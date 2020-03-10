Оборонный заказ обернулся уголовным делом о мошенничестве, а около 3 млрд рублей из бюджета страны были выведены за пределы России через фиктивные контракты и фирмы-однодневки. Что случилось в Московской области, попыталось разобраться ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мошенничество

Об уголовном деле

В марте 2020 года официальный представитель Следственного комитета РФ сообщил, что в Московской области под стражу отправлены владелец, гендиректор одной из строительных компаний и его советник. Основанием для начала расследования стали материалы ФСБ.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» следователи возбудили в отношении гендиректора ООО СК «Строй Групп» Павла Бабаева и его советника Константина Лободы. Им уже предъявлено обвинение. Оба фигуранта взяты под стражу. Расследование дела продолжается, так как следователям ещё предстоит выявить остальных причастных лиц, которые в 2015—2019 годы участвовали в хищении бюджетных средств. По делу на сегодня проходят обыски, допрашиваются работники оборонных предприятий.

Александр Горборуков ИА REGNUM Расхищение бюджета

Всего по 11 договорам, в которых были предусмотрены работы и услуги по госпрограмме «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 — 2020 гг.», «похищены бюджетные средства порядка 3 миллиардов рублей». По мнению следствия, средства похитили «путём их вывода на счета аффилированных юридических лиц при заключении фиктивных контрактов».

"При этом договорные обязательства руководством ООО СК «Строй Групп» не исполнены, а сроки реализации проектов сорваны», — резюмировали в ведомстве.

О компании-фигуранте и владельце

В ЕГРЮЛ на сегодня зарегистрировано одно ООО СК «Строй Групп» с гендиректором Павлом Бабаевым, упомянутым в сообщении Следкома.

Строительная компания учреждена 23 апреля 2007 года в городе Химки Московской области. По открытым данным, на январь 2019 года средняя численность сотрудников компании составляла более 600 человек, увеличившись за год почти на 230 человек. Уставный капитал ООО — 67,19 млн рублей.

Павел Бабаев является директором и владельцем «Строй Групп» с мая 2015 года. Его доля заложена в Сбербанке по нескольким договорам, срок залога истекает 31 декабря 2023 года. Помимо этого, в выписке ЕГРЮЛ относительно адреса нахождения компании есть отметка, что «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)».

У Бабаева в активе также есть 93,75% доли в ООО «Голден Карго», созданном в Москве в сентябре 2012 года. Компания по основному виду деятельности работает в сфере сухопутного пассажирского транспорта. Уставный капитал — 1,6 млн рублей. Совладельцем доли и директором числится Кирилл Рогачевский, но в блоке о руководителе отмечено, что «сведения недостоверны (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем)». У «Голден Карго» в Волгоградской области был актив — ООО «Автобусы большой страны Юг», учрежденное в апреле 2018 года, но ликвидированное в октябре 2019 года — «исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности». В этом ООО директором снова указан Рогачевский.

Стройка

Павел Бабаев также числится директором строительной компании в Электростали, созданной в декабре 2009 года, — ООО «Торговый дом Лосино-петровский пассаж». Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей, владельцы — Константин Лобода, чьи данные совпадают с данными второго фигуранта уголовного дела, и Раиса Яшина.

О государственных контрактах

По открытым данным, ООО Строительная компания «Строй Групп» было исполнителем как минимум по 26 госконтрактам на общую сумму свыше 15,154 млрд рублей. При этом в 2017 году у компании было пять контрактов на сумму 2,8 млрд рублей с АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Данная компания работает с 1936 года в Свердловской области, входит в концерн «Уралвагонзавод» и «известна в мире как производитель бронетанковой техники».

По всем пяти контрактам исполнение прекращено в связи с расторжением из-за просрочки по срокам. Среди «лотов» были строительство азотно-кислородной станции (стоимость контракта — 391,778 млн рублей), строительство «цеха механосборочного производства 765 пролеты X—XII » (756,91 млн рублей), реконструкция производства цветного литья на объекте «Реконструкция заготовительного производства дизельных двигателей» в челябинском филиале (152,197 млн рублей), реконструкция чугунолитейного производства на объекте «Реконструкция заготовительного производства дизельных двигателей» в филиале Челябинска (853,538 млн рублей) и строительство центрального гальванического цеха 690БИС (666,659 млн рублей).

Помимо этого, в числе заказчиков компании был МИД России. Контракт стоимостью 2,55 млрд рублей на строительство общежития «Московского государственного института международных отношений МИД РФ» был подписан в июне 2017 года. Он является действующим. Срок исполнения истекает 30 декабря 2020 года.

Также среди заказчиков ООО было ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» из Приморского края — два контракта на 2,5 млрд рублей (строительно-монтажные работы в трубообрабатывающем цеху с выносом сетей водопровода из пятна застройки и работы на первом этапе строительства судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ»). Контракты были подписаны в 2018 и 2019 годах, числятся в стадии исполнения.

Проект Звезда-ДСМЕ

Среди заказчиков компании Бабаева — АО «Красмаш» (четыре контракта на 1,5 млрд рублей, по трём исполнение прекращено), ПАО «Компания «Сухой» — один контракт на 1,5 млрд рублей на генподряд по проекту: «Реконструкция и техническое переворужение производства для изготовления воздухозаборника, мотогондолы, поворотных узлов крыла ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», г. Новосибирск», Управление Росреестра по Калужской области — 1,2 млрд рублей по одному контракту на выполнение остаточных работ (без технологического оборудования, мебели, инвентаря), включая сопутствующие и обеспечивающие мероприятия на объекте — «Строительство Централизованного архивохранилища Центрального федерального округа, г. Калуга» (исполнение прекращено, контракт расторгнут), ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» — на 1,069 млрд рублей, госкорпорация «Роскосмос» — два контракта на 535 млн рулей (касаются реконструкции и технического перевооружения цеха по производству упаковочной тары» Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С. М. Кирова — филиал ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева») и АО «НПО Энергомаш», также входящее в структуру «Роскосмоса» — шесть контрактов на 435 млн рублей.