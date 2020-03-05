На первый взгляд, на главном для России газовом рынке Европы дело идет хорошо. Спотовая цена за миллион британских тепловых единиц опустилась до 3,8 долларов. Это заставило многих постоянных покупателей американского СПГ отказаться от исполнения контрактов даже ценой оплаты штрафных санкций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Газ в США сегодня стоит на уровне 2,02 доллара за МБТЕ. Завод в Корпус-Кристи, откуда происходит снабжение Испании, берет за услуги сжижения 3,5 доллара за МБТЕ. Плюс около 2,6−2,8 долларов стоит доставка и 1,6 доллара — регазификация. Итого на круг выходит 9,92 доллара только себестоимости. С минимальной прибылью — больше 10. Даже со штрафом купить на месте получается существенно дешевле.

По данным Reuters, за 2018 год из США в Европу ушло 48 газовозов, доставивших через Атлантику 3,23 млн тонн СПГ или 4,45 млрд кубометров природного газа. Текущее положение цен однозначно говорит, что его в Европу везти стало нецелесообразно. За весь 2019 год из 194 планировавшихся европейские потребители взяли лишь 33 танкера. Причем традиционным покупателям ушло 16 и еще 10 — в Турцию.

Иными словами, падение цен освободило от американского газа около 1% европейского рынка в целом или 1,25% совокупного объема газового импорта ЕС. Формально это достижение, но цена за него оказалась чрезвычайно высока.

(сс) Ken Hodge СПГ-танкер

Сложившиеся тенденции вынудили «Газпром» опуститься до 120 долларов за тысячу кубов вместо 167 среднего значения за 2019 и 200 средней цены за 2018 годы. Если не вдаваться в тонкости, то снижение рыночной цены в Европе на 37 долларов за тысячу кубов обернулось для «Газпрома» недополученной выручкой в 6,86 млрд долларов. Ее проседание еще на десятку ведет к утрате еще 1,86 млрд выручки.

Так что победа выглядит пирровой. Особенно если учесть, что, во-первых, мы не формировали рынок, а лишь следовали за трендами и, во-вторых, наращивание российской доли в Европе происходило не за счет выдавливания оттуда США, а по совершенно другим факторам. В отличие от всех прочих поставщиков, у нас газ в нужных объемах банально был, тогда как остальные игроки с обеспечением роста спроса испытывали сложности. И больше ориентировались на более выгодный азиатский рынок.

А самое главное, что это не ошибка только одного «Газпрома». В стратегической оценке перспектив глобально промахнулись все, включая США.

Отраслевые специалисты исходили из убеждения в бесконечности экономического роста, а значит и постоянности увеличения спроса на энергоносители. А они надежд не оправдали и дружно просели. Разве что в одних странах — вроде Болгарии (-22,6%), Чехии (-20,7%), Финляндии (-23%) или Эстонии (-32,9%) — сильно, а в других — типа Белоруссии (-7,7%), Норвегии (-13,1%) или Швейцарии (-10,6%) — как бы не очень. Но все равно, даже только в ЕС среднее падение составило 21,4%. Впрочем, по этому показателю США опустились еще ниже — сразу на 33,7%.

Gazprom.ru Компрессорная станция (КС) «Портовая». Балтийское побережье России

Все упрямо надеялись, что сложности временные и рынок вот-вот оправится. Явно наметившееся торможение темпов роста КНР (10% в 2010, 7,3% в 2014, 6,1% в 2019) формально отмечалось, но воспринималось как угроза весьма отдаленного будущего.

Падение уровня промпроизводства вызвало снижение спроса на электричество, а значит и сокращение генерации, в первую очередь, в наиболее маневренном газовом сегменте. В Италии с 33,4 до 16,8 млрд м3 (-49,7%); в Великобритании с 24,8 до 14,2 млрд м3 (-42,7%), в Испании с 16 до 4,4 млрд м3 (-72,5%).

Ожидания компенсировать все выше перечисленное ускоренными темпами перевода электростанций с угля на газ не оправдались тоже. В течение 2005−2014 годов доля газовой электрогенерации в общем энергобалансе ЕС не выросла, а сократилась с 21 до 16%. Доля угольной сократилась тоже, но гораздо меньше, с 29 до 26%.

Вклад ГЭС и других «традиционных» видов остался неизменным. А освобождающееся пространство занимали возобновляемые источники, под которыми понимались только ветер и Солнце. Их доля в европейской энергетике поднялась с 2 до 10%.

А глобальное потепление резко уменьшило спрос на газ как источник тепла. На протяжении последних 30 лет спрос со стороны домохозяйств обеспечивал более половины совокупного потребления. Пока зимы оставались холодными, бывали периоды, когда на рынке газ с руками отрывали и за 400 долларов за тысячу кубов. Но за последние десять лет, например в Германии, средняя температура февраля поднялась с — 2 до +4,3 градусов по Цельсию.

Павел Редин ИА Красная Весна Газовый вентиль

Так что санкционная драка за европейский рынок и всякие каверзы вокруг сохранения украинского транзита, мотивировавшие потребителей на всякий случай запастись газом впрок, оказались лишь последней соломиной, переломившей хребет верблюду.

Рынок рухнул не потому, что цены упали, — поломались все создававшиеся четыре десятка лет его базовые механизмы. Принцип «бери или плати», ранее выступавший стабилизатором волатильности и гарантом возврата вложений в инфраструктуру, сам начал генерировать излишки.

Например, отказ европейцев брать газ в США создал там избыток запасов. По состоянию на 17 января 2020 запасы газа в ПХГ США достигли 83 млрд м3, что на 23% превышает прошлогодний максимум и на 9% выше пятилетнего среднего показателя. А ЕС на накопленных запасах при текущем уровне расхода спокойно могут прожить без внешних поставок практически до конца марта или даже до середины апреля.

В общем, на данный момент избыток предложения газа на рынке оценивается в 22−27%. С учетом подходящих к финальной стадии строительства новых мощностей, достроить которые точно дешевле, чем бросить в незавершенку, в конце 2021 года избыток может достичь 38−40%. И тогда мировые цены на газ имеют все шансы опуститься не только до возможных 100, а оказаться даже в районе 87 или даже 80 долларов за тысячу кубометров.

С одной стороны, это точно заморозит развитие всей зеленой энергетики, сделав ее неконкурентоспособной даже с учетом государственных дотаций. Да и на дотации денег в бюджете Европы тоже станет существенно меньше. Но с другой, в частности, Россию это приведет к длительному периоду «голодных лет». Сегодня нефтегазовая отрасль приносит 32% налоговых поступлений в бюджет. Около половины в этой цифре составляет газ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Упомянутая выше динамика зависимости выручки от цены говорит, что в предстоящем десятилетии, из-за падения газовых цен, Россия может потерять до 7% налоговых поступлений. И этот период будет длиться до следующего глобального изменения внешних условий. То есть ближайшее десятилетие — точно.

Так что думать над новой рыночной стратегией стране требуется уже сейчас.