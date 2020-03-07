Кто и как маскирует Победу над Японией
Почти год назад двадцать депутатов Сахалинской областной думы седьмого созыва выступили инициаторами постановления
Неторопливо (в июле 2019 года) законопроект, наконец-то, отправили в Государственную думу. Там он получил регистрационный №764 215−7, был назначен на рассмотрение в декабре 2019 года, но затем стал переноситься. В очередной раз его рассмотрение перенесено 2 марта 2020 года.
Вдруг на сайте Сахалинской областной думы появляется новость о том, что, выступая 26 февраля 2020 года в Совете Федерации в рамках «Часа субъекта Федерации», председатель Сахалинской областной думы А. Хапочкин «особо подчеркнул, что Совет Федерации поддержал сахалинскую инициативу о придании государственного статуса«день воинской славы» дате «3 сентября — День окончания Второй мировой войны».
Итак, председатель Сахалинской областной думы, один из подписантов и вдохновителей думского законопроекта, вопреки коллегиальному решению, отказывается от необходимости праздновать Победу, одержанную нашей страной в 1945 году, и сообщает о поддержке Советом Федерации другой сахалинской инициативы, которой на Сахалине никто не видел, и предлагает удовлетвориться безликой формулировкой «День окончания Второй мировой войны».
Но разве такую инициативу Сахалинская областная дума рассматривала и поддерживала?
Разве председательствующий в думе вправе без сложения полномочий руководителя говорить всякую отсебятину?
Может быть, хватит в год 75-летия великого исторического события издеваться путём замалчивания над праздником Победы над Японией, установленном в 1945 году Указом Президиума Верховного Совета СССР как День всенародного торжества и празднуемым 3 сентября?
Знает ли господин Хапочкин, что согласно пункту 2 раздела 2 Конституции Российской Федерации не отмененные нормативно-правовые акты СССР продолжают действовать на территории Российской Федерации?
Указ Президиума Верховного Совета СССР не противоречит Конституции Российской Федерации, а его действительность неоднократно подтверждалась. В частности Правовым управлением Совета Федерации, НИИ военной истории Генерального штаба Вооруженных сил РФ и т. д.
Если председатель областной думы это знает, но хочет переименовать омытую кровью наших дедов Победу в нейтральное «окончание войны», то с моральной точки зрения хочется назвать такие действия предательскими.
Если не знает, то это вызывает большие сомнения в его профессиональной компетентности.
Смолчит ли депутатский корпус Сахалинской областной думы на конкретный пример демонстративного неуважения к его решениям со стороны председателя областной думы?
И не пора ли Сахалинской областной думе вернуться к коренному названию праздника, чтобы всем было понятно: кто и над кем одержал ПОБЕДУ?!
А без ПОБЕДЫ какой день воинской славы?!
Посмотрите на надписи на медали, которой награждено более 1 800 000 человек.
Вопрос вовсе не частный, не внутренне-думский, а касающийся каждого гражданина России, а тем более сахалинцев и курильчан, живущих на территориях, освобожденных в результате Победы над Японией в 1945 году.
Забывать этого нельзя. Мы и не забудем.
С. Пономарёв, депутат Сахалинской областной Думы 2, 3, 4 созывов