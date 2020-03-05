В то время как на северо-западе Сирии джихадистские отряды пытались прорвать оборону сирийской армии в районе Саракиба, в Москве шли шестичасовые переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Kremlin.ru По итогам российско-турецких переговоров Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сделали заявления для прессы

Как всегда в таких случаях, у неискушённых в военно-политических пируэтах граждан возникает вопрос — кто кого принудил, к чему, и чем при этом поступился?

Давайте разберёмся.

Когда завершились переговоры и главы МИД обеих стран зачитывали журналистам текст достигнутого соглашения, из района боевых действий сообщили, что атаки «бармалеев» отбиты, и, скорее всего, с заметными потерями для последних.

Стоит запомнить это совпадение во времени, оно многое прояснит при изучении текста соглашения, подписанного в Кремле.

Содержание документа, который был обозначен как Дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму, следующее:

1. С 00:00 6 марта на существующей линии соприкосновения сирийских военных и протурецких боевиков прекращаются боевые действия.

2. Россия и Турция создадут к северу и к югу от автотрассы М-4 в Сирии коридор безопасности шестикилометровой ширины в каждую сторону от этой дороги.

3. С 15 марта начнётся совместное российско-турецкое патрулирование вдоль трассы М-4 на участке от населенного пункта Трумба, расположенного на два километра западнее Саракиба, до населенного пункта Айн эль-Хабр.

По словам главы МИД России, «конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии Минобороны РФ и Турецкой Республики в течение семи дней».

Из дополнительных заявлений, прозвучавших на пресс-конференции, стоит отметить краткую речь Реджепа Эрдогана, что Турция оставляет за собой право на ответные действия в случае нападения со стороны сирийских правительственных сил.

Теперь вернёмся в точку, вокруг которой, собственно и завертелись события, которые, как мы надеемся, завершены подписанием этого документа.

Kremlin.ru Российско-турецкие переговоры

Итак, в январе — феврале 2020 года на территории Сирии вооруженные силы Сирии по приказу законно избранного президента Сирии Башара Асада проводили военную операцию по освобождению территории страны от незаконных вооружённых формирований, часть из которых давно включена Совбезом ООН в список террористических структур.

Военная операция была начата после нескольких сотен вооруженных провокаций со стороны этих боевиков, которых свозили в этот «заповедник» на северо-западе Сирии для упрощения процесса наведения порядка на территории страны и в надежде на то, что они «придут в чувство».

По предыдущему соглашению между Россией, Сирией, Ираном и Турцией турецкая сторона, выступавшая как защитник «умеренной сирийской оппозиции», должна была отмежевать отмороженных боевиков от более-менее вменяемых «оппозиционеров», способных к политическому диалогу и возвращению к мирной жизни. Здесь надо напомнить, что на всей территории Сирии проводилось масштабное амнистирование бывших боевиков, то есть механизм такого возвращения был создан, и при желании его можно было посмотреть «в работе».

В реальности никакого размежевания не было проведено. Наоборот, боевики отдохнули, «отъелись», перевооружились и занялись привычным делом, то есть нападениями на сирийских военных.

Надо пояснить, что под их контролем находилась так называемая зона деэскалации «Идлиб», примыкающая к границе с турецкой провинцией Хатай. Кроме сельхозугодий и степей, боевики контролировали часть автотрассы М-5, соединяющей город Алеппо и Дамаск, и часть автотрассы М-4, соединяющей Алеппо и Латакию. Нетрудно себе представить, насколько это обстоятельство «облегчало» транспортное сообщение и какими финансовыми ресурсами подпитывало боевиков.

Мы не будем углубляться в подробности военных действий. Скажем коротко — джихадистов постепенно оттесняли в сторону турецкой границы. К концу февраля сирийские военные почти полностью очистили трассу М-5, освободили десятки населённых пунктов, а также изрядно потрепали отряды террористов.

Трудно сказать, в какой момент и по каким соображениям Анкара решила перейти от простого снабжения боевиков боеприпасами и оружием к прямому боестолкновению с сирийской армией. Но это произошло.

Минобороны Турции Прощание с турецкими военными, погибшими в Идлибе

Сейчас мы не будем уточнять, насколько интенсивно участвовали в боях турецкие военные, но они передали боевикам десятки танков и бронемашин (возможно, с экипажами), а также начали обстрелы позиций сирийцев из реактивных систем залпового огня и тяжёлой артиллерии.

Поводом для этого был объявлен «обстрел» турецкого наблюдательного поста.

Получив такую поддержку, джихадисты перешли к активным контратакам, смогли вновь захватить некоторое количество посёлков и даже городок Саракиб, в котором сходятся автотрассы М-4 и М-5.

За это время турецкое министерство обороны официально признало гибель более 55 своих военных на северо-западе Сирии.

Позднее сирийские военные вновь освободили Саракиб, не исключено, что городок несколько раз переходил из рук в руки, однако к 5 марта даже самые беспардонные из джихадистских СМИ уже не утверждали, что Саракиб «их».

Не смогло переломить общего хода событий даже массированное применение Турцией ударных беспилотников, ставших очень неприятным сюрпризом для сирийцев.

Политической стороной военных действий были регулярные требования президента Турции «надавить на режим Асада» и заставить его отвести свои войска на исходную линию соприкосновения, то есть снова отдать «бармалеям» и трассу М-5, и даже пригород Алеппо.

С такими словами Реджеп Эрдоган и отправился в Москву, где, по его мнению, было удобнее всего «давить на режим Асада».

Теперь давайте вернёмся к тексту соглашений.

Во-первых, предельно ясно, что «режим Асада» никого никуда отводить не будет, так как боевые действия прекращаются в ночь на 6 марта на существующей линии соприкосновения сирийских военных и протурецких боевиков. Об этом нам говорит первый пункт соглашения.

Во-вторых, и это самое интересное, в соглашении сказано о «коридоре безопасности» вдоль трассы М-4. Стоит пояснить, что если трассу М-5 на сегодняшний день сирийские военные отвоевали, то автотрасса М-4, вернее её часть, находится под контролем боевиков.

Ранее патрули российской военной полиции не заходили туда вообще, а теперь планируется её патрулирование совместно с турками. Сложно сказать, будет ли выполнена эта часть соглашения.

Не менее сложно предположить, под давлением каких аргументов согласилась на это Анкара, но это точно не похоже на уступку Москвы или Дамаска.

Msb.gov.tr Совместное российско-турецкое патрулирование зоны безопасности у сирийско-турецкой границы

Фактически соглашение, подписанное в Москве 5 марта, фиксирует новые линии соприкосновения сирийских военных и незаконных вооруженных формирований. Как было сказано выше, сирийцы существенно сократили площадь «Идлибского заповедника». Полное освобождение трассы М-5 вообще надо признать крупным успехом сирийской армии.

Не менее крупным успехом надо признать и тот факт, что сирийских военных не привело в ступор столкновение с регулярной турецкой армией и практически всем её арсеналом.

Сложно сказать, какие слова найдёт Реджеп Эрдоган, чтобы представить итоги визита в Москву как политический успех.

Вероятнее всего, внутренней турецкой аудитории продолжат сообщать о «сокрушительных ударах», нанесённых «войскам Асада». Напомним, турецкие СМИ и минобороны ежедневно рапортуют о десятках уничтоженных танков и орудий, а также о сотнях «ликвидированных» сирийских солдат.

Ну что ж, каждый утешается как умеет. Вот только «ликвидированная» сирийская армия может показать свои успехи на географической карте Сирии, а «сокрушительные» турецкие военные и их подопечные джихадисты — нет.

Станут ли заключённые в Москве соглашения финалом кровавой сирийской драмы? Вряд ли. Ни Дамаск, ни Анкара, ни тем более джихадистские банды не успокоятся на этих рубежах. Но с тем, что эти рубежи символизируют «чистую» победу сирийской армии, спорить очень трудно.