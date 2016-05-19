6 марта в Саудовской Аравии закончился государственный переворот: был качественно и уже на практике изменен порядок наследования престола.

Саудовская Аравия

За 88 лет существования саудовской монархии там использовался редкий для Европы порядок, который принято называть «лествичным правом» (rotasystem): когда престол передавался старшему члену правящей династии по мужской линии, то есть брату умершего правителя. В Европе этот порядок был исторически заменен «примогенитурой», переходом власти к старшему сыну монарха, рожденному в законном браке.

У саудитов после смерти основателя династии Абдул-Азиза ибн Сауда (1953 год) титул короля (точнее, с 1986 года — «Хранителя двух Святынь») носили последовательно шесть единокровных братьев, сыновей Абдул-Азиза. До 2017 года этого же правила придерживался и правящий монарх Салман ибн Абдул-Азиз. В 2015 году занявший престол король Салман, в точном соответствии с лествичным принципом, назначил наследным принцем Мукрина, 35-го и самого младшего из ныне живущих сыновей короляАбдул-Азиза. Но вскоре нарушил принцип, отстранив Мукрина и назначив нового кронпринца, Мухаммед ибн Наифа, своего племянника Наифа ибн Абдул-Азиза, как старшего в новом поколении правящего клана саудитов.

U.S. Department of Defense Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

Но «примогенитура» пришла и в Аравию. 21 июня 2017 года королевским декретом 58-летний принц Мухаммед ибн Наиф был смещён с поста наследного принца в пользу собственного сына короля Салмана, 32-летнего принца Мухаммеда. Некоторые медиа считают, что смещение было силовым и на ибн Наифа «часами давили, чтобы онотрекся от престола», но он публично это отрицал как «голливудскую фантазию».

Однако отрицания, судя по всему, не помогли, и 6 марта 2020 года принцы Мухаммед бен Наиф и Ахмед бин Абдель Азиз (брат короля Салмана и сын основателя династии) были арестованы по обвинению в государственной измене. В настоящее время путь Мухаммеда к трону своего 84-летнего отца совершенно свободен.

U.S. Department of State Принц Муха́ммед ибн На́иф

Все это оставалось бы не более чем эпизодом в многотысячелетней истории аравийских бедуинов, если бы не актуальность этого эпизода для современной истории тех стран, которые громогласно заявляют о своей бескомпромиссной борьбе с коррупцией для защиты государственного бюджета. А значит — и для Украины. Потому что Мухаммед ибн Салман провел практический мастер-класс такой борьбы. Реальной борьбы, а не деклараций.

4 ноября 2017 года в Эр-Рияде несколько десятков человек были арестованы и помещены в золотую, но все же клетку в отеле Ritz Carlton. За несколько часов до этого король создал возглавляемый Мухаммедом ибн Салманом Антикоррупционный комитет, который и разгулялся «по полной». Были отданы приказы о задержании одиннадцати принцев, из которых один, скорее всего, погиб во время бегства (Мансур ибн Мукрин). В клетку «Карлтона» были брошены бывший командующий флотом Саудовской Аравии, четыре бывших министра, семь исламских ученых и большая группа ведущих саудовских бизнесменов.

Kremlin.ru Принц Мухаммед бин Салман

Акция была представлена как «просто начало жизненно важного процессаискоренения коррупции, где бы она ни существовала» (Шейх Сауд аль-Моджеб, генеральный прокурор королевства). Хотя она была, безусловно, политической комбинацией, и сейчас можно бесконечно долго спорить о ее результатах и перспективах этих результатов. Во всяком случае, сейчас у Мухаммеда нет видимых противников внутри королевства.

Но речь не о политике, а о деньгах. После задержаний саудовские власти сделали карлтоновским сидельцам предложение, от которого многие не смогли отказаться: свобода в обмен на часть состояния. Уже через две недели после арестов стало известно, что «власти Саудовской Аравии ведут переговоры по урегулированию с принцами и бизнесменами, задержанными в результате антикоррупционной чистки… Чиновники Саудовской Аравии требуют, чтобы некоторые бизнесмены, члены королевской семьи и министры, задержанные в ходе чистки наследного принца Мухаммеда бен Салмана, заплатили до 70% своего богатства в обмен насвободу, сообщили Financial Times люди, знакомые с ситуацией». И ведь получилось!

Через 14 месяцев после акции королю Салману был предоставлен «Отчет» Антикоррупционного Комитета. Там было записано, что восемь человек отказались от «урегулирования», и их дела «направлены государственному прокурору для дальнейшего надлежащего судебного разбирательства согласно соответствующим законам», а вот с 56 персонами от урегулирования отказалось уже государственное обвинение «из-за уже существующих уголовных обвинений, выдвинутых против них».

Зато с 87-ю персонами получилось одно удовольствие. Сам Мохаммед ибн Салман заявил, что «мы показываем им все имеющиеся у нас файлы, и, как только ониувидят, около 95 процентов согласны на урегулирование…». И в «результате расследования, проведенного комитетом, в государственную казну было возвращено более 400 миллиардов саудовских риалов ($ 107 миллиардов). В виденедвижимости, компаний, денежных средств и других активов». Для справки: годовой бюджет 2020 года в Саудовской Аравии составляет 272 миллиарда долларов. У Украины — чуть более сорока миллиардов.