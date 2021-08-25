Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом, о чем сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на знакомые источники. Таким образом, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию. Налицо — факт защиты интересов чиновников, в том числе парламентариев, которые хотели бы сохранить свои посты при наличии активов за рубежом. Между тем рядовые россияне не понимают, как такие псевдопатриоты России могут рассуждать о патриотизме, создавать законы, заниматься развитием страны, если они не только далеки от реальности, но и предпочитают иметь, по сути, «запасной аэродром». Наличие «запасного аэродрома» говорит народу только об одном — ждать хорошего в своей стране не приходится, ведь, думается, что вершители судеб знают всё наперед, а потому и имеют запасную недвижимость за рубежом. Но это только одна сторона медали! Вторая — в том, что активы чиновников и парламентариев — это их слабое место, на которое в случае необходимости можно надавить. Не правда ли, порою возникает впечатление, что некоторые чиновники или парламентарии действуют на руку зарубежным странам, ведут явно нелогичную политику против развития страны, против народа, не раз порождая вопросы: на Россию ли работает чиновник, реально ли он заблуждается или целенаправленно выступает глашатаем Запада?!

Не взять ли и этого господина в состав рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию России?

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

Такие чиновники не только не могут служить примером для россиян, но и служить России. Как говорится, сильной России нужны сильные чиновники! Чиновники, имеющие активы за рубежом — слабые чиновники, и им с Россией не по пути!

Если чиновники не способны расстаться с недвижимостью за рубежом, значит, они способны на государственную измену! Думается, это хорошо понимают на Западе, у которого в руках находится «ключик» от недвижимости, а по факту — от механизма, способного запустить процесс госизмены. Подобные трюки уже успешно отработаны на бизнесменах российского происхождения и широко нам всем известны. Еще недавно жертвой этих трюков был Олег Дерипаска, сейчас впросак попал второй Олег — Тиньков. Когда два Олега попадают в неприятности — не просто совпадения — это ясно всем, похоже, кроме чиновников и парламентариев!

Дарья Антонова ИА REGNUM Недвижимость

Еще в апреле 2018 года издание Forbes рассказывало о том, как национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании выявило около 50 потенциальных целей, которые должны будут раскрыть информацию об имуществе неясного происхождения. Несколько из этих дел касались россиян. В начале 2018 года у правоохранительных органов Великобритании появился новый инструмент борьбы с коррупцией: приказы о раскрытии информации об имуществе неясного происхождения (unexplained wealth orders, UWO). В условиях токсичной политической обстановки нововведение у многих ассоциируется с Россией и уже прозвано «Законом Макмафии».

Если раньше доказать, что имущество было приобретено на доходы от преступной деятельности должны были правоохранительные органы, то с принятием новой правовой нормы бремя доказывания легло на плечи самих подозреваемых — они должны подтвердить источники своих доходов, на которые было приобретено имущество, в противном случае им грозит конфискация имущества. Таким образом, Великобритания может пополнить свой бюджет, продав конфискованное имущество, либо, предположим, взять на крючок «непатриотичных» граждан других стран.

Отметим, что под действие закона подпадают две группы лиц: политически значимые лица (politically exposed persons, или РЕР) из государств за пределами Европейской экономической зоны, а также лица, в отношении которых есть разумные основания полагать, что они вовлечены в серьезные преступления в Великобритании или за рубежом либо связаны с такими лицами. Первой жертвой данного закона, как сообщало РБК, стала жена экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который отбывает тюремный срок на родине. Замира Гаджиева была задержана из-за крупных трат в магазинах и дорогой недвижимости в Лондоне. У нее были конфискованы ювелирные изделия стоимостью более £400 тысяч, а еще раннее — заморожены активы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Так что наши чиновники рискуют, как в сказке про золотую рыбку, оказаться у разбитого корыта. Успеют ли они продать за рубежом недвижимость или, лишившись здесь поста, станут там никому неинтересными персонами, чьими интересами можно будет пренебречь — найти предлог для конфискации имущества, или же их заставят вещать против России? Вот в чем вопрос! Но, как правило, вещание из уст таких вот горе-чиновников заканчивается плачевно для них самих.

Возникают и другие вопросы. Возможно ли в принципе допускать даже в рабочую группу по разработке поправок в Конституцию России людей, у которых есть активы за рубежом? Возможна ли в США причастность к разработке поправок в Конституцию людей, имеющих недвижимость в России или, например, в Китае? Думается, нет! Более того, там тут же начались бы расследования на предмет заинтересованности, результатом которых стало бы как минимум отстранение этих людей от работы в рабочей группе.