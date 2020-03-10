Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган создал большие проблемы папе Римскому Франциску и константинопольскому патриарху Варфоломею, когда принял решение открыть путь скопившимся в Турции беженцам в Европу. Поощряемые Анкарой мигранты штурмуют турецко-греческую границу. И эта волна сегодня пробуждает старые страхи Запада, прежде всего европейцев, но не только их, придавая проблеме и религиозное звучание с эсхатологическими оттенками.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдогана ряд западных изданий называют «исламистским султаном», который сегодня увидел «свой шанс» восстановить «историческое мусульманское величие». Идут отсылки к истории. Вспоминается битва под Веной, состоявшаяся 12 сентября 1683 года, когда коалиция европейских христианских государств нанесла поражение армии Османской империи, после чего турок начали вытеснять из Европы. Но ныне, утверждают западные издания, Эрдоган оказался «достаточно умен», чтобы использовать миграционный фактор и достичь того, чего «Кара Мустафа-паша не смог достичь в 1683 году прямым военным вторжением: постепенной, но неуклонной исламизации Европы». И, как замечает Asia Times, «после османской осады Вены, впервые за четыре столетия, «мусульманское вторжение» в Европу предотвращается не кем иным, как Россией». Греки, в свою очередь, считают, что Эрдоган сейчас становится «персидским царем Ксерксом I, руководя гибридной военной кампанией по уничтожению западной цивилизации» по мере «приближения 100-летия современного турецкого государства в октябре 2023 года».

Mstyslav Chernov Сирийские беженцы в Европе

Исторические традиции в этом случае предписывают Церквам встать на защиту христианской Европы. В первую очередь это касается Святого престола, который на протяжении многих веков выступал заводилой антиосманских коалиций. Но миграционное давление Анкары — это то, что сейчас Ватикан ставит перед непростой дилеммой, равно как и Константинопольский патриархат. Начиная с 2015 года, когда началось великое переселение беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки в Европейский союз, папа Франциск активно призывал европейцев предоставить жилье и пропитание этим людям. И не он один. Хорошо памятна встреча понтифика и константинопольского патриарха в апреле 2016 года в центре размещения и регистрации мигрантов и беженцев на греческом острове Лесбос. «До тех пор, пока существует необходимость, срочно призываем все страны предоставить временное убежище, предложить статус беженца тем, кто имеет право, расширить усилия по оказанию помощи и сотрудничать со всеми людьми доброй воли для немедленного прекращения продолжающихся конфликтов», — заявили Франциск и Варфоломей.

ניר חסון Nir Hason Папа Франциск и патриарх Варфоломей

Тогда к ним присоединился предстоятель Элладской православной церкви архиепископ Иероним II. Сегодня он занимает другую позицию. Во время недавнего посещения северо-востока Греции владыка поблагодарил греческую армию за охрану пограничных с Турцией областей. Заодно Иероним призвал европейских партнеров защитить границу, сказав, что «здесь находится не только граница Греции, но и граница Европы». Ватикану развернуться на 180 градусов гораздо сложнее. Ведь все годы с первой миграционной волны Святой престол не просто сам публично и постоянно высказывался за прием беженцев странами Европейского союза, но и давил на те европейские национальные Конференции католического епископата, у которых эта инициатива не вызывала энтузиазма. А ведь сегодня возобновляющееся недовольство перед новым наплывом беженцев может быть многократно усилено страхом перед распространением коронавируса. Лагеря мигрантов особо уязвимы с точки зрения санитарной безопасности, там эпидемии есть где разгуляться.

Lapost Архиепископ Иероним II

Поэтому призывать европейцев помочь беженцам папе Франциску будет непросто. Равно как замолчать эту проблему, которая ставит перед вызовами и Константинопольский патриархат. Дело не только в прежних заявлениях Варфоломея. Необходимость что-то «сделать» с Анкарой будет продуцировать «творческие предложения». Турции могут припомнить, пишет бывший военный атташе США в Греции и Израиле Деметрий Граймс, «нарушения религиозных и академических свобод православной семинарии на острове Халки, отрицание геноцида греков и армян, осквернение Собора Святой Софии чтением Корана в самом священном месте для православных христиан». Отсюда рукой подать до актуализации в контексте религиозной политики так и не вступившего в силу Севрского мирного договора 1920 года, противопоставив его Лозаннскому мирному договору 1923 года.

А тогда придется определяться Константинопольскому патриархату, с кем он — мусульманской Турцией или христианской Европой.