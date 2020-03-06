Трудности могут стать стимулом для развития

X5 Retail Group Продукты питания выходят из регионов

Сегодня потребительский спрос стагнирует на фоне низких доходов населения и снижения объемов экспорта. Так, отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, снижение потребительского спроса и среднего чека в продуктовом ритейле ощутили все участники рынка. Вместе с этим на продуктовой рознице не сможет не отразиться ситуация с коронавирусом, полагает старший персональный брокер «БКС Брокер» Сергей Кучин. Например, компаниям придется прекратить поставки некоторых фруктов и овощей из стран, охваченных эпидемией вируса, при этом замена поставщиков не должна вызвать проблем. Особенно летом, когда будет легче организовать поставки от местных производителей.

В прошлый раз качественный толчок развитию отечественного пищевого производства дало продовольственное эмбарго, введенное пять лет назад, напоминает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. По данным Минсельхоза, к августу 2019 года Россия за предыдущие пять лет снизила импорт продовольствия на 31,2% с $43,3 млрд до $29,8 млрд.

Живым примером

Впрочем, крупная розница уже осознала важность присутствия региональных продуктов на своих полках. Например, по итогам 2019 года доля местных производителей в товарообороте торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» в ряде субъектов РФ превысила 40%. В прошлом году X5 Retail Group, куда входят перечисленные сети, заключила новые соглашения с 1245 российскими поставщиками из 71 региона восьми федеральных округов. Всего у компании более 5900 поставщиков.

Новые производители пополнили ассортимент магазинов Х5 преимущественно в молочной и мясной гастрономии, овощах и фруктах, а также бакалее. Стратегическое партнерство с поставщиками позволяет обеспечить им широкий канал сбыта их товаров, а покупателям Х5 — разнообразный выбор качественной свежей продукции по разумным ценам.

X5 Retail Group Продукты питания выходят из регионов

Практика показывает, что партнёры Х5 демонстрируют стабильную положительную динамику по бизнес-показателям, а также расширяют географию поставок своей продукции. Партнерство лидера сетевого ритейла и локальных производителей — гарантия устойчивого и успешного развития как самих предприятий, так и всего рынка. Ярким примером сотрудничества федерального ритейлера с российским производителем продуктов питания является агрохолдинг «Русское поле», специализирующийся на переработке мяса птицы, его флагманской торговой маркой уже много лет остается «Павловская курочка».

«Сотрудничество с торговыми сетями Х5 для нашей компании стартовало в 2010 году в Нижегородской области, — рассказывает директор департамента маркетинга агрохолдинга «Русское поле» Ирина Артанова. — Уже тогда Х5 была одним из лидеров сетевого ритейла, а мы занимали лидерскую позицию по доле рынка мяса птицы в своем регионе. Поэтому начало нашего партнерства можно считать естественным этапом развития нашего бизнеса».

Для сотрудничества с крупным сетевым ритейлом в первую очередь необходим качественный продукт и ассортимент, соответствующий потребительским ожиданиям, отмечают в агрохолдинге. Компания должна обладать ресурсами для обеспечения высокого уровня логистики и сервиса. При выполнении всех этих условий стать поставщиком сети вполне реально.

По словам Ирины Артановой, сотрудничество с сетью Х5 положительно повлияло на товарооборот агрохолдинга. При этом за десять лет сотрудничества география присутствия продукции «Русского поля» в сети Х5 увеличилась с одной до 20 областей. «Так как сеть Х5 является одним из лидеров потребительского рынка, сотрудничество с таким партнером открывает новые возможности в создании действительно массовых продуктов, позволяет быстро и эффективно оценить уровень спроса на продукт, оценить его потребительские свойства. При условии успешности продукта на отдельных территориях присутствия, сотрудничество с Х5 позволяет быстро и эффективно масштабировать производство и сбыт этого продукта за счет новых территорий присутствия», — подчеркивает представитель компании.

Впрочем, не обязательно ждать 10 лет, чтобы увидеть эффект от выхода в крупную сеть. «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза» начал сотрудничество с «Пятёрочкой» в июле 2019 года. С этого момента представленность продукции мясокомбината в Чебоксарах увеличилась на 30%.

«Поставщиком Х5 стать несложно, соблюдая все нормы и условия всех пунктов договора, это вполне выполнимо. Нужно следить за такими показателями, как качество товара, соблюдение условий и сроков хранения, своевременная обработка заказов. Обязательно качественная упаковка и наклейка», — говорит директор мясокомбината Максим Марышев.

По мнению Максима Марышева, в сложившейся экономической ситуации при сотрудничестве с Х5 открываются для поставщиков большие возможности. Например, повышается узнаваемость бренда, покупателям становится доступной покупка продукции в шаговой доступности от дома.

Еще одним примером успешного сотрудничества с Х5 стала Белевская кондитерская компания (Торговый дом «Северный»). Белевская пастильная мануфактура возродила производство традиционного русского лакомства в промышленных масштабах. Яблочная белевская пастила считается деликатесом, и на производстве компании ее готовят по старому обычаю, на березовых дровах в русской печи образца 19 века. На текущий момент продукция представлена во всех федеральных и локальных сетях на территории всей России.

Безусловно, полезным для бизнеса и развития в компании посчитали и сотрудничество с Х5. «Х5 открыт для малых и крупных производств, — поясняет коммерческий директор Дмитрий Иовлев. — Основное условие нашей работы — это соотношение цены и качества, совместные программы лояльности, клиентоориентированность на гостей магазина, условия профессионального сервиса. Абсолютно несложно стать поставщиком, так как Х5 дает возможности всем достойным производителям качественной и востребованной продукции».

Правильный курс

Политика импортозамещения, которая во всём мире называется протекционизмом, — явление абсолютно нормальное для стран с собственной производственной экономикой, отмечает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Так, например, президент Трамп строит на этом всю свою внутреннюю политику, а торговая война с Китаем стала самым ярким ее проявлением.

В связи с этим политику X5 можно только приветствовать, говорит представитель «Деловой России». По его словам, отечественные производители годами жаловались на торговые сети, в частности на сложные условия входа.

Практика развития на местных рынках уже принесла Х5 Retail Group вполне ощутимый результат. Так, отмечает исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин, Х5 продолжает вполне динамичное развитие, и его отрыв от ближайшего конкурента («Магнит») растет. Торговая площадь по итогам прошлого года выросла на 12% и составила 7,24 млн кв. метров (+1 866 торговых точек) — вклад в рост выручки составил +9,3%. Темп роста чистой выручки составил 13,3% (14,2% с учетом НДС).

В этой ситуации X5 Retail Group продолжает курс на импортозамещение, и этот курс очень выгоден региональным поставщикам, которые получают возможность сотрудничества с крупной компанией, уверен глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин.

Развитие локального производства, уверен аналитик, — тренд очень хороший, так как речь в основном идет о молочной и мясной продукции, овощах и фруктах, и работа с местными поставщиками позволяет обеспечивать магазины максимально свежими продуктами. Такие цифры также говорят о планируемом дальнейшем расширении торговой сети. За 2019 год торговые площади X5 выросли на 12%, и этот рост продолжится в 2020 году.