вредно», но, получается, не всегда, ибо, по его информации, есть и такие, кто благодаря водке защищены от воздействия инфекции. «Русские любят водку. Чрезмерное употребление вредно для здоровья. Некоторые становятся алкоголиками, как бывший президент России Борис Ельцин (занимал пост с 1991 по 1999 год). Но при этом она убивает вирусы и бактерии, поэтому ее следует употреблять на начальной стадии заболевания. Я пришел к выводу, что когда по всей Европе распространился COVID-2019, в России заразилось на удивление мало людей, и все это благодаря водке», — безапелляционно вещает «знаток российских нравов».

Цитата из к/ф «Левиафан». реж. Андрей Звягинцев. 2014. Россия Из горла

Затем следует упомянутая выше «традиционная» связь водки с трескучими морозами, которых в европейской России давно уже не бывало: «В России холодные и длинные зимы. Возможно, водка появилась потому, что это было необходимо для здоровой жизни. Некоторые русские зимой перепивают, и у них возникает пристрастие к алкоголю, но были и долгожители, которые не болели благодаря водке».

И, наконец, «логика» Хасэгавы приводит к тому, что изыскивающие средства от коронавируса вирусологи должны обратиться к «русскому феномену» и всерьез его изучить. «Я уверен, что и в ХХI веке, во времена COVID-2019, человечество изобретет вакцину против этого вируса, применив все свои знания и мудрость. В Японии говорят: «Хорошее лекарство горчит». Может быть, появится вакцина на основе полезных свойств водки, которую будет легко пить?» — заключает японец.