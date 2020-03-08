Нидерланды готовы поддаться шантажу Турции





Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Президент Эрдоган в Москве

Как сообщила турецкая редакция интернет-издания Sputnik, российский лидер Путин встретился в Москве со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы снизить напряжённость в сирийской провинции Идлиб. Эрдоган приехал на встречу с турецкими министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, министром национальной обороны Хулуси Акаром, министром финансов и казначейства Бератом Албайраком, главой разведки MIT Хаканом Фиданом, главой управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттином Алтуном, представителем президента Ибрагимом Калыном, представителем правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омером Челиком и вице-президентом Махиром Уналом. После встречи, которая продлилась 5 часов 40 минут, лидеры сделали заявления. Путин: «Мы обсудили сегодня весьма острую ситуацию, сложившуюся в сирийской провинции Идлиб. С начала этого года действующие там бандформирования резко нарастили свою активность: регулярно обстреливали как позиции правительственных войск Сирии, так и мирные населённые пункты. Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнёрами в своих оценках происходящего в Сирии, но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз. Сегодня мы подтвердили заинтересованность наших стран в продолжении совместной работы и в рамках «астанинского формата». По итогам наших переговоров мы согласовали совместный документ». Эрдоган: «Согласно Сочинскому меморандуму, оговорено, что будет снижение напряжённости в Идлибе, будут предотвращены любые нападения в регионе, также сохраняется статус-кво. Но, начиная с марта текущего года, участились случаи нападения со стороны сил режима, что привело к потерям среди мирного населения и нарушило Идлибский договор. Наши наблюдательные пункты обязались контролировать режим прекращения огня. По причине нападений со стороны режима на наших солдат необходимо образовать новый статус в Идлибе. Сегодня ночью, начиная с 00:01, для обеспечения устойчивого режима прекращения огня будут осуществлены все необходимые шаги. Мы будем прилагать все усилия, чтобы оказать необходимую помощь всем нуждающимся лицам в Сирии. В этом процессе Турция оставляет за собой право ответить на всяческие нападения со стороны режима своими силами».

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Чавушоглу и Лавров сделали совместное заявление

Как передаёт телеканал NTV, после заявлений Путина и Эрдогана министры иностранных дел России и Турции сделали совместное заявление, согласно которому принято решение прекратить все боевые действия по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации с 00 часов 01 минуты 6 марта 2020 года. А также: создать коридор безопасности шириной 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М4, 15 марта начать совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М4 от н.п. Трумба (2 км зап. Серакаб) до н.п. Айн-эль-Хавр. Конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии министерств обороны Российской Федерации и Турецкой Республики в течение семи дней.

Заявление Европейского союза о Турции

Как сообщает газета Sözcü, между Турцией и Европейским союзом возник кризис по вопросу о беженцах. После того как в Идлибе погибло 34 турецких военных, власти страны открыли границы в Европу для мигрантов, которые хотели попасть в ЕС. Тысячи беженцев стекались к границе с Грецией, что вызвало серьёзно опасения у Европы. В то время как Frontext (пограничная полиция ЕС) приняла решение организовать защиту на границе с Грецией, официальные лица также приехали к границе для оценки ситуации. «События, происходящие на наших границах — это вопрос, которым должна заниматься не только Греция, но и Европа в целом», — сказала Урсула фон дер Лейен, председатель Европейской комиссии. По её словам, те, кто хочет испытать единство Европы, будут разочарованы. «Мы будем поддерживать нашу позицию и наш Союз победит», — сказала она. Также политик отметила, что ЕС окажет Афинам оперативную поддержку, которую та запросила. Европа пообещала Греции финансовую помощь в размере 700 миллионов евро в связи с кризисом на границе.

Mstyslav Chernov Беженцы

Результаты операции «Весенний щит»

Как передаёт турецкий новостной телеканал NTV, министр обороны Турции Акар рассказал журналистам о результатах операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе. «На сегодняшний день обезврежены два истребителя, два БПЛА, восемь вертолетов, 135 танков, пять систем ПВО, 86 артиллерийских установок, 16 противотанковых минометов, 77 единиц бронетехники, девять складов боеприпасов, 2557 военных», — сказал министр. «Умеренные оппозиционеры» в Идлибе, как сообщается, вернули контроль над тремя деревнями, обеспечив себе преимущество в стратегическом районе Джебель. Акар подчеркнул, что Турция в качестве страны-гаранта в Идлибе выполняет все свои обязанности, вытекающие из договорённостей. «Мы также ожидаем от России, что она выполнит свои обязательства в качестве страны-гаранта, предотвратит атаки режима и использует своё влияние на Дамаске, чтобы тот следовал границам Сочинского соглашения. С другой стороны, наши переговоры с Россией продолжаются. Всем известно, что у нас нет ни желания, ни намерении сталкиваться Россией. Все, чего мы хотим — это чтобы режим прекратил убийства и тем самым предотвратил радикализацию и миграцию в регионе», — отметил Акар.

Msb.gov.tr Турецкая артиллерия

Беженцы стекаются к границе

Как сообщает газета Cumhuriyet, Анкара объявила, что не будет препятствовать мигрантам, желающим отправиться в Европу. После принятия этого решения мигранты продолжают прибывать на границу. Турция, которая каждый раз угрожала Европейскому союзу открыть границы после авиаудара по сирийскому городу Идлиб, в результате которого погибли турецкие солдаты, на этот раз сделала то, что она сказала, и открыла пограничные ворота. Тысячи беженцев на деньги, выделенные турецкой полицией, пришли к границе Греции в турецкой провинции Эдирне. Часть мигрантов пересекают границу по морю, направляясь к греческим островам. Афины встревожены. На заседании Совета национальной безопасности Греции было принято решение о прекращении предоставления убежища в течении месяца. Эрдоган сказал, что после того, как Анкара открыла границы, ему стали поступать звонки с просьбой закрыть её. «Эта тема закрыта. Все границы будут открыты. Мы предупреждали западные страны, они считали наши слова пустыми», — сказал он. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил, что по состоянию на пятницу, 6 марта, число беженцев, перешедших в Грецию, составило 142 175 человек.

Нидерланды готовы поддаться шантажу Турции

Как сообщает турецкая редакция ВВС, правительство Нидерландов дало зелёный свет тому, чтобы Европейский союз дал Турции больше денег в обмен на возвращение беженцев. «Если Турция хочет больше денег, чем Европа, чтобы получить беженцев, мы не скажем «нет», — сказала Анки Брукерс-Кнол, заместитель министра безопасности и юстиции Нидерландов. Парламент страны обсудил поток беженцев из Турции на греческую границу. Депутаты от власти и оппозиции обвинили Анкару в нагнетании ситуации с беженцами, квалифицировав это как шантаж Европы. Они заявили, что Эрдоган использовал беженцев в политических целях.

Mstyslav Chernov Сирийские беженцы в Европе

Турция приостановила перелёты с тремя странами

Новые меры были введены против смертельного коронавируса, сообщает газета Sözcü. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что все пассажирские рейсы туда и обратно между Турцией и Италией, Турцией и Южной Кореей, Турцией и Ираком были прекращены в целях пресечения распространения вируса COVID-19. «Наши сухопутные границы с Ираком также закрыты для автомобильного и пассажирского транзита», — сказал министр, добавив, что эта практика зависит от текущих условий и является временной. Он отметил, что до сих пор в Турции не было зафиксировано тревожных случаев.

Рухани призвал Эрдогана

Как сообщает NTV, президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с Эрдоганом призвал его «защитить невинных людей в Идлибе». Кроме того, Рухани предложил турецкому коллеге провести совместную встречу на высшем уровне с участием Тегерана, Анкары и Дамаска. Иранский президент подчеркнул важность астанинского процесса, созданного Турцией — Россией — Ираном, и сказал, что Тегеран может принять встречу на высшем уровне, на которой встретятся турецкие, российские и иранские лидеры.

Tasnim News Agency Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани

Греция отозвала свое обращение к НАТО

Как сообщает интернет-издание TR724, после авиаудара в Идлибе НАТО по просьбе Турции приняло решение об усилении системы ПВО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс нарастил поддержку Турции. Союзники приняли решение опубликовать декларацию о поддержке Анкары. Однако Афины потребовали, чтобы в заявлении был пункт, обязывающий Турцию выполнить соглашение о мигрантах от 18 марта 2016 года, подписанного между Анкарой и ЕС. Запрос Греции не нашёл поддержки. Не все страны — члены НАТО приняли это требование Афин. Основание: оно неуместно. В соответствии с декларацией о поддержке, страны — члены альянса определят возможности укрепления противовоздушной обороны Турции, а также согласуют поддержку, которую страны — члены НАТО смогут оказать Турции на уровне двусторонних отношений.

Сирия обвинила Турцию

Как передает интернет-издание sol.org.tr, министр внутренней торговли Сирии Атеф Надаф обвинил США в продаже через Турцию нефти, добываемой с сирийских нефтяных месторождений. В интервью телеканалу «Россия 24» в программе «Международное обозрение» Надаф заявил, что «в других районах Сирии, где есть нефть, полностью разрушена инфраструктура, разрушены железные дороги и разрушены все электростанции. У нас нет электричества, а если нет электричества, то нет и местного производства». Сирийский министр добавил, что Сирия вынуждена импортировать нефть, которую можно купить только за доллары. При этом он напомнил, что сирийские банки, включая Центробанк, находятся под санкциями, а любые денежные переводы в Сирию из-за рубежа запрещены.

КОРОТКО, НО ВАЖНО

На пленарном заседании парламента Турции произошла драка между депутатами правящей партии и оппозицией. Поводом для нее стали слова депутата Озкоча в отношении президента Турции. Прокуратура также начала расследование в отношении Озкоча за оскорбление Эрдогана.

59 депутатов Европарламента призвали Грецию «прекратить насилие», заявив, что «Греция применяет неприемлемое насилие к мигрантам, которые хотят пересечь границу страны».

Около 1000 полицейских специального назначения начали дежурить у берегов реки Марица, которая разделяет Турцию и Грецию. «Полицейский спецназ будет предотвращать вытеснение мигрантов, перешедших на греческую сторону», — сказал министр внутренних дел Турции Сойлу.

Voice of America Турецкие полицейские

«Мы можем поставлять боеприпасы Турции», — заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, который находился в турецкой провинции Хатай. Он подчеркнул, что турецкая армия борется в Идлибе для предотвращения человеческой катастрофы.

Еврокомиссия готовится оказать Анкаре денежную помощь в размере 500 миллионов евро с целью снижения повышенного давления из-за миграционного кризиса. Кроме того, Еврокомиссия упростит визовые процедуры для въезда в Европу турецким гражданам.