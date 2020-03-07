Почти год назад двадцать депутатов Сахалинской областной думы седьмого созыва выступили инициаторами постановления от 25.04.2019 № 5/11/138−7 «О внесении изменений в статьи 1 и 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», которым предлагалось внести дополнительный день воинской славы России «2 сентября — День Победы во Второй мировой войне (1945 год)».

Медаль СССР «За победу над Японией», 1945

Неторопливо (в июле 2019 года) законопроект, наконец-то, отправили в Государственную думу. Там он получил регистрационный №764 215−7, был назначен на рассмотрение в декабре 2019 года, но затем стал переноситься. В очередной раз его рассмотрение перенесено 2 марта 2020 года.

Вдруг на сайте Сахалинской областной думы появляется новость о том, что, выступая 26 февраля 2020 года в Совете Федерации в рамках «Часа субъекта Федерации», председатель Сахалинской областной думы А. Хапочкин «особо подчеркнул, что Совет Федерации поддержал сахалинскую инициативу о придании государственного статуса«день воинской славы» дате «3 сентября — День окончания Второй мировой войны».

Итак, председатель Сахалинской областной думы, один из подписантов и вдохновителей думского законопроекта, вопреки коллегиальному решению, отказывается от необходимости праздновать Победу, одержанную нашей страной в 1945 году, и сообщает о поддержке Советом Федерации другой сахалинской инициативы, которой на Сахалине никто не видел, и предлагает удовлетвориться безликой формулировкой «День окончания Второй мировой войны».

Но разве такую инициативу Сахалинская областная дума рассматривала и поддерживала?

Разве председательствующий в думе вправе без сложения полномочий руководителя говорить всякую отсебятину?

Может быть, хватит в год 75-летия великого исторического события издеваться путём замалчивания над праздником Победы над Японией, установленном в 1945 году Указом Президиума Верховного Совета СССР как День всенародного торжества и празднуемым 3 сентября?

Павел Судаков. Капитуляция японской армии. 1948

Знает ли господин Хапочкин, что согласно пункту 2 раздела 2 Конституции Российской Федерации не отмененные нормативно-правовые акты СССР продолжают действовать на территории Российской Федерации?

Указ Президиума Верховного Совета СССР не противоречит Конституции Российской Федерации, а его действительность неоднократно подтверждалась. В частности Правовым управлением Совета Федерации, НИИ военной истории Генерального штаба Вооруженных сил РФ и т. д.

Если председатель областной думы это знает, но хочет переименовать омытую кровью наших дедов Победу в нейтральное «окончание войны», то с моральной точки зрения хочется назвать такие действия предательскими.

Если не знает, то это вызывает большие сомнения в его профессиональной компетентности.

Смолчит ли депутатский корпус Сахалинской областной думы на конкретный пример демонстративного неуважения к его решениям со стороны председателя областной думы?

Алексей Лукашевич Сахалинская областная дума

И не пора ли Сахалинской областной думе вернуться к коренному названию праздника, чтобы всем было понятно: кто и над кем одержал ПОБЕДУ?!

А без ПОБЕДЫ какой день воинской славы?!

Посмотрите на надписи на медали, которой награждено более 1 800 000 человек.

Вопрос вовсе не частный, не внутренне-думский, а касающийся каждого гражданина России, а тем более сахалинцев и курильчан, живущих на территориях, освобожденных в результате Победы над Японией в 1945 году.

Забывать этого нельзя. Мы и не забудем.

С. Пономарёв, депутат Сахалинской областной Думы 2, 3, 4 созывов