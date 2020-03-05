Еще в начале года, как сообщало ТАСС, Минфин РФ разместил на своем портале уведомление, анонсирующее начало разработки законопроекта, который определит особенности работы в России филиалов страховых и перестраховочных компаний из других стран — членов Всемирной торговой организации (ВТО). Дело в том, что присоединение к ВТО обязывает Россию к выполнению ряда условий, в частности — необходимо разрешить страховщикам и перестраховщикам из стран — членов ВТО работать на территории РФ через филиалы с 22 августа 2021 года. Сейчас на российском рынке имеют право работать только дочерние компании иностранных страховщиков, то есть те, кто зарегистрирован в российской юрисдикции и соответственно работает по российскому законодательству. Разрешение на работу филиалов — это, по сути, либерализация законодательства. Российские страховые компании теоретически также могут работать на зарубежных рынках — для открытия филиала или дочерней компании за рубежом им придется получать разрешение ЦБ по аналогии с существующей процедурой для банков. В Минфине РФ отмечали, что сейчас процедура надзора и контроля за филиалами и дочерними компаниями российских страховщиков и брокеров за пределами РФ отсутствует, поэтому введение нового механизма позволит усилить «контроль за многонациональными предприятиями в рамках планируемого присоединения Российской Федерации к Декларации ОЭСР по международным инвестициям и многонациональным предприятиям 1976 года».

Цитата из к/ф «Двойная страховка» реж Билли Уайлдер. 1944. США Страховые агенты

На днях по сообщению портала Финмаркет стало известно, что филиалам иностранных страховщиков после допуска на российский рынок якобы запретят работать в обязательных видах страхования, но допустят к ОСАГО. Кроме того, предполагается установить ограничения для них на работу с гостайной, что совершенно логично, а также на заключение договоров страхования, где используются средства федерального или муниципальных бюджетов, а соответственно, и на участие в тендерах по выбору страховщиков, если премии финансируются из бюджетных средств. На филиалы иностранных страховых компаний будет распространяться законодательное требование о передаче Российской национальной перестраховочной компании 10%-ной цессии по рискам, подлежащим перестрахованию. Точно такое требование в настоящее время установлено для российских страховых компаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полис ОСАГО

Между тем отметим, что с учетом низкой маржинальности зарубежных рынков, в том числе рынка страховых услуг, иностранным филиалам будет выгодно работать в России и без доступа к бюджетным средствам, а потому стоит ожидать достаточно большого притока этих компаний на российский рынок, тем более что сегодня уже почти нет той сферы, в которой компании и частные лица не прибегали бы к страхованию тех или иных рисков — помимо страхования жизни, здоровья, жилья, автомобилей, существует широкий ряд других страховых продуктов в сельском хозяйстве — эта отрасль, заметим, занимает одну из ключевых в экономике России, в отличие от многих европейских стран. А если заглянуть в недалекое будущее, стоящее у нас на пороге, то несложно рассмотреть в нем зарубежные так сказать альянсы страховых и кредитных продуктов производителей новой техники и оборудования, высоких, умных технологий, например, тех же электрокаров, что позволит всё больше и быстрее вытеснять с российского рынка традиционных отечественных производителей, тем самым всё больше получая контроль над российской экономикой, но и, тем не менее, способствуя обновлению средств производства.

Рядовые «страховки» давно, особенно на Западе, превратились в комплексные продукты. Для понимания комплексности страховых услуг можно провести аналогию с финансовыми продуктами. Ведь не зря же именно ЦБ регулирует деятельность и банков и страховых компаний.

В России иностранные филиалы, как мы отметили выше, в силу низкой маржинальности своих родных национальных рынков, вполне могут довольствоваться невысокими потребностями, что позволит им и в плюсе оказаться и составить высокую конкуренцию российским страховщикам. Понятно, что наших отечественных особенно небольших страховщиков это может привести к краху. Но для рядовых граждан расширится доступ к недорогим страховым продуктам, то есть — сами «страховки» могут стать дешевле. Правда, при этом совершенно непонятно, каким образом, в случае возникновения спорных ситуаций, застрахованные лица, то есть потребители страховых продуктов иностранных филиалов, смогут уладить возникший спор. В рамках международного законодательства? По законам страны головной компании филиала или в соответствии с российским законодательством? В любом случае, чтобы не попасть впросак, нужно будет внимательно изучать договор со страховщиком!

Сертификат Республиканской компанией по страхованию от пожаров в Нью-Йорке c. 1860

Надо сказать, что иностранные страховые филиалы придут с одной стороны на непаханое российское поле, где страховщики до сих пор работали «по старинке» и в расслабленном режиме, реализуя в большинстве случаев традиционные страховые продукты, пытаясь, в том числе, в погоне за прибылью продвигать те или иные законодательные инициативы, ну, а с другой стороны — они придут на поле, где место под солнцем для них было зачищено. Ведь, ЦБ РФ проводил зачистку не только банковского рынка, но и страхового, и чистка еще продолжается.

Приход иностранных филиалов страховых компаний — может быть не единственным сюрпризом от вступления в ВТО. Вслед за зарубежными страховщиками, скорее всего, на российский рынок придут филиалы иностранных банков, которые и вовсе могут выбить с рынка оставшихся на нем российских игроков. То есть «благое» дело ЦБ по зачистке российского финансового рынка в том или ином виде еще продолжит жить, на этот раз — зачистка будет иметь вполне рыночное лицо или предлог — конкуренцию.

Не стоит полагать, что на банковской «поляне» выкосит только небольшие банки. Может пострадать и основной игрок финансового рынка — Сбербанк, каким бы странным на первый взгляд не показалось это утверждение! Слишком уж привык монополист к высоким ставкам по кредитам. В то время как иностранные банки за рубежом порою имеют отрицательные ставки. Россия для них просто золотое дно, даже если они предложат ставку по кредитам в 2%!

До сих пор Сбербанк справлялся с конкурентами известными тривиальными способами, но тут на рынок выйдут непростые конкуренты, за спиной которых будет международное сообщество, на рынках которого маржа составляет всего-то 1−1,5%. Сегодня Сбербанк — лидер не только на рынке финансовых услуг, но и один из лидеров рынка страховых услуг, так что удар по Сбербанку может быть двойным.

V. Vizu Отделение Сбербанка

Предположим даже, что международное сообщество и вовсе не видит в лице Сбербанка конкурента, скорее, видит маховика, накопившего отрицательную энергию, которая и позволит иностранным филиалам финансовых организаций достаточно быстро завоевать российского клиента, причем без особых усилий во всех рыночных нишах, которые вполне по своим масштабам превосходят бюджетные ассигнования. Наиболее активным, подвижным, гибким и имеющим среди своих клиентов по большей части молодежь банком на российском рынке являлся «Тинькофф банк». Думается перечисленные свойства характера банка и являются его конкурентными преимуществами перед другими, в том числе Сбербанком, и в будущем «Тинькофф банк» вполне мог бы «поиграть» с иностранными филиалами в их «игру», но, увы, и с этим банком случились известные всем проблемы.

В странах с развитой экономикой банки ходят за клиентами. В России клиенты не могут найти банки с доступными кредитами, экономика всё это время пребывала в состоянии ожидания инвестиций, и вот, по сути, эти инвестиции хлынут на рынок, главное, чтобы потом вся экономика страны не осталась в залоге у банков!