Петербургский международный экономический форум, на котором еще недавно собирались обсуждать последствия от коронавируса для мировой экономики, отменили из-за коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Изображение из роз на ПМЭФ — 2019

Хейтеры ликуют

В Петербурге некоторые от этой новости возликовали. В соцсетях уже называют отмену ПМЭФ-2020 «победой», «праздником» и радуются тому, что на дорогах будет меньше пробок — Владимир Путин с 3 по 5 июня в Северную столицу вряд ли прилетит, как и толпы бизнесменов на частных самолетах.

«Ну хоть одна хорошая новость. Жирдяи не набьют себе карманы в очередной раз, а мы сможем спокойно перемещаться по городу без перекрытий улиц», — пишет петербуржец Олег. Правда, другие предлагают недовольным переехать из Петербурга, если масштабные международные события столь им докучают, однако таких все же меньшинство.

«Спасибо тебе, коронавирус! Сделай так, чтобы к нам больше никто не прилетал с «важными» визитами!» — пишет местный житель Дмитрий. Но именно такого развития событий боится депутат от Петербурга в Госдуме, единоросс Виталий Милонов.

«Подобного рода события набирают репутацию годами, есть некий символизм и традиция», — напомнил Милонов. Он убежден, что стоит только дать слабину и пропустить форум — тут же появятся призывы вообще его отменить, «подсуетится Украина» или другие соседи и тоже захотят проводить подобный конгресс.

В прошлом году в ПМЭФ-2019 приняли участие 19 тыс. человек из 145 стран мира.

Дарья Драй ИА REGNUM Иностранные гости ПМЭФ — 2019

Козни закулисы

«Не могу утверждать, но считаю, что подача идеи по отмене была не в интересах России сделана. Надо все-таки взвесить всё, обдумать, насколько это правильное решение, не станет ли это приговором вообще для ПМЭФа на веки вечные», — обеспокоен Виталий Милонов.

На его взгляд, обеспечить безопасность бизнесменов можно и без отмены форума — ведь никто не закрывает метро, где ежедневно бывают миллионы человек, а дети продолжают ходить в школы и детские сады.

«Ведь эти бизнесмены, которые приезжают на ПМЭФ, они что, перестали полностью работать? Нет, они так же встречаются, ездят на другие мероприятия и встречи. Если кто-то опасается, то может одеть маски, использовать дезинфицирующие препараты», — предлагает депутат.

Действительно, появление на форуме условного Олега Дерипаски в противочумном костюме, наверное, можно было считать отдельным аттракционом, впрочем, шансов на такой сценарий еще меньше, чем на то, что в ресторане вас встретит официант в медицинской маске, вопреки всем рекомендациям Роспотребнадзора.

Тем не менее уже сейчас в Москве ввели режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса: «самоизолироваться» на 14 дней должны все, кто прибыл из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании. Граница с КНР и вовсе закрыта, гражданам этой страны в Россию пока путь заказан. Между тем именно китайская делегация стала рекордсменом по численности на предыдущем ПМЭФ-2019 — 1100 человек. Следом за ней по числу участников шли США, Германия, Великобритания и Франция, Италия также была в десятке лидеров.

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Семь раз подумать

Было бы странно просить всех этих глав международных корпораций приезжать за две недели до форума, чтобы отсидеть карантин, считает депутат Заксобрания Петербурга от «Партии роста» Оксана Дмитриева.

«Мера вынужденная и, наверное, оправданная. Большая часть делегатов приезжают по платному пакету, за деньги, и потом ограничивать их въезд, говорить, что вы будете сидеть в карантине?» — недоумевает она. Да и с точки зрения некой общефедеральной дисциплинированности ей кажется этот шаг полезным: «всё так серьезно, что отменили петербургский форум».

Но с точки зрения экономических последствий, на ее взгляд, «ничего хорошего в этом нет».

«Форум занял свою нишу, это площадка, где собираются политики и бизнесмены со всего мира, это раскрученное и разрекламированное место, бренд. И его прерывание, безусловно, ничего положительного не несет. Я не сторонник переноса столицы в Петербург, но использование Петербурга как площадки для проведения бизнес‑ и культурных, научных форумов, если говорить о статусе научно-культурной столицы мирового масштаба, — это уже хорошо. Если из деревеньки Давоса сделали какой-то бренд, то в Петербурге тем более», — считает депутат.

На ее взгляд, площадка дает определенные экономические результаты, хоть она и понимает недовольство горожан по поводу дорожных пробок и шумных вечеринок сильных мира сего, а также нелогичность размещения «Экспофорума» — комплекса для проведения ПМЭФ — вдалеке от всех гостиниц, однако петербуржцам стоит относиться к этому как к временным неудобствам.

Об экономических успехах Петербурга благодаря форуму вспомнил и Виталий Милонов. Он предлагает организаторам еще раз взвесить все за и против и не действовать столь поспешно, депутат даже раздумывает, не нашептывает ли кто из-за рубежа, нет ли здесь злокозненного следа Запада.

«На этом форуме Петербург и Ленобласть заключают контракты на сотни миллионов, даже на миллиарды рублей. Для нас это важное экономическое событие, его отмена может быть серьезным ударом. Я думаю, не скрытое ли либеральное лобби это инициировало, не попросили ли их вежливым голосом с английским акцентом об этом», — рассуждает Милонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Футбольные болельщицы

Что бы еще отменить

Тем более подозрительно всё выглядит с учетом, что УЕФА пока не собирается ставить крест на чемпионате Европы по футболу 2020 года, который должен начаться в Петербурге буквально спустя неделю после окончания ПМЭФ — 13 июня. Но футбольные чиновники многократно сообщали, что пока говорить об отмене или переносе преждевременно, хотя они и будут следовать рекомендациям каждой конкретной страны.

«Вот там, где вопрос упирается в большие деньги спонсорские, деньги корпораций, там нередко о безопасности людей забывают», — заключает Виталий Милонов.

Однако политолог Александр Конфисахор не видит конспирологии в отмене ПМЭФ-2020, но — сохранении шанса для Петербурга провести Евро-2020, а также молчании Минюста — в министерстве пока не комментируют перспективы проведения Петербургского международного юридического форума, который должен состояться в конце мая.

«Объявили именно сейчас, видимо, потому, что организация и подготовка — это очень затратное дело, активная фаза, видимо, не началась еще, и прежде чем вбухивать туда деньги, лучше отменить сейчас, а не за 2−3 недели, это было бы еще хуже», — рассуждает он.

Сам Конфисахор оказался в лагере ликующих горожан — приветствие отмены ПМЭФ кажется ему нормальной реакцией жителей большого города. «Это нормально, я сам ее приветствую, я автомобилист, и меня не устраивает стоять в пробках, когда я не могу доехать из точки А в точку Б», — признался он.

В целом же никаких долгосрочных экономических последствий утрата форума не принесет, полагает Конфисахор. На его взгляд, если разделить составляющие конгресса на политическую и экономическую, то первая явно перевешивает вторую.

«Потому что все решения реально принимаются заранее, в тиши кабинетов, а не на международных форумах. После нужно только публично показать всем, мол, мы сотрудничаем и развиваем такие-то проекты», — замечает политолог.

К тому же ему очевидно, что решение не принималось исключительно организаторами со стороны России, скорее всего, были проведены консультации на эту тему с ключевыми и постоянными участниками форума из стана огромных корпораций и партнеров. «Это не наше решение, оно обсуждалось с теми, кто принимает участие в этом форуме, — вряд ли бы мы решились в одностороннем порядке отменить. Все были предупреждены, наверняка собирали мнения со стран-участниц. Консультации проводились со всеми сторонами», — полагает Конфисахор.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ — 2019

Удар под дых

С кем точно не проводили никаких консультаций, так это со сферой турбизнеса. За несколько часов до объявления об отмене отельеры и рестораторы Москвы и Петербурга жаловались, что из-за паники вокруг коронавируса и закрытой китайской границы поток гостей сократился на 30−50%, туристы сплошь отменяют ранние бронирования, и предпринимателям уже не с чего платить налоги по итогам первого квартала. Однако речь шла в основном о трех‑ и четырехзвездных гостиницах. Теперь же, с отменой ПМЭФ и в перспективе ПМЮФ, убытки потерпят и пятизвездочные отели.

«Пятерки» пострадают, так как в таком количестве продавать другим клиентам номера высокого класса будет невозможно. Традиционно в течение ПМЭФа были востребованы номера люкс и премиум-сегмента. Дальнейшая история будет зависеть от ситуации с турпотоком. Если всё закончится не просто отменой мероприятия, а рекомендациями по ограничению туристических потоков, особенно рекомендацией не посещать страну, то, конечно, положение усугубится», — говорит директор петербургского представительства Федерации рестораторов и отельеров Александр Марков.

Если же подобных рекомендаций не поступит, то у предпринимателей сферы гостеприимства еще есть шанс компенсировать потери за счет традиционно высокого летнего сезона. Петербург остается востребованным как для въездного, и для внутреннего туризма, есть надежды на «Алые паруса» и на чемпионат Европы по футболу.

Таких страшных потерь, как в начале года, во втором и третьем кварталах на рынке уже не ждут, но насколько возможно восстановление, пока непонятно. Особенно с туманными перспективами. Например, в пятницу, 6 марта, стало известно, что Всемирная организация здравоохранения уже обсудила с представителями международных спортивных федераций возможность провести Олимпийские игры летом 2020 года в Токио при пустых трибунах из-за коронавируса.

«Все ждали ПМЭФ и пока еще продолжают ждать чемпионат Европы по футболу. Оба мероприятия, конечно, разные по формату, но сулили приезд большого числа гостей. Поэтому прежде всего после отмены ПМЭФ пострадают гостиницы и предприятия, которые должны были обслуживать статусное мероприятие — event-агентства, транспортные компании и другие. Но если форум идет всего три дня, то Евро проходит в течение месяца и привлекает огромное количество иностранных туристов, которые пользуются не только люксовыми сервисами, но и заглядывают в сувенирные лавки, магазины с атрибутикой, городские кафе и рестораны. Для них возможная отмена чемпионата Европы станет серьезным ударом, потому как все они так или иначе готовились к масштабному спортивному событию», — говорит директор по развитию группы компаний RENTA Марина Пузанова.

Александр Марков не стал называть точные цифры о том, сколько различные отели и рестораны могут потерять от отмены ПМЭФ, но признал, что некоторые заявляли, будто именно в эту неделю-полторы получают существенную долю в годовом обороте. Теперь же предприниматели намерены просить власти устроить им «каникулярный» налоговый режим — позволить заплатить в течение года, а не в конце марта, так как собственных средств осталось очень мало, а операционная деятельность сведена к минимуму.

Подобные перипетии должны неизбежно сказаться на городской казне. Так, в Северной столице доход от туристической отрасли, по последним данным, составлял около 13% годового бюджета.

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция пленарного заседания. ПМЭФ — 2019

Деньги не про вас

Но есть и оптимистично настроенные горожане. Например, уже сама отмена ПМЭФ должна была бы финансово помочь социальной сфере Петербурга, считают авторы Telegram-канала «КПРФ Ленинград», именующего себя официальной площадкой петербургского отделения одноименной партии. Канал репостнул сообщение, из которого следует, что «сэкономленные на отсутствии гульбы и прожигании жизни в ходе отменённого и бессмысленного Петербургского экономического форума миллиарды могут пойти на детские школы и больницы с поликлиниками». Впрочем, надежды на это немного — вероятно, деньги все же «осядут в карманах».

В следующем же году форум точно проведут, считает Александр Конфисахор, повода для тревоги нет, и всё вернется на круги своя. «Не думаю, что есть какая-то опасность отмены форума и в 2021-м. Наоборот, с еще большей помпой его проведут: «Мы все живы остались, потому что в прошлом году не собирались», — прогнозирует он.

Хотя, возможно, делает это опрометчиво. Рядовые граждане через соцсети пророчат участникам международного конгресса иное:

«Что, короли экономики, испугались новой чумы? Правильно, бойтесь! Она за вами всё равно придёт», — мрачно предрекает петербуржец Владимир.